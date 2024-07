Sympathie für rechtsextremen „Wolfsgruß“: DITIB-Moschee Regensburg im Zwielicht

Ein Imam der islamisch-sunnitischen Regensburger DITIB-Gemeinde feiert in einem Facebook-Posting mit markigen Worten den „Wolfsgruß“ des türkischen Nationalspielers Merih Demiral. Doch nicht nur er scheint wenig Berührungsängste mit dem Gruß der rechtsextremen Grauen Wölfen zu haben.

Es dauert keine Stunde, bis Ali Aydin Derviş auf unsere Anfrage reagiert. Zwar antwortet der neue Religionsbeauftragte der Regensburger DITIB-Gemeinde nicht auf die Fragen, die wir ihm via Facebook-Messenger gestellt haben, allerdings schränkt er die Sichtbarkeit seines bis dahin öffentlich einsehbaren Profils deutlich ein. Seit Dienstagnachmittag sind nur noch ein 2019 online gestelltes Titelfoto und sein Profilbild zu sehen.

Zuvor waren jede Menge Postings, durchweg in türkischer Sprache, öffentlich einsehbar. Darunter mehrere Beiträge in Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft, zum Beispiel ein Video vom 4. Juli, in dem der Imam in die Moschee einlud, um dort gemeinsam das Viertelfinalspiel der Türkei gegen die Niederlande anzuschauen.

„Den Wolfsgruß mitten im Herzen von Europa gezeigt…“

Tags zuvor hatte Derviş in einem öffentlich einsehbaren Post den Sieg der türkischen Nationalmannschaft gegen Österreich vom Vorabend gefeiert, vielmehr aber noch den „Wolfsgruß“, den der zweifache Torschütze Merih Demiral im Stadion gezeigt hatte. In türkischer Sprache schreibt DITIB-Imam Derviş (Übersetzung durch einen uns bekannten türkischen Muttersprachler):

„Diese Jungs haben heute Nacht Wien erobert…Diese Jungs haben den Wolfsgruß, den Europa verbietet, mitten im Herzen Europas gezeigt. Diese Jungs werden so Gott will auch die Berliner Mauer einreißen und Geschichte schreiben.“

Der „Wolfsgruß“ gilt insbesondere als Erkennungszeichen der Grauen Wölfe, türkische Rechtsextremisten, die für zahlreiche Morde und Gewalttaten vor allem in den 70er Jahren verantwortlich sind. Bei Pogromen und Anschlägen der rassistischen ultranationalistischen Organisation kamen in der Türkei hunderte Menschen ums Leben.

Graue Wölfe: Anschläge, Morde und Pogrome

Bis in die 90er Jahre hinein verübten die Grauen Wölfe in der Türkei laut der Bundeszentrale für politische Bildung „teils paramilitärische Mordanschläge gegen Sozialistinnen und Sozialisten, Gewerkschafter, Studentenanführer, fortschrittliche Lehrkräfte und Wissenschaftler, Journalisten oder kurdische Politikerinnen und Politiker, weiterhin Pogrome gegen Aleviten“.

In Deutschland gelten die Grauen Wölfe mit mehr als 18.000 Mitgliedern, organisiert in über 300 Vereinen, als eine der größten rechtsextremen Organisationen. Sie sind bislang nicht verboten, stehen aber unter Beobachtung des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Spiegel-Recherche: Sympathien für Graue Wölfe auch bei DITIB

Spiegel-Recherchen im Jahr 2022 deckten auf, dass auch bei der Moscheeorganisation DITIB, Abkürzung für „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion“, die als verlängerter Arm der türkischen Regierung gilt, einige Funktionäre offen mit den Rechtsextremen sympathisieren. Das gilt ganz offensichtlich auch für den Imam der Regensburger DITIB-Gemeinde mit ihrer Moschee im Stadtosten.

In ganz Europa verboten ist der „Wolfsgruß“ entgegen der Darstellung von Imam Derviş nicht, insbesondere nicht in Deutschland. Für Nationalspieler Merih Demiral, der den Gruß beim Spiel gegen Österreich zeigte (wo er seit 2019 als „Zeichen der rechtsextremen türkisch-nationalistischen und somit demokratie-kritischen Einstellung“ verboten ist), gab es dennoch Konsequenzen. Die UEFA sperrte ihn für zwei Spiele, allen Protesten von Staatschef Erdogan zum Trotz. Die Türkei schied anschließend gegen die Niederlande aus.

Erst nach einer Anfrage reagiert der DITIB-Vorstand

Wirkliche Konsequenzen für Ali Aydin Derviş scheint man bei der Regensburger DITIB-Gemeinde nicht ziehen zu wollen. Zwar bezeichnet der Vorstand des 1978 gegründeten Vereins, der sich 1984 DITIB angeschlossen hat und seit fünf Jahren eine eigene Moschee im Stadtosten betreibt, den Post des Religionsbeauftragten auf Nachfrage unserer Redaktion als „unangebracht“. Fußball solle „in erster Linie dem kulturellen Austausch dienen“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion. Man habe „umgehend das Gespräch mit dem Imam gesucht“. Dieser habe „Einsicht gezeigt und den Post anschließend gelöscht“.

Zuvor stand der Post drei Wochen lang öffentlich auf der Facebook-Seite des Imams, erhielt zahlreiche Linkes und Kommentare, ohne dass sich jemand in der DITIB-Gemeinde daran Anstoß genommen hätte.

Abseits dessen wird in der Stellungnahme betont, dass Derviş erst seit einigen Monaten in Regensburg sei. „In der Türkei bekleidete er verschiedene Ämter und erbrachte dort hochwertige Leistungen im religiösen Bereich.“ Er dürfte, wie das Gros der DITIB-Imame de facto ein Beamter des türkischen Staates sein.

Keine klare Distanzierung von den Grauen Wölfen

Auf die Frage, wie die DITIB-Gemeinde Regensburg zu den Grauen Wölfen steht, lässt der Vorstand unserer Redaktion wissen, dass man „politisch neutral“ sei und sich „ausschließlich auf unsere religiöse Arbeit“ konzentriere. Es gebe „keine strukturellen oder finanziellen Verbindungen“. Der „Wolfsgruß“ schließlich sei ein „politisches Symbol“, von dem man sich fernhalte. Es solle niemand ausgeschlossen oder bevorzugt werden. Eine glaubwürdige Distanzierung klingt anders.

Dass das auch nicht immer klappt mit dem Fernhalten, zeigt ein Posting, dass die DITIB-Gemeinde selbst über ihre Facebookseite verbreitet. Anlässlich des EM-Spiels gegen die Niederlande am 6. Juli hat man sich auch dort, neben Demiral, einen Spieler mit „Wolfsgruß“ ausgesucht.

„Extrem rechte Positionen innerhalb türkischer Communitys keine Seltenheit“

Jan Nowak von der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Bayern“ überrascht es nicht, dass Symbole wie der „Wolfsgruß“ auch bei prominenten Angehörigen der DITIB-Gemeinde Regensburg wie nun Imam Derviş Zuspruch finden.

„Extrem rechte Positionen sind innerhalb von türkischen Communitys in Deutschland leider keine Seltenheit“, sagt er. „Insbesondere ein aggressiver Nationalismus, Rassismus gegen Kurd*innen und Alevit*innen, ein verschwörungsideologischer Antisemitismus und auch die Leugnung des Völkermords an den Armenier*innen sind im relevanten Ausmaß verbreitet.“

Die Sensibilität dafür sei in Deutschland leider noch recht gering. „Die Vorstellung, dass Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, extrem rechte Positionen einnehmen können, scheint viele zu überfordern“, so Nowak. „Außerdem existiert bisweilen die Angst, dass ein Sprechen über türkischen Rechtsextremismus Rassismus befördern könnte.“

Diese Auseinandersetzung müsse man aber führen, fordert Nowak. „Sensibilisierung in den türkischen Communitys fördern, mehr fundierte Kenntnisse zu Ideologien, Strukturen und Aktivitäten des türkischen Rechtsextremismus in Deutschland erarbeiten und schließlich die zivilgesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit dem Thema stärken.“