Kurze Redaktionspause

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

liebe Leserinnen und Leser,

liebe Werbepartnerinnen und -partner,

liebe Freundinnen und Freunde,

bis einschließlich 19. Juli macht unsere Redaktion eine kurze Pause. Das Kommentarforum wird während dieser Zeit nicht moderiert.

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Wir bedanken uns für Euer/Ihr Verständnis, das ungebrochen hohe Interesse an unseren Berichten, Kommentaren und Recherchen und die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit. Ab dem 20. Juli sind wir wieder da. Schöne Sommertage.

P.S.: Unser Förderverein bleibt während der Zeit übrigens geöffnet.