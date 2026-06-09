Universitätsklinikum Regensburg streicht bis zu 64 Arztstellen – Minister Blume: „dringend erforderlich“
Das Universitätsklinikum Regensburg soll „dringend“ Personal abbauen, um das erwartete Minus für 2026 zu drücken. Das geht aus einer Antwort von Wissenschaftsminister Markus Blume hervor.
Noch im November reagierten das Bayerische Wissenschaftsministerium und das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) auf eine Anfrage unserer Redaktion zu möglichen Personalkürzungen empfindlich. Über eine Hamburger Anwaltskanzlei drohte man unserer Redaktion mit rechtlichen Schritten und beantworteten zentrale Fragen nicht.
Nun bestätigt sich: Das UKR muss auf Druck von oben Dutzende Arztstellen streichen, um das erwartete hohe Defizit zu senken. So steht es in der Antwort von Wissenschaftsminister Markus Blume auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Ruth Waldmann.
„Reduzierung des Personals dringend erforderlich.“
Begründet wird der Personalabbau mit dem dicken Minus, das das UKR in diesem Jahr erwartet. Das UKR sei „angehalten, alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um dieses negative Ergebnis so weit wie möglich zu reduzieren und in Zukunft wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen“, so Wissenschaftsminister Blume. „Aus diesem Grund ist eine Reduzierung des Personals dringend erforderlich.“
Folgt man der Antwort des Ministers, könnten bis zu 64 Vollzeitstellen wegfallen. Fast zehn Prozent der rund 680 Ärztinnen und Ärzte am UKR.
Der Aufbau dieser Stellen sei seit 2019 erfolgt, könne „aufgrund von ausgebliebenen Leistungsausweitungen jedoch nicht refinanziert werden und trägt daher erheblich zu dem negativen Jahresergebnis des UKR bei“, so Blume. Der Personalabbau soll durch die Nichtverlängerung auslaufender befristeter Verträge erfolgen.
Personalabbau – Konsequenz aus „Horrorszenario“ 2023?
Der nun öffentlich eingeräumte Stellenabbau wurzelt nach Recherchen von regensburg-digital in einer internen Vorstands- und Direktorenklausur vom 12. November 2023. Damals präsentierte die Kaufmännische Direktorin Sabine Lange ein „Horrorszenario“. Demnach prognostizierte sie bereits für das Jahr 2024 ein Defizit für das UKR von 45,68 Millionen Euro (unser damaliger Bericht).
„Nach diesen Prognosen entgeht das UKR nur aufgrund der Gewährträgerschaft des Freistaats Bayern einer Anmeldung zur Insolvenz“, heißt es im Protokoll der gut dreistündigen Klausur, an der 37 Personen teilnahmen und das unserer Redaktion vorliegt.
Eine vom Aufsichtsrat des UKR unter Vorsitz von Wissenschaftsminister Blume eingesetzte Finanzarbeitsgruppe hatte zuvor „dringenden Handlungsbedarf“ angemahnt. Eine Konsequenz, die Direktorin Lange den Anwesenden damals präsentierte: eine Reduzierung der Vollzeitkräfte in der Krankenversorgung „auf das Niveau des Jahres 2019“. Bereits hier ist von den 64 Vollzeitstellen die Rede, die wegfallen sollen.
Kommunikation des UKR-Vorstands in der Kritik
Bemerkenswert: Noch letzten November hatte eine vom UKR beauftragte Anwaltskanzlei ausdrücklich betont, dass das UKR „nach mehreren Jahren positiver Jahresergebnisse auch in 2025 trotz der herausfordernden Lage der Rahmenbedingungen für alle Universitätsklinika wirtschaftlich gut aufgestellt“ sei. Doch offenbar nicht gut genug, um seinen Stamm an Ärzten zu halten.
Unsere Redaktion hatte letzten November über den geplanten Personalabbau berichtet und mit mehreren Personen aus der Ärzteschaft gesprochen. Ein Problem, das dabei mehrfach angesprochen wurde: die mangelhafte oder komplett ausbleibende Kommunikation des UKR-Vorstands mit den Betroffenen.
„Niemand weiß so recht, wo und was genau eingespart werden soll“, so eine Quelle damals. Offen kommuniziert werde nicht – weder bei Personalversammlungen noch durch Rundschreiben. Vieles erfahre man über den „Flurfunk“. „Und dann bekommt man wieder einmal mit, dass die Stelle eines jüngeren Kollegen nicht verlängert wurde. “ Das alles scheine „ohne Plan und Konzept“ zu geschehen.
Zwischenzeitlich führe dies zu Misstrauen untereinander. „Es geht die Angst um, dass einem die Abteilung kaputt gemacht wird, die man über Jahre aufgebaut hat. Da soll es dann lieber die anderen erwischen.“
Trotz Stellenabbau: Ministerium sieht keine Probleme bei der Patientenversorgung
Aus Details der Stellenstreichungen hält sich das Ministerium heraus. Zumindest, wenn man der Antwort von Markus Blume auf die Anfrage der SPD-Abgeordneten Waldmann folgt. Dort heißt es: Das Ministerium „hat keine Kenntnis davon, welche befristeten Verträge seitens des UKR nicht verlängert werden“.
Auch scheint Minister Blume davon auszugehen, dass der Personalabbau keinerlei Folgen hat: „Das UKR wird auch weiterhin seine Patientinnen und Patienten mit höchster medizinischer Qualität und ohne eine Verlängerung der Wartezeiten unter der Berücksichtigung der Belange seiner Beschäftigten behandeln.“
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Kommentare (23)
nixda
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was fur ein geschwatz des ministers.
ihm empfehle ich mal die leitstelle/ambulanz der augenheilkunde im ukr aufzusuchen. die drei wartebereiche uberfullt, die arzte im hamsterrad.
Charlotte
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Wenn wir ehrlich sind, ist das die Konsequenz vieler Faktoren: viel zu hohe Personalkosten- und- Steigerungen, zu viele Klinikbehandlungen und ein Medizinstandard, den wir alle aber leider nicht finanzieren und uns leisten können. Wenn das Budget nicht reicht, muss gespart werden und zwar auch am Personal.
Zahlen bitte
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680 ärztInnen, bei mehr als 5000 angestellten. man sollte sich eher fragen, wer leistungserbringer ist und wer an dem zipfel derer hängt. der gesamte verwaltungsapparat vielleicht, der ab 11 uhr in sandalen und hosenträger bei der einstündigen mittagspause sitzt. leider haben die keine befristeten verträge zum schnellen rauswerfen.
volker
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Wer kennt sie nicht: Die Ärzte die gelangweilt vor dem Krankenhaus abhängen?😉 Oder gab es da nicht so krasse Schichtdienste? Warum musste ich eigentlich das letzte Mal so lang auf die Ärztin warten, wenn sie doch nicht ausgelastet ist? Als Krebspatient weiss ich wie wichtig eine wirklich gute und vor allem Zeitnahe, ärztliche Versorgung ist, als Schnarcher warte ich geduldig auf meinen Termin im Oktober! Oktober 2027! Also in 18 Monaten….. Die ärzte und das ganze Personal tuen ihr bestes, Danke dafür!
Nadine
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Wir schaffen uns ab! Ich verstehe den Kostendruck. Ich bin der Meimimg der kommt von der Verwaltung und nicht von den Ärzten. Das Ministerium sollte sich mal zum Samstag in die Notaufnahme setzen-dauert schonmal 8! Stunden. Die Ärzte sind dermaßen durch, dass sie völlig unempathisch agieren. Derartige 24-h-Schichten sind einfach unzumutbar. Da fahren Menschen 100km zu Augenspezialisten, weil sie im Umfeld keine Versorgung haben. Bei so einer langen Wartezeit muss man sich schon fragen, ob sich das KH durch Parkgebühren sanieren will.
Justmy2cent
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Wer glaubt ernsthaft, es gibt nicht ausreichende Ressourcen für die gesundheitliche Daseinsvorsorge der Gesellschaft?
Ramona
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Die Kosten könnten anderweitig eingespart werden sicherlich. Ärzte sowie Pflegepersonal gibt es nicht genug. ich höre es von meinen Kollegen aus einem anderen KH. Wir sollten wirklich auch im KH mit dem höher, weiter, schneller aufhören. Sowie zahlen zahlen zahlen. Den Fokus auf das wirklich wahre setzen. richtige behandlung und nicht nur Symptombehandlung. nichts desto trotz, wenn jetzt viele junge gekündigt werden bzw nicht verlängert werden, wer soll ein ordentlicher Nachfolger werden bei den ein oder anderen oberärzten?
Christian Pressler
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hier sieht man mal wieder leider einmal mehr, die Verlogenheit der Politik. und die Inkompetenz der UKR Führungsebene. vor allem die des Vorstands. Es sind vor allem die Assistenz Fach u Oberärzte die oftmals Marathon Schichten leisten. oft nicht mal wirklich kurze Pause machen können. Politiker treffen Entscheidungen, ohne auch nur im Ansatz eine Ahnung von der Basis zu haben. ich bin selbst über 20j im Rettungsdienst tätig gewesen. und habe meine Ausbildung zum Rettungsassistenten an der damaligen BFS der Malteser Rgbg absolviert. war im Jahre 2001. da gab es den Beruf des Notfallsanitäter s noch nicht. Schon während meiner Ausbildung, habe ich im Rahmen meiner Pflichtpraktika in Kliniken. vor allem in Bereichen Notaufnahme Anaesthesie Allgemein Pflegestation. den Stress u Druck hautnah miterlebt. mein Vorschlag wäre, wieso spart man nicht mal b Politiker u Vorstands Gehältern?
nixda
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zum niedergelassenen augenarzt in rgb gehen, als kassenpatient? bei wartezeit von einem vierteljahr?
116117 schickt einen z.b. nach siegenburg. in rgb geht da nix. und dann erst die IGeL…
Thomas Juppe
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Geld für Entwicklungshilfe, Ukraine und Bürgergeld ist in rauhen Mengen da. Mit meiner Prioritätsüberweisung für die Dermatologie, habe ich an der Universität keinen Termin bekommen, so viel zur Patientenversorgung
Der sich den Wolf schreibt
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@Nadine 9. Juni 2026 um 20:40 Ich kann mich ihren Einschätzungen nur anschließen.
Universitätskliniken (höchste Versorgungsstufe) bieten nicht nur die Maximalversorgung an, sondern sind eng mit Forschung und Lehre verknüpft und treiben innovative Behandlungsmethoden voran.
Wer Wissenschaftsminister Markus Blume informiert hat, dass das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) „dringend“ Personal abbauen muss, ausgerechnet bei den Ärzten an der „Front“, die ohnehin schon „am Rad drehen“, weiß ich nicht.
Die Einschätzung: “Trotz Stellenabbau: Ministerium sieht keine Probleme bei der Patientenversorgung“ geht weit an der Realität vor Ort, in der Notaufnahme, Leitstellen, OP-Bereichen, Labors und auf den Pflegestationen, vorbei.
Der Regelbetrieb ist jetzt schon „auf Kante genäht“, Personalmangel und Überforderung ist Realität. Klagen des Personals finden nur hinter vorgehaltener Hand (wenn überhaupt) statt, um sich nicht selbst zu schaden.
Das Einsparpotential beim Reinigungspersonal durch Ausgliederung an private Betreiber war auch nicht sehr erfolgreich.
Die Situation sollte durch Augenschein an der medizinischen Front eingeschätzt werden und nicht auf Verwaltungsrat Ebene. (Dies gilt allgemein, nicht nur am UKR)
Wartezeiten und Wartelisten für Behandlungstermine sind erschreckend weit von tatsächlichen Notwendigkeiten entfernt und sind schon nahe an der Triage-Selektion.
„Keine Probleme bei der Patientenversorgung“ – weit gefehlt.
Die erlebte Realität für viele Patienten, ist ernüchternd und liegt aber ausdrücklich nicht am Personal vor Ort.
Saddoc
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Ganz vergessen…. Meine 50-60 Überstunden pro Monat… gleichzeitig aber meine (Dank Marburgerbund) verkürzte Arbeitszeit auf 40h. Es geht sich vorne und hinten nicht ansatzweise aus die Arbeit und die Belastung nur irgendwie zu stemmen….. es leiden die Patienten darunter… wir leiden darunter das gesamte Personal leidet und der Plan VOLLZEITSTELLEN kürzen 10%…. Also ich arbeite jetzt schon für 2-3 Ärzte… ich mach das künftig nicht mehr mit… und ich glaube vielen Kolleginnen und Kollegen geht es ähnlich….
Stefan
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Als erster würde ich Herrn Blume ohne kürzung rausschmeisen ,ja in der Verwaltung kann mann mit Sicherheit auch einsparen aber doch nicht bei Ärzten ,Pflegern Krankenschwestern.Dann stellt sich für mich die Frage muss braucht mann in Augsburg ein Universitäts-Krankenhaus
PT
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Also wie Beschäftigte es immer schaffen auf Beschäftigte zu schimpfen.
“Wir können uns das nicht leisten” oder “Die sitzen nur faul rum”.
Was soll denn ein Defizit in dem Kontext heißen? Der Staat finanziert solche Einrichtungen. Dann bezahlt er weniger und plötzlich steht da ein riesiges Defizit und schon sind alle Experten der Meinung, dass man da im UKR nicht wirtschaften könnte. Wirtschaften in einem solchen Kontext ist doch völlig absurd – das ist ja kein Supermarkt sondern da sind Abhängigkeiten von festen Krankenkassensätzen, sowie feste Aufgaben, die von Oben und in dem Fall von der Wissenschaft kommen.
Ich denke wir müssen uns immer vor Augen halten, dass es die Beschäftigten und Armen (und da ist das egal Ärzte, Psychotherapeuten (sic!), Bürgergeldempänger, Kassierer oder Rentner) sind, die mit ihrem wenigen Geld den Bäcker, den Metzger, die Kneipe und den Baumarkt um die Ecke wirtschaftlich helten.
Was wir uns unter den gegebenen Umständen tatsächlich nicht mehr leisten können können, ist, dass 166€ pro Wohneinheit an AKtionäre ausgezahlt werden. Das ist alles Geld, dass an obskure Konten geht. Und ja das bezahlt der Staat z.T. mit, wenn er Mietkosten übernimmt oder Wohngeld zahlt. Und das ist alles Geld, mit dem die Menschen nicht zum Bäcker gehen oder sich kein neues Auto kaufen.
Aber klar, lasst uns weiter neidisch auf den Arzt sein, dem man bei seinem Krankenhausbesuch schon ansieht, dass der auch nicht bis 67 arbeiten kann, weil er das nicht durchhält…
Manfred van Hove
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Trotz vergleisweiser höchster Kosten des Gesundheitswesens in Europa ist die Volksgesundheit und Lebenserwartug nicht besser als in anderen Ländern. Es scheint also nich am Geld zu liegen sondern am System. Zu häufige Arztbesuche, zu viele unnötige Operationen, zu lange Krankenhausaufenthalte und zu hohe Kosten für Medikamente im internationalen Verglleich scheinen einige der Ursachen zu sein. Dazu kommt ein Mangel an Fachärzten. Das Gesundheitsystem bedarf einer grundlegenden Erneuerung
Mark
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Bereits vor einigen Jahren befand sich ein Familienmitglied in stationärer Behandlung im Uni-Klinikum in sehr schlechten gesundheitlichen Zustand. Der zuständige junge Assistenzarzt hatte Wochenenddienst, versuchte mich sehr sensibel und empathisch auf den neuesten Stand zu bringen. Er war merklich erschöpft und den Tränen nahe, als er mir schilderte unter welchem Druck er steht, da er für sehr viele Patienten zuständig sei und kaum Zeit hätte, sich mit mir zu unterhalten.
Dies ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben und das medizinische Personal hat meinen vollsten Respekt. Ich bin der Meinung, hier spart man mal wieder am falschen Ende.
Dr.Krause
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Politiker, besonders solche,die weder akademisch noch anderweitig etwas geleistet haben,sollten sich nicht anmaßen den Klinikalltag zu beurteilen!
tom lehner
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An der Pharmaindustrie ging der Kelch vor kurzem erst vorbei. “Existenzbedrohend” nannte der Sprecher der Pharmaindustrie die Forderung nach Einsparungen. Eigentlich war man ja nach Asien abgewandert um “Günstiger” produzieren zu können. Das Gegenteil war der Fall.
Auch bei Hilfsmittelherstellern, Medizingeräten etc. wäre noch viel Potential.
Wenn ich an Zahnprothesen denke wird mir schlecht. Allein schon der Preis für einen einzelnen Titaneinsatz liegt irgendwo zwischen Formel 1 und NASA Marsmission Niveau.
Rollatoren und Rollstühle, Badewannenlifte… Pflegebetten, Dekubitus Matratzen… und was weiß ich was. Achja, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge. Von Masken und Privatpatiententarifen will ich gar nicht sprechen. Das Thema ist zu ernst.
Und natürlich die Krankenkassen. Wieviel dieser Glaspaläste und Filialen gibt es?
Aber ja. Sparen wir bei den Ärzten. Das wird uns weiterbringen.
Mein Vorschlag: Max. 10 h täglich, danach Triage. Frei nach Wolfgang Ambros: “Es lebe der Zentralfriedhof”.
In NRW ist es mittlerweile usus Hausieren gehen zu müssen um einen Hausarzt für die “Normale” Versorgung zu bekommen.
Flugzeugsprit wird subventioniert. Und wenn Ihr Euch das nicht leisten könnt dann legt doch Euer Geld in Aktien an! Wir stellen einstweilen ein paar Ärzte aus.
Bääm
Norbert
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Ich bin seit ca. 20 Jahren als ehemaliger Krankenpfleger Patient im UKR. Leider kann ich eine negative Entwicklung nicht übersehen. Das Personal arbeitet am Limit. Der Umgang mit Patienten hat sich zum negativen entwickelt. Dies war früher nicht so.
Ich bin LTX Patient auf Warteliste und frage mich langsam ob ich den übermüdetem Personal noch vertrauen kann. Schließlich lege ich mein Leben in die.Hände der
Klinik. Sparen ja aber an den richtigen Stellen. Die Sicherheit der Patienten muss oberstes Gebot sein.
I.
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Nur durch das UKR Regensburg mit seinen tollen Mitarbeitern (ob Ärzte, Pfleger, allen, die damals und bestimmt heute noch unermüdlich ihren Dienst tun) hat mein Sohn einen unverschuldeten Unfall überlebt. Kein anderes KKH hätte ihn mehr retten können. Diejenigen, die für die Politik Verständnis aufbringen, um Stellen in diesem Bereich zu streichen, sollten nie in die Situation kommen müssen, daß dann die Ärzte fehlen, wenn die eigenen Liebsten davon betroffen sind.
Stephan
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Auch wenn sich die verbleibenden Ärztinnen und Ärzte noch mehr ins Zeug legen, um die fehlenden Kolleg*innen auszugleichen: Diese Entscheidung wird Menschenleben kosten, davon bin ich überzeugt.
nixda
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ja, der herr blume,
früher eistänzer, dann physik studienabbrecher, doch noch poltikwissenschaft-diplom, abgebrochene promotion…
auf seinem internetauftritt äussert er sich z.b. “Ich bin überzeugt, dass wir mit (…) exzellenten Hochschulen das nächste Wirtschaftswunder schaffen können.
Roland Pertl
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An den Leistungerbringern , ÄRZTE, Pflegepersonal zu sparen ist die einzige Idee der Politik. Das ist typisch und respektlos. Bei den Arbeitsbedingungen ist es kein Wunder, dass der Ärztenachwuchs fehlt. Unsere Politiker sollten sich schämen, sie urteilen ohne Kenntnis der Realität