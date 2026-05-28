Verkehrsberuhigung der Donauparallele in Regensburg – langfristig geplant, aber es braucht Geld und Beschlüsse
Die Stadt Regensburg beobachtet die baustellenbedingten Sperrung der Donauparallele genau – auch mit Blick auf künftige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt. Das stellt die Pressestelle gegenüber unserer Redaktion auf Nachfrage klar.
Wie kürzlich berichtet, bleibt die Ost-West-Verbindung Thundorferstraße–Keplerstraße wegen Kanalarbeiten am Weinmarkt, die seit Ende Februar laufen, voraussichtlich bis November gesperrt – für Pkw, Busse und in Teilen auch für Radfahrer.
Mehrere Geschäftsleute beklagten gegenüber unserer Redaktion die Lage. Zugleich kam die Forderung nach einer Aufwertung der Donauparallele, vor allem des Fischmarkts – etwa durch Verkehrsberuhigung. Auch der Wunsch, die Sperrung zu nutzen, um beispielsweise ein Straßenfest oder Ähnliches zu veranstalten.
„Differenziertes Meinungsbild bei Gewerbetreibenden“
Die Stadt spricht von einem differenzierten Meinungsbild bei Anliegern und Geschäftsleuten. „Während einige Gewerbetreibende von der Verkehrsberuhigung deutlich profitieren und sich eine dauerhafte Beibehaltung der aktuellen Situation wünschen, verzeichnen andere spürbare Umsatzrückgänge.“
Man stehe im Austausch, „um gemeinsam individuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu erörtern und umzusetzen“. Konkreter wird die Pressestelle nicht.
Sind die Umleitungen auch dauerhaft möglich?
Für Anlieger bleibt die Zufahrt möglich – zu Stellplätzen oder zur Anlieferung –, allerdings nur über die Thundorferstraße. Für den Durchgangsverkehr gilt eine weiträumige Umleitung. Sie führt über Kumpfmühler Straße, Friedenstraße, Furtmayrstraße, Hermann-Geib-Straße, Landshuter Straße und Weißenburgstraße zum Unteren Wöhrd bzw. in die Thundorferstraße.
Die vier betroffenen Buslinien (plus drei Nachtbuslinien) fahren derzeit über die Kumpfmühler Straße in die Fritz-Fend-Straße, Bahnhofstraße, den Hauptbahnhof und den IZOB sowie die Albert- und Margaretenstraße.
Wäre eine solche Verkehrsführung auch dauerhaft möglich – und damit eine komplette Verkehrsberuhigung der Donauparallele? Die Stadt Regensburg schließt das zumindest nicht aus.
Vorübergehende baustellenbedingte Umleitungen würden anders angelegt als dauerhafte Lösungen, so die Pressestelle. Die Stadt beobachte aber, welche Auswirkungen die derzeitige temporäre Sperrung habe und wo Engstellen und Defizite entstehen. „Solche Beobachtungen liefern der Stadt auch wertvolle Fakten für künftige Planungen.“
Grundsatzbeschluss zur Verkehrsberuhigung seit Juli 2025
Solche Planungen gibt es bereits – zumindest als Grundsatzbeschluss. Im Juli 2025 hat der Stadtrat das Maßnahmenpaket zur Verkehrsberuhigung der Altstadt beschlossen.
Ein Punkt dieses umfangreichen Konzepts: Langfristig – bis 2035 – ist vorgesehen, die Thundorferstraße und damit die Ost-West-Durchfahrt komplett für den Pkw-Verkehr zu sperren, um den Bus- und Radverkehr auf dieser Achse zu beschleunigen.
Die Donauparallele soll dabei als Ganzes umgestaltet werden. Für diese Vision sei noch umfangreiche Planung notwendig. „Bei einer Planung würden neben den Themen der Verkehrsführung auch Themen wie zum Beispiel Aufenthaltsqualität, Entsiegelung und langfristige Resilienz bearbeitet werden. “
Um das angehen zu können, „bedürfte es aber weiterer politischer Beschlüsse, wie auch die Bereitstellung entsprechender Finanzmittel“, so die Pressestelle und verweist damit auf die Politik – den Stadtrat. Angesichts der aktuellen Mehrheitsverhältnisse scheint eine Umsetzung also gar nicht mal so unwahrscheinlich.
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Kommentare (3)
Jakob Friedl
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Ribisl-Anregung // Antrag zum Thema: https://ribisl.org/gestaltung-keplerstrasse-sommer-2026/
Ich habe in der Sitzung des Stadtrats am 21.05.2026 darauf hingewiesen, dass der Fischmarkt in der vorübergehend gesperrten Keplerstraße derzeit beidseitig mit vor allem auswärtigen Autos zugeparkt ist.
Der Rechtsreferent Herr Boeckh erklärte hierzu, dass Parkverstößen im Rahmen der Möglichkeiten nachgegangen wird, parken in den derzeit ungenutzten Busbuchten jedoch erlaubt sei. Außerhalb der Busbuchten darf hier am Straßenrand meines Wissens nicht geparkt werden, die zugeparkten Busbuchten bieten hierfür jedoch augenscheinlich einen Anreiz.
Die vorübergehende Sperrung der Keplerstraße, die sich allerdings noch etwas länger über den gesamten Sommer hinziehen wird, könnte jedoch auch als Chance begriffen werden den Straßenraum neu und anders zu erlebbar zu machen und somit auch Impulse für die Verkehrsberuhigung, zukünftige Gestaltung und Nutzung zu geben.
Ich bitte die Stadtverwaltung deshalb darum, zeitnah das Parken in den Busbuchten zu verbieten. Neben der Barrierewirkung der herumstehenden Fahrzeuge heizen diese den ohnehin weitgehend versiegelten Platz noch weiter auf. Unverstellt durch Autos kann der Fischmarkt hingegen als Platz erlebbar werden.
Als gestalterisches Element könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Busbuchten und die Keplerstraße, abgesehen von Feuerwehrzufahrten, temporär z. B. mit festgeschraubten Bänken und Kübelbäumen bestückt werden.
Unabhängig davon sollte auch mit den anliegenden Gastrobetrieben in der gesamten Keplerstraße Kontakt aufgenommen werden, die möglicherweise temporäre Freisitze installieren wollen. Es ist mir bewusst, dass mit Freisitzen und Sitzgelegenheiten auch die Gefahr nächtlicher Gelage einhergeht. Hier bedarf es klarer Regeln und einfacher Lösungen.
(Freisitze können auch täglich auf- und abgebaut werden.)
Außerdem rege ich an die Anwohner und anliegenden Betriebe zu ermutigen ihre momentan völlig verkehrsfreie Straße zu bemalen und hierzu zeitnah ein kleines Budget für Straßenmalfarben bereitzustellen.
Der verkehrsbefreite Sommer in der Keplerstraße sollte nicht uninspiriert und ungenutzt verstreichen.
Sabrina
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also ich wohne in der Blauen-Lilien-Gasse seit ca. 15 Jahren, die Anwohner ,haben schon genug Probleme ,durch nächtlich Gelage und es ist unverschämt, den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu beschränken , wenn man in die Schule / Uni / Arbeit muss!Bemalt doch gerne und verschönert eure Viertel , wenn ihr dazu Zeit habt, finde ich gut! Aber diese Frage ,dieser Verkehrsberuhigung sollte von Anwohnern und Betroffenen entschieden werden, weil die hier leben und die Situation zu tragen haben! die wo’s betrifft sollten entscheiden, die anderen die wo anders wohnen , sollen doch bei sich entscheiden…! das finde ich fair und richtig! danke liebe Leute
alphaville
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Hallo Redaktion,
Was soll dieser Satz?
“Langfristig – bis 2035 – ist vorgesehen, die Thundorferstraße und damit die Ost-West-Durchfahrt komplett für den Pkw-Verkehr zu sperren”
Die Ost-West-Verbindung ist bereits seit Jahren für den Individualverkehr, Ausnahme Radfahrer (in/*/?) gesperrt.
Die Verbindung ist nur derzeit, baustellebedingt für die Anlieger geöffnet. Ich geh nicht davon aus, dass die nach Abschluss der Bauarbetien am Weinmarkt offen bleibt.
Oder haben sie hier andere Erkenntnisse?
PS:
Sollte Jemand darüber nachdenken, dauerhaft die Busse aus der Donauparallele rauszunehmen kann er/sie/es die Altstadt gleich zusperren und den Schlüssel wegschmeissen. Dann ist die Altstadt endgültig tot. Auf dem Weg ins Koma ist die Altstadt, Gastro mal ausgenommen, eh schon.