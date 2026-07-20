Partnerschaft mit Caritas Regensburg wird beendet: Krankenhaus Kelheim kehrt zum Landkreis zurÃ¼ck

Das Experiment ist vorbei: die Partnerschaft zwischen Caritas und Landkreis am Krankenhaus Kelheim wird nach vier Jahren beendet. Profitiert hat davon wohl nur eine Beratungsfirma.

â€žFÃ¼r die Zukunft rÃ¼stenâ€œ â€“ mit diesem ambitionierten Ziel trieb der damalige Landrat Martin Neumeyer (CSU) im Jahr 2022 die â€žstrategische Partnerschaftâ€œ zwischen dem Krankenhaus Kelheim und dem Regensburger Caritas-Krankenhaus St. Josef voran.

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Doch diese Kooperation ist nun Geschichte. Am 8. Juli verkÃ¼ndeten der Landkreis und die Caritas in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung, dass sie ihre Zusammenarbeit nach nur vier Jahren â€žeinvernehmlichâ€œ beenden wollen. Von Anfang an war die Partnerschaft nicht unumstritten. Unsere Redaktion berichtete mehrfach und ausfÃ¼hrlich.

Der Deal: Landkreis zahlt, Caritas hat das Sagen

Damals Ã¼bernahm die Caritas die Mehrheit der Anteile und damit die Entscheidungsgewalt Ã¼ber das operative GeschÃ¤ft der Klinik fÃ¼r einen symbolischen Euro. Der Landkreis hingegen trug weiterhin das gesamte finanzielle Risiko.

Eine der ersten Amtshandlungen der Caritas war die Beauftragung der Bayreuther Oberender AG, eines Beratungsunternehmens, das bereits 2022 unter Experten einen zweifelhaften Ruf genoss. Vorzeitig beendete Mandate, undurchsichtige Prognosen, Ã¼berhÃ¶hte Honorare und freihÃ¤ndige Vergaben prÃ¤gten das Bild.

Die Methode: Umstrittene Berater, unzureichendes Konzept

Trotz dieser Bedenken Ã¼bernahm eine Managerin von Oberender die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des 200-Betten-Hauses. LangjÃ¤hriges FÃ¼hrungspersonal wurde entlassen oder verlieÃŸ freiwillig die Klinik. Dieser personelle Aderlass setzte sich fort, und die PersonalfÃ¼hrung der neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin stand immer wieder in der Kritik.

Das â€žZukunftskonzeptâ€œ, das Oberender dem Kreistag fÃ¼r das nun umbenannte Caritas-Krankenhaus St. Lukas prÃ¤sentierte, erwies sich als unzureichend. Experten, denen unsere Redaktion das Papier vorlegte, zerrissen es fÃ¶rmlich.

Weder wurden bundesweite Trends berÃ¼cksichtigt, noch ging man auf den herrschenden FachkrÃ¤ftemangel ein. Auch die schwierige Situation eines kleinen Krankenhauses wie Kelheim in unmittelbarer NÃ¤he zu Regensburg mit exzellenter Versorgung wurde ignoriert. TatsÃ¤chlich wurde von diesem Konzept am Ende nichts Wesentliches umgesetzt â€“ weder die versprochene Urologie noch die Geriatrie.

Die Folgen: OP-SchlieÃŸung, Vertrauensverlust, Vertragsende

Im vergangenen Jahr wurde die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin entlassen, da â€ždas erforderliche Vertrauen in die FÃ¼hrung des Hauses nicht mehr bestandâ€œ. Der Vertrag mit Oberender wurde â€žin beiderseitigem Einvernehmenâ€œ beendet.

Zuvor war es zu einer kurzfristigen SchlieÃŸung des Operationsbereichs fÃ¼r vier Wochen gekommen, die den Landkreis rund drei Millionen Euro kostete. Offenbar waren die RÃ¤ume nicht ausreichend instand gehalten worden und mussten ertÃ¼chtigt werden.

Vor diesem Hintergrund war das Ende der Kooperation mit der Caritas nur eine Frage der Zeit â€“ auch wenn die Nachricht am 8. Juli Ã¼berraschend kam.

â€žEindeutige Ausstiegsempfehlungâ€œ vom neuen Landrat

Dem Vernehmen nach hat der neue Landrat Christian Nerb (Freie WÃ¤hler) die Partnerschaft unmittelbar nach seiner Wahl zur Chefsache gemacht und auf den PrÃ¼fstand gestellt. Am Ende stand eine â€žeindeutige Ausstiegsempfehlungâ€œ, wie es von KreisrÃ¤ten verschiedener Fraktionen heiÃŸt.

In der gemeinsamen Mitteilung von Caritas und Landkreis klingt das alles etwas anders. Es sei â€žgemeinsam gelungen, trotz widriger UmstÃ¤nde die Klinik wirtschaftlich zu stabilisierenâ€œ. Allerdings sei es nicht mÃ¶glich, dies fÃ¼r die Zukunft zu gewÃ¤hrleisten. Verantwortlich dafÃ¼r seien â€ždie politischen Rahmenvorgabenâ€œ.

KÃ¼nftig soll die Klinik als Kreiskrankenhaus Kelheim firmieren. Die Sicherung als Grund- und Regelversorger sei fÃ¼r ihn â€žoberstes Gebotâ€œ, verspricht Landrat Nerb. â€žDer Leistungsumfang der Klinik wird durch die vorgesehene VerÃ¤nderung vollumfÃ¤nglich im bisherigen Umfang erhalten, die ArbeitsplÃ¤tze der Mitarbeiter bleiben weiterhin gesichert.â€œ