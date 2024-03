100 Jahre alt und sanierungsbedürftig: Stadtbau Regensburg sucht Mieter „mit handwerklichem Geschick“

Stadtbau-Geschäftsführer Götz Kessler will keinen Quadratmeter Wohnraum mehr verkaufen. Zwei ältere Reihenhäusern vermietet die städtische Tochter deshalb zu ungewöhnlichen Konditionen.

Sie sei „natürlich ungewöhnlich“, die Anzeige, mit der die Stadtbau Regensburg GmbH derzeit auf dem Portal Immo Scout 24 versucht, zwei Gebäude im Kasernenviertel zu vermieten. Das räumt Götz Kessler, Geschäftsführer der städtischen Wohnbaugesellschaft, unumwunden ein.

Angeboten werden zwei Reihenhäuser, Baujahr 1924, 151 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Zimmer, mit gut 600 Quadratmetern Grund. Kaltmiete: 1.200 Euro. Das Ungewöhnliche: die Gebäude sind – das lässt sich auch den veröffentlichten Fotos entnehmen – arg renovierungsbedürftig, und die Kosten dafür sollen die künftigen Mieter tragen. Zusätzlich zur Miete.

Stadtbau-Geschäftsführer spricht von „Pilotversuch“

Die Anzeige der Stadtbau ist unmissverständlich. „Sanitärinstallation, Heizung, Innenausbau sind vom Mieter nach dessen Vorstellungen auf eigene Kosten zu planen und einzubauen“, heißt es da. „Dach, Fassade, Fenster“ seien ebenfalls vom Mieter durchzuführen – nach den Vorgaben der Stadtbau.

Trotz des vergleichsweise günstigen Quadratmeterpreises von 7,95 Euro kalt – findet man zu diesen Konditionen überhaupt Interessenten?

Es sei „ein Pilotversuch“, sagt Kessler. Das Haus sei vor bald 100 Jahren von der Stadtbau errichtet worden. Die langjährigen Bewohner seien kürzlich verstorben. Damit müsse die städtische Tochtergesellschaft, deren Domäne nicht Reihenhäuser, sondern Wohnungen seien, irgendwie mit dieser Immobilie umgehen.

„Aus Überzeugung“ keinen Quadratmeter Wohnraum mehr verkaufen

„Es wäre kein Problem, diese Gebäude zu verkaufen“, sagt Kessler. Schon als die Bewohner noch gelebt hätten, seien deshalb Interessenten an die Stadtbau herangetreten. „Wir müssten die Häuser aber versteigern lassen.“ Die Preise, die dafür am Ende herauskämen, seien – im Hinblick – auf zukünftige Mieten für die Gebäude „sicher nicht erfreulich“. Doch man wolle als Stadtbau „kein Preistreiber“ sein, sagt Kessler. Und er wolle „aus Überzeugung“ auch keinen Quadratmeter Wohnraum der Stadtbau mehr verkaufen.

Andererseits, wenn die Stadtbau die Renovierungen selbst übernehmen würde, „kämen am Ende Mieten heraus, wo vorne dran eine zwei stehen würde“, sagt Kessler. „Da würden wir dann zurecht in der Zeitung stehen.“

Vorbild München

Deshalb versuche man auf diesem Weg jemanden zu finden, der vielleicht auch über handwerkliches Geschick verfüge und vieles selber machen könne – im Gegenzug für einen niedrigen Mietpreis. Da die Stadtbau keine befristeten Mietverträge habe, könne sich so ein Engagement und gewisse Investitionen dann auch für Mieter lohnen – „die könnten anschließend dort so lange wohnen, wie sie wollen“.

Er glaube, dass die Stadtbau auf diesem Weg ihrem sozialen Auftrag am Besten nachkomme, sagt Kessler. „Es ist ein Versuch, sozial verantwortlich mit diesen zwei Gebäuden umzugehen.“ Die Stadt München habe bei einigen ihrer Immobilien in der Vergangenheit einen ähnlichen Weg beschritten.

Die bisherige „Lieblingsvorstellung“ der Stadtbau sei es gewesen, einen sozialen Träger zu finden, der dort eine Wohngemeinschaft oder ähnliches unterbringen wolle. Doch eine erste Abfrage habe keine positive Rückmeldung erbracht. „Die stehen bei den Renovierungen eben vor einem ähnlichen Problem wie wir.“

Am Wochenende wurde die Wohnungsanzeige veröffentlicht. Jetzt warte man ab, wer sich melde und ob man eine Lösung im Sinne aller Beteiligten finden werde.

Früher: Stadtbau-Grundstücke und Gebäude höchstbietend verkauft

Das Vorgehen von Kessler, keinen Wohnraum der Stadtbau mehr zu verkaufen, unterscheidet sich deutlich von dem seiner Vorgänger, unter denen immer wieder Immobilien und Grundstücke der verkauft wurden. Teils in großen Stil.

Ende der 1990er Jahre, unter Oberbürgermeister Hans Schaidinger, floss Geld aus Stadtbau-Verkäufen in der Ostnerwacht in den städtischen Haushalt. Lukrative Immobilien und Grundstücke der Stadtbau, beispielsweise am Donaumarkt oder beim Dörnberg-Park wurden zu Höchstpreisen verkauft mit der Begründung, dass die erzielten Erlöse benötigt würden, um neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können.

Dieser Philosophie folgt Kessler offensichtlich nicht.