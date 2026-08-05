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05 Aug.202614:34
Regensburg Analog

Neuer Podcast online: Ein Gespräch über Krieg und Frieden

Von Redaktion in In eigener Sache, Meinung, Podcast

Eine etwas andere Ausgabe von Regensburg Analog. Robert Riedl hat sich mit Thomas Krahe unterhalten – Sozialpädagoge, Trauma-Berater und Friedensaktivist. Krahe hat mit Suchtkranken und Geflüchteten gearbeitet und war in mehreren Kriegsgebieten; unter anderem im Iran, in Kurdistan, Jugoslawien und im Baskenland. Sein Leben steht ganz im Zeichen des gewaltfreien Widerstands. Robert Riedl sprach mit ihm darüber, wie es sich anfühlt im Krieg zu sein. Was traumatisierte Soldaten über ihre Einsätze erzählen. Und welche Bedeutung Individualität, Gemeinschaft und Freiheit für ihn haben.

Viel Spaß beim Nachhören.

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Hier geht es zur Homepage von Thomas Krahe.

Alle unsere Podcasts findet ihr bei Soundcloud.

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