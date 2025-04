„Da ist nichts mehr zu schützen.“ Regensburgs Umweltausschuss stimmt für neue Tennisplätze am Weinweg

Mit breiter Mehrheit stimmt der Umweltausschuss für den Bau dreier Tennisplätze im Landschaftsschutzgebiet am Weinweg. Umweltbürgermeister Artinger dementiert, dass das Verhältnis zwischen ihm und dem Umweltamt zerrüttet sei.

Stadtrat Christian Janele (CSB) schwankt zwischen Anerkennung und einer Prise Süffisanz. „Wir erleben Sie nicht jeden Tag so engagiert“, bemerkt er zu Ludwig Artinger (Freie Wähler). „So voller Inbrunst.“ Und tatsächlich, man spürt förmlich, wie sehr dem Regensburger Umweltbürgermeister die Ausnahmegenehmigung für drei neue Tennisplätze im Landschaftsschutzgebiet am Weinweg am Herzen liegt.

Es geht ihm nicht nur um das Vorhaben selbst, sondern auch um dessen Entstehungsgeschichte. Wie berichtet, soll es im Umweltamt heftig gekracht haben, als das Thema dort zur Sprache kam. Nicht nur Artinger geriet mit der ihm unterstellten Fachbehörde aneinander, sondern auch Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein (CSU).

Artinger und das Umweltamt: „sehr engagierte Diskussionen“

Zum Nachhören Aufzeichnung der Sitzung vom 1. April

Doch dass das Verhältnis zwischen ihm und dem Umweltamt zerrüttet sei, sei „Legendenbildung“, betont Artinger. Man führe dort lediglich „sehr engagierte Diskussionen zum gegenseitigen Erkenntnisgewinn“. Und „selbstverständlich“ sei die am Mittwoch im Umweltausschuss diskutierte Vorlage auch vom Umweltamt verfasst worden.

Im Zentrum der Diskussion steht: Seit spätestens 2019 sucht der 800 Mitglieder starke Regensburger Tennis-Klub (RTK) nach einem Standort für neue Tennisplätze. Diese Suche verlief jedoch lange erfolglos. Am Ende blieb, glaubt man der Vorlage, nur die Grünflächen gegenüber der Bischof-Manfred-Müller-Schule.

Diese befinden sich jedoch im Landschaftsschutzgebiet und gelten als „bedeutsame Kaltluftproduktionsflächen“. So steht es in der, wie berichtet, widersprüchlichen Beschlussvorlage für den Umweltausschuss und in der aktuellen Stadtklimaanalyse vom Dezember 2024.

Umweltbürgermeister: Landschaftsschutzgebiet mit „Geburtsfehler“

Artinger spricht hingegen von einem grundsätzlichen „Geburtsfehler“ der Flächen entlang des Weinweges. Diese hätten schon längst aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden müssen, so der Umweltbürgermeister.

Ob nun die Gaststätte Dunnerkeil, der Campingplatz, die Flüchtlingsunterkunft, die Sportanlage am Weinweg oder die Kleingartenanlage – all das sei komplett überbaut. Und das sei geschehen, weil das Areal dort „nicht diese Wertigkeit und Bedeutung hat“, so Artinger. „Da hat man nie was gehört von einem Frischluftschneisengutachten.“

Lediglich 3.000 bis 4.000 Quadratmeter, von denen etwa 2.500 für die Tennisplätze versiegelt werden würden, seien noch unbebaut. „Und ein Tennisplatz am Boden kann schlecht eine Kaltluftschneise unterbrechen.“ Das sage einem „schon der gesunde Menschenverstand“.

ÖDP dafür, Grüne dagegen

Ludwig Artinger führt das Tenniscamp für Kinder an, das der RTK jedes Jahr veranstaltet, und den starken Spieldruck, der bei dem Verein herrsche – 123 Mitglieder pro Platz, während die SG Post/Süd mit ihren 250 Mitgliedern über zehn Plätze verfüge. Außerdem habe der Verein auch jahrelang gesucht. Und wenn jetzt jemand kritisiere, dass der RTK selbst die Alternativenprüfung vorgenommen habe, „dann hat der von Verwaltungsrecht keine Ahnung“. So laufe das auch bei jedem anderen Bauvorhaben.

Die Mehrheit im Umweltausschuss befürwortet das Vorhaben, wenn auch mit unterschiedlicher Inbrunst. Das sei zwar keine einfache Entscheidung, sagt Astrid Lamby (ÖDP). Aber wenn man sehe, was für gute Breitensportarbeit der RTK leiste, insbesondere im Jugendbereich und in Sachen Inklusion, dann überwiege auch für sie das öffentliche Interesse an den neuen Plätzen.

CSU-Chef Michael Lehner freut sich, dass die Angelegenheit nun endlich zu einem „glücklichen Ende“ gebracht werde. Da habe sicher auch die Stellungnahme von Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein geholfen. Und Hans Holler (SPD) hält die Tennisplätze an dieser Stelle ebenfalls für „vertretbar“. Auch aktuell befinde sich die Fläche in einem schlechten ökologischen Zustand.

Kritik von Friedl: Vorlage „zu mager“ und „unambitioniert“

Joachim Wolbergs (Brücke) spricht von der „einzig gangbaren und vernünftigen Lösung“. Dort sei „nichts mehr zu schützen“. Und selbst wenn es so gewesen sein sollte, dass Freudenstein und Artinger sich gegen die fachliche Meinung des Umweltamts durchgesetzt haben sollten, „wäre das absolut zulässig“, so Wolbergs. Das sei die Aufgabe von Referenten und auch des Stadtrats. „Ansonsten wären wir überflüssig.“

Ablehnende Stimmen gibt es lediglich von Jakob Friedl (Ribisl) und den Grünen. Friedl bezeichnet die Vorlage als „zu mager“ und „unambitioniert“. Er vermisst flankierende Pläne für Ausgleichsflächen oder die Entsiegelung von Flächen in unmittelbarer Umgebung.

Grünen-Fraktionschefin Maria Simon will Artingers Argumentation nicht folgen, derzufolge dort versiegelt werden könne, weil alles andere ohnehin schon bebaut sei. In der Güterabwägung würden sich die Grünen für die Kaltluftschneise und gegen die Tennisplätze entscheiden. Doch die breite Mehrheit im Ausschuss stimmt am Ende dem Vorhaben zu. Die Tennisplätze können kommen.