10 Juli202605:50
In eigener Sache
Kurze Redaktionspause
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
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bis einschließlich 19. Juli macht unsere Redaktion eine kurze Pause. Das Kommentarforum wird während dieser Zeit nicht moderiert.
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Wir bedanken uns für Euer/Ihr Verständnis, das ungebrochen hohe Interesse an unseren Berichten, Kommentaren und Recherchen und die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit. Ab dem 20. Juli sind wir wieder da. Schöne Sommertage.
P.S.: Unser Förderverein bleibt während der Zeit übrigens geöffnet.
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