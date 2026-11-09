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09 Nov.202611:35
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Untreue bei Tafel Regensburg: Anklage zugelassen, aber…

Von Redaktion in Nachrichten

Neun Monate ist es her, seit die Staatsanwaltschaft am 12. Januar Anklage gegen die frühere Vorsitzende der Tafel Regensburg wegen Untreue erhoben hat – mit Beschluss vom 30. Oktober hat das Amtsgericht die Anklage zugelassen. Ob Jonah L. persönlich vor Gericht erscheinen muss, ist aber noch nicht klar.

Bei der Tafel Regensburg wartet man ebenfalls auf die juristische Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die frühere Vorsitzende. Foto: as

Im August 2025 war bekannt geworden, dass die 50-Jährige über mehrere Jahre hinweg Geld für sich behalten haben soll, dass eigentlich der Anlaufstelle für Bedürftige gehört. Es geht um 255 Fälle. Mittlerweile beziffert die Staatsanwaltschaft den Schaden auf rund 90.000 Euro. 13 Tage saß Jonah L. in Untersuchungshaft, wo sie ein Geständnis ablegte.

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Die Vorwürfe erschütterten auch die Regensburger CSU, deren prominente Exponenten enge Kontakte zur Tafel-Vorsitzenden pflegten. Sie kandidierte auch auf deren Stadtratsliste, zog dann ihre Kandidatur aus der U-Haft heraus zurück.

Gutachten: Ist Jonah L. verhandlungsfähig?

Wie das Amtsgericht Regensburg mitteilt, gibt es bislang noch keinen Verhandlungstermin. Auf Anregung der Verteidigung wird zunächst ein Sachverständigengutachten eingeholt.

„Im Zentrum dessen soll die Frage stehen, ob bzw. in welchem Umfang unsere Mandantin in der Lage ist, einer Hauptverhandlung beizuwohnen“, so L.s Strafverteidiger Jörg Meyer und Michael Haizmann. „Unsere Mandantin bedauert das Geschehene außerordentlich und versucht mit besten Kräften, einen entstandenen Schaden wiedergutzumachen.“

Zweiter Angeklagter und weitere Vorwürfe

Klar ist zudem: Neben Jonah L. gibt es einen weiteren Angeklagten aus ihrem persönlichen Umfeld. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Mitte Oktober gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung.

Nach Recherchen von regensburg-digital sind neben der Untreue bei der Tafel noch weitere Vorwürfe Gegenstand der Anklage. In Zusammenhang mit einem Erbschaftsstreit soll Jonah L. ebenfalls Geld veruntreut und eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben haben.

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