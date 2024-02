Minus 45 Millionen Euro und ohne den Freistaat insolvent: Uniklinikum Regensburg relativiert Horror-Prognose

Bei einer internen Sitzung der Führung am Universitätsklinikum Regernsburg prognostizierte die kaufmännische Leitung im November ein düsteres Zukunftsszenario: Man entgehe „nur aufgrund der Gewährträgerschaft des Freistaats Bayern einer Anmeldung zur Insolvenz“. Das sei alles nur ein „Worst-Case-Szenario“ gewesen, heißt es nun auf Nachfrage. Doch warum steht das nicht im Protokoll? Das bayerische Wissenschaftsministerium, unter dessen Verantwortung der Wirtschaftsplanlan des UKR bis 2028 zunächst abgelehnt wurde, schweigt.

Es hört sich dramatisch an, was bei einer Vorstands- und Direktorenklausur des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) am 10. November letztes Jahr besprochen wurde. In einer Präsentation, die Sabine Lange, seit Mitte 2020 neue kaufmännische Direktorin am UKR, dem versammelten Führungsgremium dort präsentiert, wird für 2024 ein Minus von 45,68 Millionen Euro prognostiziert. Von weiteren „bedenklichen Defiziten“, die sich bis 2028 „ansammeln“ würden, ist die Rede.

„Nach diesen Prognosen entgeht das UKR nur aufgrund der Gewährträgerschaft des Freistaats Bayern einer Anmeldung zur Insolvenz“, heißt es im Protokoll der gut dreistündigen Klausur, an der 37 Personen teilnahmen. Eine Finanzarbeitsgruppe, eingesetzt vom Aufsichtsrat des UKR unter Vorsitz von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), habe den eingereichten Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 bis 2028 „ in dieser Form (…) nicht akzeptiert“, berichtet Lange und mahnt „dringenden Handlungsbedarf“ an.

Zahlreiche Krankenhäuser kämpfen mit verheerender wirtschaftlicher Situation

Auf den ersten Blick erscheint es nicht ungewöhnlich, wenn Kliniken, zumal von der öffentlichen Hand getragene, mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Höhere Energiekosten, Tariferhöhungen bei gleichzeitigem Personalmangel und damit nicht betreibbare Betten sind nur ein paar Gründe.

Laut der Bayerischen Krankenhausgesellschaft rechneten im vergangenen Jahr acht von zehn Krankenhäusern mit einem Defizit. Über 30 Krankenhäuser meldeten laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) 2023 Insolvenz an, für das laufende Jahr prognostizierte die DKG 60 bis 80 Klinikinsolvenzen. Das Beinahe-Aus für die Lungenfachklinik Donaustauf und die Übernahme des Krankenhauses Kelheim durch Caritas/Oberender AG bei weiter steigenden Defizit zulasten der öffentlichen Hand sind zwei Beispiele vor Ort für die vielfältigen Probleme in der Kliniklandschaft.

September 2023: UKR bekundet Solidarität mit Krankenhäusern

Erst im letzten September hatte sich auch das Universitätsklinikum Regensburg (zusammen mit dem Caritas-Krankenhaus St. Josef und den Barmherzigen Brüdern) beim bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot“ beteiligt, um auf die „verheerende wirtschaftliche Situation“ der Kliniken in Deutschland aufmerksam zu machen und seine Solidarität zu bekunden.

Eher allgemein allerdings, ohne unmittelbaren Bezug oder Konkretes zur Situation in Regensburg oder am UKR. Professor Dr. Oliver Kölbl, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am UKR, merkte aber doch an, dass man die Leistungen als „Supramaximalversorger“ nur mit „einer soliden Finanzierung gewährleisten“ könne. Die Politik müsse erkennen, „dass Universitätsmedizin kein wirtschaftlicher Selbstläufer ist“.

45,68 Millionen – das wäre ein beispielloses Defizit am UKR

Die Zahlen, die kaufmännische Direktorin Lange bei der November-Klausur vorstellte, scheinen das eindrücklich zu bestätigen. Die Defizit-Prognose von 45,68 Millionen Euro ist in der Geschichte des UKR beispiellos. Es würde das Minus von 2019 (13,93 Millionen) und die zum Teil gleichfalls zweistelligen Millionendefizite der darauffolgenden Jahre, die man ohne Corona-Hilfen und Sonderfonds hingelegt hätte, um ein Vielfaches übertreffen.

Als ein wesentlicher Grund „für die derzeitige Situation“ wird im Protokoll eine „Abweichung der geplanten von der tatsächlich zu erwartenden Leistungsmenge von 10%“ genannt – im Vergleich zu 2019 verfüge das UKR über 100 Betten weniger, die man betreiben könne. Auch die Anzahl betreibbarer OP-Säle sei gesunken.

„Anlass zur Sorge“ gebe aber auch die „signifikant gestiegene Aufwandsseite“, heißt es weiter. Folgt man der Präsentation, dann liegt der Aufwand für Personal und Material deutlich über dem Median dessen, was sonst in Kliniken, auch öffentlichen, üblich ist.

Als Indikator dient Lange dabei die sogenannte Produktivaufwandsquote. Diese betriebswirtschaftliche Kennzahl wird für den Klinikbereich insbesondere von der Münchner Beratungsgesellschaft Ebner Stolz verwendet, auf deren Erhebungen sich auch Lange bezieht. Die Produktivaufwandsquote fasst Personal- und Materialaufwand zusammen und setzt sie ins Verhältnis zur Gesamtleistung.

Kennzahl prognostiziert dauerhaft steigendes Defizit

Je niedriger die Quote ausfällt, desto höher der Ertrag eines Unternehmens. Liegt sie bei 100 Prozent, so bedeutet dies, dass der finanzielle Erlös vollständig durch Personal und Materialaufwand aufgezehrt wird – also bei Null liegt.

Während der „Branchen-Median“ für Kliniken zwischen 85 und 90 Prozent in der Präsentation angegeben wird, wird er für das UKR 2024 auf 101,9 beziffert – sagt also aus, dass der Betrieb des Universitätsklinikums dauerhaft defizitär und auf Zuschüsse angewiesen wäre oder – wie es die Beratungsgesellschaft Ebner Stolz ausdrückt – dass hier womöglich „hohe Verbesserungspotenziale liegen (ge)lassen“ werden.

Entsprechend lesen sich in dem Protokoll auch die „Maßnahmen zur Verbesserung der Lage“, die der Vorstand „zügig“ für „erforderlich“ hält.

Das Leistungsvolumen müsse erhöht, „Optimierungspotenziale zur Steigerung der betreibbaren Betten“ müssten erarbeitet, eine Verlagerung von stationär erbrachten Leistungen in den weniger lukrativen ambulanten Bereich vermieden werden. Bei Materialaufwand und Lagerbeständen will man deutlich reduzieren.

Kostenfaktor Personal – doch schon jetzt fehlen Pflegekräfte

Doch beim Personalstand, der zwei Drittel der Kosten in dieser Berechnung ausmacht, lässt sich kaum etwas ändern – im Gegenteil. Tatsächlich bräuchte man mehr Pflegepersonal.

Folgt man den im November vorgelegten Zahlen befindet sich das UKR bei den Vollzeitkräften in der Krankenversorgung etwa auf dem Stand von 2019. Insgesamt arbeiten etwas mehr als 3.500 Menschen in Vollzeit am Uniklinikum – rund 680 Ärzte, knapp 900 in der Pflege.

Die Zahl der Pflegekräfte ist in den letzten fünf Jahren sogar gesunken. Im Vergleich zu 2019 zwar nur leicht – um weniger als drei Prozent bei den Vollzeitkräften. Aber, das ist einer anderen Stelle des Protokolls zu entnehmen, bereits jetzt gibt es bei den Direktorinnen und Direktoren am UKR „Unzufriedenheit aufgrund teilweiser dramatischer Leistungseinschränkungen durch die Situation im Pflegedienst“.

UKR-Vorstand sieht alles nicht so dramatisch

Als wir das Universitätsklinikum mit den uns vorliegenden Zahlen aus dem Protokoll konfrontieren, will man die Situation gar nicht so schwarz sehen. Zwar räumt der Vorstand in einer längeren schriftlichen Stellungnahme (siehe unten) ein, dass die „finanzielle Situation deutscher Krankenhäuser, insbesondere der Universitätsklinika, (…) seit Jahren problematisch“ sei. Die „komplizierte und häufig ineffiziente Finanzierungsstruktur im Gesundheitswesen“ wird bemängelt, ebenso stetig steigende Kosten und die nicht ausreichende Finanzierung von Forschung und Lehre.

Im Großen und Ganzen ist man aber sehr bemüht, ein positives Bild, von den Gegebenheiten am UKR zu zeichnen. 2023 habe man sogar „erfreulicherweise mit einem weitestgehend ausgeglichenem Wirtschaftsergebnis abschließen können“, heißt es.

Dass das Protokoll der November-Klausur ein völlig anderes Bild zeichnet, erklärt das UKR damit, dass man – im Sinne der Patientinnen und Patienten – lediglich „verschiedene Szenarien der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Hauses für das Jahr 2024“ habe durchspielen wollen.

Ein sehr lückenhaftes Protokoll…

Im Protokoll der Sitzung vom November sei „nur das Worst-Case-Szenario“ festgehalten worden, ergänzt UKR-Vorstandvorsitzender Professor Oliver Kölbl im persönlichen Gespräch. Die übrigen Szenarien und insbesondere notwendigen Änderungen, um dem Worst-Case-Szenario zu entgehen, seien aber „mündlich erörtert und diskutiert“ worden.

Für den ungewöhnlichen Umstand, dass diese „übrigen Szenarien und insbesondere notwendige Änderungen“ sowie deren Erörterung und Diskussion keinen Eingang ins Protokoll gefunden haben, erhalten wir keine Erklärung.

Der Begriff „Worst Case“ findet sich weder im Protokoll noch in der flankierenden 26-seitigen Präsentation der kaufmännischen Direktorin.

Keine genauen Zahlen

Letztendlich aber sei vom Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan für 2024 genehmigt worden, mit einem Defizit im „niedrig einstelligen Millionenbereich“, welches „gerade im deutschlandweiten Vergleich ein sehr gutes Ergebnis darstellt und auch weit entfernt von der von Ihnen in den Raum gestellten Zahl liegt“, heißt es schriftlich.

Kölbl erklärt diese Wende unter anderem damit, dass sich „beispielsweise im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der behandelten Patienten nun personalbedingt deutlich steigern lässt, dass aufgrund der Basisfallwerterhöhung die Zahlungen der Kassen steigen werden, was beides zu Erlössteigerungen führen wird, und dass sich die Betriebskosten schon alleine aufgrund der fallenden Energiepreise reduzieren lassen“.

Genauere Zahlen erhalten wir nicht. Kaufmännische Direktorin Sabine Lange, die für die Präsentation der wirtschaftlichen Situation bei der November-Klausur verantwortlich zeichnet, nimmt an dem Gespräch mit unserer Redaktion nicht teil.

Bayerns Ministerien: Ein paar Anrufe, keine Stellungnahme

Eine gleichlautende Anfrage mit Bitte um Stellungnahme zu der düsteren Prognose von November bei den drei bayerischen Ministerien für Wissenschaft, Gesundheit und Finanzen mündet in mehrere Anrufe bei unserer Redaktion.

Eine mündliche Aussage einer Sprecherin, derzufolge die Zahlen – ein prognostiziertes Defizit von über 45 Millionen – in den Ministerien nicht vorlägen und man diese nicht nachvollziehen könne, will man uns nicht schriftlich geben. Auf unser mündliches Angebot, dass wir das Protokoll zur Verfügung stellen würden, sollte es in keinem der Ministerien vorliegen, wird nicht eingegangen.

Die im Protokoll dokumentierte Aussage, dass das UKR „lediglich aufgrund der Gewährträgerschaft des Freistaats Bayern einer Anmeldung zur Insolvenz“ entgehe, kommentiert man nicht. Zum Umstand, dass Vertreter des bayerischen Wissenschaftsministeriums im Aufsichtsrat dabei waren, als ein erster Wirtschaftsplan für 2024 bis 2028 abgelehnt wurde, sagt man nichts.

Eine für Montag in Aussicht gestellte Stellungnahme bleibt aus.