Moderat oder Frechheit? Gebührensatzung zu Freisitzen in Regensburg vertagt
Eine Mehrheit im Stadtrat hätte OB Thomas Burger gehabt. Dennoch wurde der Beschluss über die neue Sondernutzungssatzung auf September vertagt. Es bestehe Abstimmungsbedarf. Gastronomen hatten Kritik an der geplanten Gebührenerhöhung geübt.
Beinahe 17 Jahre. So lange blieb die Sondernutzungssatzung der Stadt Regensburg unangetastet. Darin stehen auch die Gebühren für Freisitze der Gastronomie. Zuletzt hob man sie am 12. November 2009 pauschal um zehn Prozent an. Seitdem ist viel passiert.
Die alte Satzung überdauerte drei Oberbürgermeister: Hans Schaidinger, Joachim Wolbergs und Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Die Freisitzregeln in der Altstadt wurden zugunsten der Wirte gelockert. Der Verbraucherpreisindex stieg um 43,6 Prozent.
Gebühren für Freisitze: Rechnungsprüfung fordert Anhebung
Das rief das Rechnungsprüfungsamt auf den Plan. Es stellte schon vor zwei Jahren fest, die Sondernutzungsgebühren in Regensburg lägen im bayernweiten Vergleich „im unteren Bereich“. Die Gebührenhöhe, insbesondere für Freisitze, sei „zu überprüfen und ggf. anzuheben“.
Also legte Wirtschaftsreferent Georg Stephan Barfuß für die letzte Stadtratssitzung vor der Sommerpause eine neue Sondernutzungssatzung vor. Neben redaktionellen Änderungen sieht sie vor, die Gebühren „moderat“ um 20 Prozent zu erhöhen.
Bei der Vorberatung im Verwaltungs- und Finanzausschuss betont Oberbürgermeister Thomas Burger, die Erhöhung sei „sehr maßvoll“.
OB zieht Vergleich mit Augsburg und Fürth
Bisher zahlen Wirte pro Saison 15 Euro pro Quadratmeter. Künftig sollen es 18 Euro sein.
Für einen 28 Quadratmeter großen Freisitz begännen die Gebühren in Regensburg damit bei 756 Euro, so Burger. Augsburg starte hier mit 1.200 Euro, Fürth sogar mit 3.400 Euro.
In der Altstadt kommen Aufschläge zwischen 200 und 350 Prozent dazu. Am Haidplatz und am Neupfarrplatz – den teuersten Adressen – würden die 28 Quadratmeter mit der Erhöhung 2.268 Euro kosten, statt bisher 1.890 Euro.
DEHOGA-Vorsitzender nennt Erhöhung „absolute Frechheit“
Schon vor der Sitzung gab es Ärger. Anton Sperger, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, nannte die geplante Erhöhung gegenüber der MZ eine „absolute Frechheit“. Man müsse sich dann nicht wundern, wenn der Cappuccino nicht unter fünf Euro zu haben sei. Und mit den Gastronomen gesprochen habe sowieso niemand.
Linke und CSU greifen die Kritik auf. Gerade kleine Cafés und Bars solle man nicht zusätzlich belasten, wendet Michelle Halke ein. Sie regt an, die Gebühren abhängig vom Umsatz zu staffeln. Das sei nicht möglich, entgegnet Rechtsreferent Walter Boeckh.
CSU-Stadtrat Thomas Zeilhofer moniert nicht nur die 20 Prozent. Er hält fünf Prozent für angemessen. Außerdem sei die neue Satzung ein „veraltetes Bürokratiemonster“.
Formale Mängel? Verwaltung ratlos
Ein Beispiel: Sondernutzungen könne man nicht digital beantragen, sondern nur „in Schriftform“, also auf Papier. Ob das wirklich so ist, wissen weder Rechtsreferent Boeckh noch Wirtschaftsreferent Barfuß, aus dessen Haus die Satzung stammt. „Ich bin kein Jurist.“
Barfuß appelliert dennoch an die Stadträte, die Satzung zu beschließen. Die Schriftform sei nur Formsache. Das könne man heilen. Und wenn man jetzt entscheide und nicht erst im September, hätten die Betroffenen genug Zeit zur Vorbereitung.
FDP: Stadt ist „kein Wohlfahrtsverein“
OB Burger hätte zweifellos eine Mehrheit für die Satzung gehabt. Koalitionspartnerin Astrid Lamby (ÖDP) nennt die Erhöhung „geboten“. Horst Meierhofer (FDP) merkt an, weniger die Freisitzgebühren als die hohen Pachten in Regensburg machten den Wirten zu schaffen.
„Ich glaube, dass man mit den Freisitzen relativ viel von dem gut machen kann, was man an Mieten bezahlt. “ Die Gebühren seien „sehr zurückhaltend“, und die Stadt sei schließlich „kein Wohlfahrtsverein“.
CSU-Chef lobt OB
Dennoch nimmt der Oberbürgermeister den Vorschlag am Ende von der Tagesordnung. „Es besteht noch Abstimmungsbedarf. “ Erneut beraten werden soll in der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses im September – nach der Sommerpause.
Ungewohntes Lob kommt von CSU-Chef Michael Lehner. Der OB agiere hier „sehr konsensorientiert“. Die CSU will nun einen Vorschlag vorlegen, um die Satzung zu entschlacken. „Bei manchen Sondernutzungsgebühren, zum Beispiel für Straßenkünstler, sind die Kosten für den Bescheid höher als die Einnahmen.“ In puncto Freisitze plädiert Lehner für eine Erhöhung von fünf Prozent alle zwei Jahre.
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Kommentare (10)
Realist
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Ich gehe davon aus, dass es sich bei den Freisitzen um Grundstücksflächen handelt, bei denen die Stadt Regensburg und nicht die Gastronomen der Eigentümer ist.
Wen dem so ist hat die Stadt, so wie jeder andere private oder gewerbliche Vermieter natürlich auch ein Recht Miete zu verlangen und das mit einer angemessenen Mietrendite (Miete in Bezug auf den Wert der vermieteten Immbilie).
Dass diese Mietrendite selbst bei der geplanten Erhöhung, unter unter Einbeziehung der Nutzungsmöglichkeit von nur 6-8 Monaten, weit unter der normal erzielten Mietrendite von 2 bis 3 % p.a. ist, denke ich, bleibt außer Frage.
Ein Grundstück in Regensburgs Altstadt hat sicher einen Wert von 5.000 bis vielleicht sogar 10.000 Euro pro qm. Bei nur 2 % Mietrendite läge die Miete, die ein Vermieter bei diesem Kapitaleinsatz verlangen würde, also bei 100 Euro pro qm (ganzes Jahr).
Wenn man sich dies vor Augen hält, so ist diese Erhöhung eigentlich mehr als geboten, unabhängig vom Jammern der Gastronomen. Letztere könnten ja gerne auf die Freisitze verzichten wenn ihnen der Anstieg zu hoch erscheint. Wird aber keiner und ist auch gut so.
Aber unabhängig von dieser Rechnung, die betriebswirtschaftlich vielleicht sinnvoll erscheint, aber viele ander Aspekte ausser acht lässt (Flair von Regensburg etc.) würde mich mal interessieren wie hoch die Mehreinnahmen der Stadt bei dieser Erhöhung wären. Handelt es sich hier um einen 5,6 oder 7 stelligen Eurobetrag.
Wahrscheinlich wird dieser Betrag so gering sein, dass alle Beteiligten sagen….Treffen wir uns doch irgendwo in der Miete…und wir Gastronomen können damit leben und wir die Stadt auch.
Wäre schön wenn RD diese evtl. Mehreinnahmen ermitteln könnt.
Hindemit
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Moderat. Sehr Moderat sogar im Vergleich zu anderen Städten. Auch im Hinblick darauf, wie lange die letzte Erhöhung her ist.
Informant
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Die Erhöhung könnte auch marktbereinigungend im positiven Sinn wirken. In jeder Ecke und in jedem Winkel gibt es Cafés und Bistros, viel mehr als es braucht.
Vielleicht haben dann auch wieder Warenhändler eine Chance auf bezahlbare Ladenmieten.
Charlotte
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Ich frage mich gerade, wie die Koalition und der OB wirklich wichtige Themen durchsetzen möchte, wenn sie sich schon von dieser völlig maßlosen und unzutreffenden Kritik der Gastronomen beeindrucken lassen. Diese ist frech und unverschämt und sollte zu einem „Erst recht“ führen und nicht dazu, den Beschluss nicht zu fassen.
Grundsätzlich ist der Betrag immer noch viel zu niedrig. Die Miete 18 Euro pro m2 ist für die gesamte Saison , sie sollte pro Monat gelten.
Die Gastronomie macht Umsatz und Gewinn mit städtischem Grund und Boden, dafür hat sie nunmal adäquate Miete zu zahlen. Genau diese kommt der Bürgerschaft zugute und diese Miete hat sie nach der unverhältnismäßigen Erhöhung der Preise in der Gastronomie trotz Mwst- Senkung auch zu zahlen. Dass die Linke nicht im Sinne der Bürger handelt und dem Lobbyismus auf den Leim geht, ist befremdlich. Dass Herr Lehner und die CSU hier Steuergelder verschleudert, wundert nach der Gastro-Steuer, dem Agrardiesel für die Bauern und der sinnlosen Mütter-Rente nicht.
An die mitlesenden Gastronomen: sie können die Freisitze gerne zurückgeben, wenn sie es nicht zahlen wollen. Die Anwohner wird es freuen, denn sie haben die allergrößte Belastung gerade durch Sie und Ihre explodierten Freisitze, die sie zu Dumpingpreisen bekommen.
Franz-Josef
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Die Aussage des DEHOGA-Vorsitzenden, eine Erhöhung der Gebühren für Freisitze sei eine „Frechheit“, ist für mich ehrlich gesagt selbst eine Frechheit – und zwar gegenüber der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern.
Seit 2009 wurden die Gebühren nicht mehr pauschal angepasst. 17 Jahre lang konnten die Wirte ihre Freisitze zu den alten Konditionen nutzen, obwohl sich Kosten, Löhne und Preise in dieser Zeit erheblich verändert haben. Jetzt soll die Gebühr gerade einmal von 15 auf 18 Euro pro Quadratmeter und Saison steigen. Das sind 20 Prozent – nach 17 Jahren ohne allgemeine Erhöhung.
Und dann wird öffentlich der Eindruck erweckt, die Stadt würde die Gastronomie mit einer exorbitanten Gebührenerhöhung überziehen.
Man sollte die Relationen nicht völlig verlieren: Die Wirte verdienen mit dem öffentlichen Raum Geld. Es handelt sich nicht um eine private Fläche, sondern um städtischen bzw. öffentlichen Verkehrsraum, dessen Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle von der Allgemeinheit getragen werden. Wer diesen Raum exklusiv für seinen gastronomischen Betrieb nutzen darf, kann wohl erwarten, dafür eine angemessene Gebühr zu entrichten.
Besonders absurd wird es, wenn man sich die tatsächlichen Beträge anschaut. Bei 28 m² wären es künftig 504 Euro für die Saison – beziehungsweise in den genannten Altstadtlagen entsprechend mehr. Selbst die geplante Erhöhung bedeutet bei 28 m² gerade einmal 126 Euro mehr pro Saison.
Natürlich darf die Gastronomie eine andere Gebührenhöhe fordern. Natürlich darf sie sich politisch gegen eine Erhöhung wehren. Aber eine nach 17 Jahren erfolgende moderate Anpassung als „Frechheit“ zu bezeichnen, ist völlig unverhältnismäßig.
Vielleicht sollte man die Perspektive einmal umdrehen: Nicht die Stadt muss sich dafür rechtfertigen, dass sie nach 17 Jahren ihre Gebühren moderat anpasst. Diejenigen, die öffentlichen Raum gewerblich nutzen und damit Geld verdienen, sollten erklären, warum sie diesen Raum dauerhaft zu praktisch unveränderten Konditionen nutzen wollen.
Die Stadt hat gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung, mit öffentlichem Eigentum und öffentlichen Flächen vernünftig umzugehen. Dazu gehört auch, Gebühren regelmäßig zu überprüfen und an die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen.
Die eigentliche Frechheit ist daher nicht die Gebührenerhöhung – sondern der Anspruch, dass die Allgemeinheit ihre wirtschaftliche Nutzung des öffentlichen Raums möglichst billig finanzieren soll.
brenner
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Die Idee mit einer automatischen Anpassung alle zwei, drei oder fünf Jahre finde ich gut. Egal ob 3-5% oder ggf. indexiert an die Inflation angepasst. Man muß die Gastronomen ja nicht schröpfen. Aber dann geht das seinen normalen Gang, jeder weiß was Sache ist und kein Interessenvertreter müßte “Frechheit” plärren, wenn es nach 17 (sic!) Jahren mal zu einer moderaten Anpassung kommt.
Wie sagte einst der große Vorsitzende: Jeder blamiert sich so gut er kann.
Madame
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freisitze oder freusitze sind toll. In anderen Städten schon lange.
nixda
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ist das alles wirklich städtischer/”öffentlicher” grund? es ist nicht unüblich, dass scheinbar ein solcher eben privatgrund ist, gilt auch für strassen und wege…
Der sich den Wolf schreibt
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Summer in the City (Joe Cocker) – dort sprudelt das Leben.
Wie können „Altstadt-Flaneure“ in der aufgeheizten Altstadt den Folgen der Klimaerwärmung besser begegnen als mit einem Getränk auf einem der zahlreichen Freisitze der Gastronomie. Die werden offensichtlich stark frequentiert. Die Erhöhung der Freisitzmieten durch die Stadt, sind längst überfällig und berechtigt, bei allem Jammern auf hohem Niveau, der Gastwirte.
„Umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben“
Rengschburger
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Der OB sollte mal etwas durchziehen und sich nicht durch jeden Gegenwind beeindrucken lassen.