31 MÃ¤rz202614:55
Regensburg Analog
Neuer Podcast: Nachlese zur Stichwahl in Regensburg
Was war das fÃ¼r ein schwungvolles GesprÃ¤ch bei Ghost Town Radio. Unser neuer Kollege Robert Riedl, Stefan Aigner und Adam Lederway haben sich Ã¼ber das Ergebnis der Stichwahl unterhalten, Ã¼ber GrÃ¼nde fÃ¼r den Sieg von Thomas Burger, Ã¼ber Optionen und Verantwortliche von Sieg und Niederlage. Es ging auch um Markus SÃ¶der, politische Theorie und um Horst und Wolli. Viel SpaÃŸ beim NachhÃ¶ren und sorry fÃ¼r das schlechte Foto.
Trackback von deiner Website.
SUPPORT