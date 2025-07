Vergewaltiger kommt mit Bewährungsstrafe davon

Vom Amtsgericht Regensburg wurde ein heute 34-Jähriger wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. In der Berufungsverhandlung muss sein Strafverteidiger mit ihm und Verwandten diskutieren, um genügend Geld für eine Entschädigung des Opfers zusammenzubekommen. Das Ziel: eine Bewährungsstrafe.

Er war gerade Vater geworden. Doch seine Ehe lief nicht gut. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter im März 2022 war die Frau von Roman R. (Name geändert) aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Die beiden lebten getrennt.

Auf dem Parkplatz des Mietshauses, wo er damals lebte, sprach der heute 34-Jährige eine jüngere Nachbarin, Mitte 20, an und drückte ihr seine Visitenkarte in die Hand. Sie solle sich doch einmal melden. Ein paar Tage später, nach einem erneuten zufälligen Treffen gingen er und die junge Frau gemeinsam spazieren.

Nachbarin wollte nichts von Roman R.

Es kam zum Austausch von Zärtlichkeiten. Doch mehr wollte die Nachbarin dann doch nicht. „Ich glaube, du musst dir jemand anderen suchen“, schrieb sie Roman R. per WhatsApp, als der mehrfach nachfragte, ob sie ihn vergessen habe. Auch die Einladung zu einem Kaffee lehnte sie ab.

Doch Roman R. redete auf sie ein, klopfte an ihre Tür – und schließlich ließ sie ihn in die Wohnung. Nur auf einen Kaffee, nichts anderes, wie sie deutlich zu verstehen gab. In der Wohnung versuchte er dann zunächst, sie zu umarmen. Als sie ihn wegdrückte, drängte er sie auf die Couch, legte sich mit seinem vollen Gewicht auf sie, holte sich mit ihrer Hand, die er festhielt, einen runter und drückte seinen Finger zwischen ihre Beine.

Erstes Verfahren: Keine Entschuldigung, kein Schadenersatz

Vom Amtsgericht Regensburg wurde Roman R. dafür im November 2023 zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Er hatte sowohl eine Entschuldigung als auch eine finanzielle Entschädigung, einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich, abgelehnt.

Das Amtsgericht bescheinigte ihm, dass er weder Bedauern noch Selbstreflexion gezeigt habe und dass es wahrscheinlich sei, dass er solche Taten wieder begehen könnte. Sowohl Roman R. als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung gegen das Urteil ein. Er selbst lebt zwischenzeitlich in Italien, wurde aber per EU-Haftbefehl gesucht, festgenommen und ausgeliefert und sitzt seit April in Untersuchungshaft.

Verteidiger muss ums Geld für das Opfer streiten

Diesen Mittwoch wurde vor der 9. Strafkammer des Landgerichts Regensburg regelrecht um ein Geständnis, eine Entschuldigung bei seinem Opfer und einen Täter-Opfer-Ausgleich geschachert. Das Ziel seines Strafverteidigers Michael Haizmann: eine Reduzierung der Strafe auf zwei Jahre, die dann zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.

Nach einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen, diskutiert Haizmann mit seinem Mandanten und Verwandten, wie schnell das notwendige Geld für den Täter-Opfer-Ausgleich aufgebracht werden kann. Gelegentlich wird es laut. Immer wieder macht Haizmann klar: Wenn das vereinbarte Geld nicht fließt, sind alle Gespräche hinfällig. Es geht um 5.000 Euro.

Die junge Frau, die von Roman R. vergewaltigt wurde, verfolgt all das teilnahmslos. Entweder sitzend neben ihrer Anwältin Susanne Karl im Gerichtsaal oder während der Verhandlungspausen auf dem Gang wandernd mit ihrer Mutter. Sie befindet sich seit der Tat in Therapie, zog aus ihrer Wohnung aus und verlor ihre Arbeitsstelle.

5.000 Euro als „friedensstiftende Maßnahme“

Schließlich kommt man zu einer Einigung – einem Vergleich zwischen dem Täter und seinem Opfer. Inhalt: Roman R. gesteht seine Tat und entschuldigt sich bei seiner früheren Nachbarin. Er bezahlt ihr 5.000 Euro – die Hälfte davon sofort, den Rest binnen zehn Tagen. Und er übernimmt ihre Anwaltskosten – 1.289,37 Euro, davon 1.000 sofort. Im Gegenzug akzeptiert sein Opfer die Zahlung als „friedensstiftende Maßnahme“. So steht es in dem Vergleich.

Michael Haizmann überreicht Rechtsanwältin Karl zwei Umschläge. Die Banknoten werden auf dem Tisch abgezählt. „Stimmt.“ Dann wird das mit der Entschuldigung „erledigt“. So drückt es Richterin Christina Bierhenke aus.

Geflüsterte Entschuldigung

Der Angeklagte sieht sein Opfer dabei nicht an, flüstert mehr, als dass er spricht. „Es tut mir leid, was passiert ist“, sagt Roman R. Er entschuldige sich auch bei seiner Frau. „Es war wirklich nicht so gemeint und beabsichtigt.“

Dann wird die Sitzung kurz unterbrochen. Dass Roman R. heute auf Bewährung freikommen wird, gilt bereits vor dem Ende der Verhandlung als sicher.