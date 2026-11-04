Acht Jahre früher als geplant: Donauparallele in Regensburgs Altstadt wird verkehrsberuhigt
Thomas Burger bleibt Realist. „Es wird Gegenwind geben, aber auch Rückenwind“, sagt der Oberbürgermeister, als er am Mittwoch an der Bushaltestelle am Fischmarkt gemeinsam mit seinem Verwaltungsstab die künftigen Pläne für Thundorfer- und Keplerstraße präsentiert. Die zentrale Nachricht: Die Donauparallele entlang der Altstadt wird dauerhaft für den Kfz-Durchgangsverkehr gesperrt. Spätestens am Fischmarkt ist Schluss.
Damit wird die vom Stadtrat beschlossene Verkehrsberuhigung um mehr als acht Jahre vorgezogen. Im Grundsatzbeschluss vom Juli 2025 war die Sperrung für den Durchgangsverkehr noch als langfristige Maßnahme – bis 2035 – vorgesehen.
Was dabei beinahe untergeht: Die seit Februar laufenden Bauarbeiten am Weinmarkt sind so gut wie abgeschlossen. Ab dem 16. November wird die Donauparallele wieder geöffnet – für Busse und Taxen, Radfahrer und Fußgänger sowie für den Lieferverkehr.
Wegen monatelanger Baustelle: Verkehre habe sich anders verteilt
Die monatelange, baustellenbedingte Sperrung der Straße war zugleich ausschlaggebend für die Entscheidung, die Verkehrsberuhigung bereits jetzt umzusetzen. Der Verkehr habe sich in dieser Zeit „umsortiert“, sagt Burger. „Deshalb ist dann die Idee gereift, etwas, das man erst in einigen Jahren in Angriff nehmen wollte, dann zu machen, wenn sich viele schon an andere Strecken gewöhnt haben.“
Bereits im Mai hatte die städtische Pressestelle gegenüber unserer Redaktion erklärt, man beobachte genau, wie sich die Sperrung am Weinmarkt auswirke. Dies liefere der Stadt „wertvolle Fakten für künftige Planungen“. Zählungen hätten nun ergeben, dass sich die Verkehre auf andere Straßen verteilten, ohne dass es zu Überlastungen gekommen sei. Deshalb wird die Verkehrsberuhigung der Donauparallele nun vorgezogen.
Betroffene der Sperrung seien mit dieser Idee aktiv auf ihn zugekommen, berichtet der Oberbürgermeister. Am Runden Tisch Altstadt habe es sogar Stimmen gegeben, die noch weitergehende Maßnahmen gefordert hätten.
Zufahrt für Anwohner ja, Durchfahrt nein
Die Zufahrt für Anwohner, Gewerbetreibende und Hotelgäste soll erhalten bleiben. Von Westen aus ist sie über den Weißgerbergraben und die Holzländestraße möglich, anschließend über Weinmarkt und Keplerstraße. Vor dem gesperrten Fischmarkt gibt es über die Weinlände eine Wendeschleife.
Von Osten her führt der Weg stadteinwärts über die Straße Unter den Schwibbögen und die Weiße-Hahnen-Gasse. Anschließend geht es nach rechts in die Thundorferstraße, in Richtung Haus der Bayerischen Geschichte. Zufahrtsberechtigte können nach links in die Thundorferstraße abbiegen. Gewendet werden muss Am Wiedfang.
Die Zahl der Anwohner- und Sonderstellplätze soll trotz „kleinerer Anpassungen und Verlagerungen“ erhalten bleiben. Die öffentlichen Kurzzeitparkplätze entlang der Keplerstraße werden in Liefer- und Ladezonen umgewandelt. Als Ersatz nennt Burger das Parkhaus am Unteren Wöhrd, die „Mobilitätsdrehscheibe“, die 2027 fertiggestellt sein wird und über den kostenlosen Altstadtbus angebunden ist.
Keine Angst vor Widerstand
Planungsreferent Florian Plajer hofft, dass mit der Verkehrsberuhigung auch der Radverkehr aus dem Altstadtkern herausgezogen wird. „Wenn ich hier viel schneller als Radfahrer fahren kann, dann überlege ich mir gut, ob ich mich durch die Altstadt durchwusle.“
Natürlich werde es auch Widerstand geben, sagt Burger. Er vergleicht die Entscheidung jedoch mit der Sperrung der Steinernen Brücke für den Pkw-Verkehr, dem Aus für das Parken am Haidplatz und dem Durchfahrtsverbot über die Platzfolge in der Altstadt.
„Das waren damals auch Einschnitte, die für Widerstand gesorgt haben.“ Heute gebe es kaum noch Menschen, die sich das zurückwünschten. „Wenn wir die Altstadt weiterentwickeln wollen, müssen wir Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität ergreifen. In Summe werden alle profitieren und auch die ihre Meinung ändern, die das jetzt noch skeptisch sehen.“
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Kommentare (12)
David W.
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Ich bin für das Aufstellen der Christa-Meier-Gedächtnis-Hüchent
zum einen ehrt es die ehemalige OBin für ihre Weitsicht, zum anderen haben die Gegner wieder ne tolle Projektionsfläche. Da muss man nur noch die alten verstaubten polemischen Schimpftirade raus holen.
Zahlen bitte
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Wer in der Altstadt unterwegs ist weiss: stress machen einem hier nur die überlauten busse. die wenigen armen, die sich noch mit dem auto in die stadt wagen (müssen), stören kaum noch. die schlinge für die letzten einzelhänder in der innenstadt wird durch weltfremde politik weiter zugezogen, zahlungskräftige landbevölkerung weiter abgeschreckt. als letztes bleiben noch die touristen, aber die sind ja auch schon im fokus. in 8 jahren ist die transformation der altstadt zum kombinierten alten- und studentenwohnheim im schatten amerikanischer grosskonzerne dann endlich abgeschlossen
Wuzzi
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Schön. Toll, als einzige durchgängige Ost-West- und West-Ost-Verbindung zwischen Donau und Eisenbahn bleibt der Straßenzug Petersweg-Emmeramsplatz zur Schottenstr. bzw. von der Kumpfmühlerstr. Was das wohl für einen Umwegsvekehr mit Mehrkilometern, erhöhtem CO2 Ausstoß und Zeitauwand über die Frieden- oder die Frankenstrasse erzeugen wird!
Schwarzbär
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@ Wuzzi:
Sehe ich auch so.
Petersweg und Folgende sind dann die einzige Umfahrungsmöglichkeit im Altstadtrandbereich. Die Friedensstraße ist als Ausweichroute auch schon überlastet. Der Berufsverkehr läßt sich eben nicht wegdiskutieren.
Wer im Petersweg oder der Marstallstraße wohnen oder arbeiten darf, wird am Nachmittag täglich Zeuge des elenden Staus als Ergebnis einer zu ideologiegeleiteten Verkehrsplanung und eines absurden Politstreites. Von halb 3 bis manchmal 7 Uhr abends viel Gestank und noch mehr Lärm.
Die Maßnahme sollte Anlaß sein, die m.M. mißglückte Sperrung des Bahnhofsvorplatzes rückgängig zu machen. Dieser Bereich ist einer der am schlechtesten organisierten und gestalteten öffentlichen Räume geworden, die ich kenne – als Provisorium gedacht nun auf Dauer angelegt und als Eingang zum Welterbe eine Peinlichkeit!
michinga
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Halleluja!
Wolfgang Theine
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Anerkennung Herr Oberbürgermeister für den Mut zu handeln. Natürlich müssen Sie sich auf nicht nur sachliche Kritik, sondern z. Teil polemische Angriffe der Autofetischisten – Betonfraktion einstellen – einige Beispiele sind ja bereits jetzt auf dieser Seite. Bin mal gespannt, wann und wie sich Herr Eckl zu Wort meldet…
Charlotte
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Das ist wirklich nicht zu fassen. Dass Burger und seine Koalitionäre wirklich die Innenstadt völlig abschottet, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Die Umwege für alle Regensburger und Berufstätigen sind langsam hahnebüchen. Kein Wunder, dass Frankenstrasse, Nibelungenbrücke, die Stadtautobahn und die Friedensstraße stundenlang im Verkehr ersticken. Aber Hauptsache die Ideologie wird durchgezogen. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, Regensburg zu verlassen.
Anna Sollenberger
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Ok, jetzt wirds eindeutig übergriffig! Scheinbar hat Hr. Burger im OB-Wahlkampf nur auf gemäßigt getan, nur um jetzt mit den verkehrspolitischen Hardlinern in der Stadtverwaltung durchzuziehen. (Ironisch: Die meisten der Studenten und Studentinnen als größte Wählergruppe seines Blocks bei der Stichwahl werden nie seine verkehrspolitischen Ergüsse auch nur ein einziges Mal nutzen – sie haben ihr Studium an Uni und OTH bald beendet und leben dann meist woanders…)
Nach der Stuheit bei der Margaretenau nun auch dies. Jetzt ist eindeutig die Opposition gefragt ein klares Verkehrskonzept für die Altstadt zu entwickeln, welches die beiden Lager “Autos freie Fahrt” vs. “Individual-Umweltschleudern raushalten; Radfahren Vollgas Voraus” miteinander versöhnt – mit akzeptablen moderaten Kompromissen als kleinere Zumutung für beide Seiten! -, statt hier endgültig den Verkehrskrieg anzufangen. Dies könnte die nächste Wahl entscheiden. Burger und seinen Planern traue ich auch zu das demokratische Ergebnis der Bürgerentscheids zur Straßenbahn zu ignorieren.
Ich glaube übrigens nicht, dass das alles so hingenommen wird. Mir sind Fälle bekannt, da sind viele mal kurz Lieferverkehr oder einfahrende Hotelgäste mit per KI aktualisiertem Buchungsdatum einer authentischen Buchungsbestätigung eines Hotels….
Damit dürfte die regierende Seite doch kein Problem haben, “ziviler Ungehorsam” ist doch cool. Na dann.
idefix
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Leider wird von den Verantwortlichen der Stadt, der Politik und der Presse folgendes vergessen:
Mit der Sperrung der Durchfahrt vor dem Hauptbahnhof und der südlichen Maximilianstraße wurde das in den 80-/90-iger Jahren umgesetzte sinnvolle Verkehrskonzept der Altstadtsüdumgehung auf-gegeben. Die Altstadtsüdumgehung war entsprechend dem Altstadterschließungskonzept 1982 Voraussetzung für die wichtige Verkehrsentlastung in der Altstadt, die nach und nach bis auf die jetzt vorgesehen Sperrung der Durchfahrt über die Keplerstraße/Fischmarkt/Thundorfer vollzogen wurde.
Schritt 1: 1985 Neugestaltung der Platzfolge Haidplatz, Rathausplatz, Kohlenmarkt
Schritt 2: 1994 Beginn der Neugestaltung der Gesandtenstraße/Neupfarrplatz/Residenzstraße
Trotz der Fertigstellung der Altstadtsüdumgehung als Voraussetzung für die vollständige Verkehrsberuhigung in der Altstadt wurde die weitere Verkehrsentlastung der verbliebenen Achsen in der Altstadt konsequent nicht vollzogen. Maßgebend für diese Zaghaftigkeit waren ausschließlich politische Gründe entgegen dem Vorschlag der Verwaltung. Dies betraf
• die Achse Arnulfsplatz/Weißgerbergraben/Keplerstraße/Thundorfer Straße (soll jetzt gesperrt werden für den IV)
Weitere Verkehrsentlastungen in der Altstadt wurden nach dem Bau der Altstadtsüdumgehung auf die lange Bank geschoben
• Achse Petersweg/Emmeransplatz/Ägidienplatz
• Achse Obermünsterstraße/Obermünsterplatz/Emmeransplatz mit Zufahrtsstraßen
Zur Erinnerung:
Bestandteile der Altstadtsüdumgehung waren im Westen die Wittelsbacher Straße, die Kumpfmühler Straße mit Kumpfmühler Brücke, im Süden in Richtung Bahnhof die Achse Fritz-Fendt-Straße/Bahnhofstraße mit Anbindung an die D.-Martin-Luther-Straße/Galgenbergbrücke und in der Gegenrichtung über den Ernst-Reuter-Platz und die südliche Maximilianstraße die Achse Albertstraße mit Margaretenstraße. Die genannten Straßen wurden in den 80- und 90-iger Jahren des letzten Jahrhunderts unter Berücksichtigung aller Verkehrsarten mit erheblichen Fördermitteln ausgebaut, die wegen der verkehrsentlastenden Wirkung für die Altstadt und der Verbesserungen für alle Ver-kehrsarten (straßenbegleitende Radwege) großzügig gewährt wurden.
Die Sperrung der Altstadtsüdumgehung hatte zur Folge:
Durch die Sperrung des nördlichen Bereichs der Maximilianstraße und der Durchfahrt vor dem Hauptbahnhof wurde die sinnvolle verkehrliche Funktion der innenstadtnahen Umfahrung des Altstadtkern vom Osten der Altstadt in den Westen/Inneren Westen und umgekehrt sowie zur notwendigen Erschließung und Erreichbarkeit des expandierenden (Geschäfte, Dienstleister) südlich entlang der Bahnanlagen sowie des Mobilitäts-schwerpunktes Hauptbahnhofs selbst aufgegeben und bewusst erschwert. Der Verkehr wurde jetzt umwegig auf die Route der ohnehin stark belasteten Friedenstraße gezwungen, mit der Folge erheblicher Wartezeiten und Staus an den dortigen überlasteten Knotenpunkten nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten. Die Albertstraße, die Margaretenstraße und die Bahnhofstraße wurden in ihrer verkehrlichen Funktion (Umfahrung Altstadt und Erschließung) bewusst abgewertet und zu Anliegerstraßen zum Parken (Kfz in der Albertstraße, Busse in der Bahnhofstraße) degradiert.
Schon alleine eine einfache verkehrsplanerische Zeit-Weg-Betrachtung bestätigt, dass nach der Sperrung Altstadtsüdumgehung vor dem Hauptbahnhof die erzwungenen Umwege über die Friedenstraße schon bei normalen Verkehrsaufkommen erheblich zunehmen mit der Folge eines in der Summe über den Tag erheblichen Zeitbedarfs. Die täglichen Staus auf der Friedenstraße und auf den beiden Bahnbrücken auch außerhalb und während der Hauptverkehrszeiten durch die erzwungene Verkehrsverlagerung sind die sichtbaren Folgen mit den negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Kein Wunder, dass für die Autofahrer die kürzeste Route durch die Altstadt über den St. Petersweg-Emmeransplatz-Marschallstraße-Ägidienplatz-Wiesmeierweg zur Schottenstraße die Ersatzaltstadtsüdumgehung wurde.
Die Sperrung der als Voraussetzung für die Verkehrsberuhigung der Altstadt gebaute Altstadtsüdumgehung vor dem Hauptbahnhof und damit deren bewusste Außerkraftsetzung ihrer Verkehrswirksamkeit hat folgende Auswirkungen (ohne Berücksichtigung der Verlustzeiten an Lichtsignalanlegen und durch Verkehrsstau!):
Zufahrt Hbf von Westen:
Ergebnis: Aufgrund der Sperrung nimmt der Fahrweg (Umweg über die Friedenstraße) um 100% zu, der Zeitbedarf um 60% zu.
Zufahrt Hbf von Osten;
Ergebnis: Aufgrund der Sperrung nimmt der Fahrweg (Umweg über die Friedenstraße) um 25% und der Zeitbedarf um 33% zu.
Ergebnis: Die Aufgabe der Altstadtsüdumgehung durch die Politik und Verwaltung war ein großer verkehrsplanerischer Fehler. Die Aussage, dass die Verkehrsverlagerungen 1. infolge der der Aufgabe der Altstadtsüdumgehung und jetzt 2. durch die durchaus sinnvolle Sperrung der Donauparallele es zu keinen Überlastungen auf den anderen Straßen komme, entbehrt jeglicher Grundlage. Die täglichen Staus mit hohem Abgaspotential etwa auf der Kumpfmühler Straße und Kumpfmühler Brücke, der Friedenstraße, und infolge der Überlastung des Kumpfmühler- und Galgenbergknotens mit den damit verbundenen großen Wartezeiten an den Lichtsignalanlagen sind nachweislich eine Folge dieser Sperrungen. Dies kann jeder Verkehrsteilnehmer tagtäglich erleben.
Angesichts der verkehrsideologischen Änderung des Verkehrssystems durch die „Kastration“ der Altstadtsüdumgehung am Hauptbahnhof muss abschließend die Frage erlaubt sein, ob die Stadt Regensburg nicht die früher gewährten erhebliche Fördermittel (Steuermittel) für den Ausbau der Altstadtsüdumgehung hätte zurückzahlen müssen. Die Förderziele wurden einfach zu Lasten der Steuerzahler aufgegeben.
Informant
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Wunderbar! Längst überfällig. Ich teile die Einschätzung, dass das Radverkehr aus der FGZ ziehen wird. Das hat ja schon die Einbahn-Regelung bewirkt.
Endlich geht was voran in der Stadt mit der neuen Koalition!
Informant
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Idefix’ Kernaussage: Die Stadt macht einen großen verkehrsplanerischen Fehler, weil sie die Altstadt-Südumgehung bereits durch frühere Sperrungen faktisch außer Kraft gesetzt hat.
Etwas genauer:
– In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde eigens eine Umgehungsroute südlich der Altstadt gebaut, um den Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten.
– Durch die spätere Sperrung der Durchfahrt am Hauptbahnhof und der südlichen Maximilianstraße wurde diese Umgehung ihrer Funktion beraubt.
– Der Verkehr werde dadurch auf ohnehin überlastete Straßen wie die Friedenstraße und die Kumpfmühler Straße verdrängt.
– Die geplante Sperrung der Donauparallele verschärfe aus seiner Sicht die Situation zusätzlich.
– Er kritisiert, dass die Stadt trotz erheblicher öffentlicher Fördermittel die ursprünglich geplante Verkehrsfunktion aufgegeben habe.
Was er eigentlich sagen will:
Die Verkehrsberuhigung der Altstadt an sich ist nicht sein Hauptproblem. Er hält vielmehr die gesamte Verkehrsplanung für widersprüchlich: Erst baut die Stadt eine Umgehung, um die Altstadt zu entlasten, dann macht sie diese Umgehung durch spätere Sperrungen unbrauchbar und wundert sich über Verkehrsprobleme anderswo.
Seine eigentliche Forderung ist implizit: Die Stadt sollte die südliche Umgehungsroute wieder funktionsfähig machen, statt immer weitere Straßen zu sperren.
Das ist die Argumentation von Idefix – ob seine Verkehrsberechnungen und Schlussfolgerungen tatsächlich stimmen, ist damit noch nicht überprüft.
Informant
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Merke: “Ideologie” ist die Meinung derer, die einem nicht passt.
Scharzbär:
Charlotte:
Wer sich über Stau beklagt, ist in Wahrheit Opfer der Auto-Ideologie. Autofahren wurde durch viele bewusste politische Entscheidungen attraktiv gemacht bei gleichzeitiger nahezu Ausrottung er anderen Verkehrsarten (die dem schnellen Kfz-Verkehr im Weg sind).
Leider skaliert die Sache nicht: Wenn jeder mit dem Auto fährt, ist nicht mehr genug Fläche zum Fahren oder Parken da. Das Geschrei der Autofahrer geht ja meistens in diese Richtung: Űberall Stau und kein Parkpatz. Das ist keine politische Schikane, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass ein Auto zuviel der knappen Fläche einer engen Innenstadt verbraucht. Deswegen werden sie in Millionen teueren Parkhäusern und Tiefgaragen gestapelt. Deswegen gibt es Einbahnstraßen.
Die Wende zum Fuß- und Radverkehr bringt MEHR Besucher, Kunden in die Stadt und bessert gleichzeitig die Lebensqualität auf. Theoretisch zumindest. Praktisch bekommt man es nicht einmal in der Gesandtenstraße hin, die Regeln durchzusetzen. Da fahren mehr Autos durch als Radfahrer über den Weinmarkt.