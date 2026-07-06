Juni-Hitzewelle in Regensburg – Zahlen, Daten, Fakten
39,5 Grad Celsius Höchsttemperatur. 13 Tage über 30 Grad. 9 Tage über 35 Grad. Zwei Hitzetote. Eine Bilanz von Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern und der Stadt Regensburg.
Die zweite Junihälfte war heiß. Sogar sehr heiß. Regensburg erlebte eine dreizehntägige Hitzewelle. Vom 18. bis 30. Juni wurden Tageshöchsttemperaturen von mehr als 30 Grad gemessen.
Hitzewelle – was ist das eigentlich?
Für Hitzewelle gibt es keine allgemein gültige Definition. Aber Dr. Tinz vom Deutschen-Wetter-Dienst (DWD) definiert eine Hitzewelle als Ereignis, an dem an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen über 30°C erreicht werden. Regensburg hat demnach mit dreizehn Tagen eine veritable Hitzewelle erlebt.
Die Definition ist insofern logisch, als Tage über 30 Grad Höchsttemperatur als Hitzetage bezeichnet werden. Solche mit mehr als 35 Grad nennt man Wüstentage – davon gab es im Juni neun. Und Sommertage sind jene mit Temperaturen über 25 Grad. Neunzehn Stück oder zwei Drittel der Tage im Juni waren Sommertage.
Alle Daten zum Wetter in Regensburg gibt es hier.
Zwei Hitzetote am Uniklinikum Regensburg
Sind angesichts solch extremer Wetterereignisse Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser mehr beschäftigt als sonst?
Laut Pressestelle des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) verzeichnete die Notaufnahme des UKR am vergangenen Wochenende – 26. bis 28. Juni – einen außergewöhnlich hohen Andrang. Insgesamt seien seit Freitag nahezu 400 Patientinnen und Patienten versorgt worden.
„Durch das außergewöhnlich hohe Patientenaufkommen musste zeitweise die Notfallreserve aktiviert werden, damit die medizinische Versorgung aller Betroffenen sichergestellt war“, resümiert ein Pressesprecher des Uniklinikums.
Trauriger Höhepunkt waren zwei Todesfälle in Folge der extremen Hitze. Solche seien selten – Tod durch oder in Folge von Hitze. Zwei pro Jahr seien es durchschnittlich am UKR, so die Pressestelle. 2026 waren es bereits zwei an einem Wochenende.
Keine Hitzetoten in St. Josef
Die Geschäftsleitung des Krankenhauses St. Josef Prof. Dr. Sylvia Pemmerl vermeldet erleichtert, dass es 2026in ihrem Haus bisher keine hitzebedingten Todesfälle gab. Trotzdem: auch das Josefskrankenhaus erlebte einen höheren Andrang während der Hitzewelle, als in Vergleichszeiträumen ohne derartige klimatische Veränderungen. „Bis zu 15 Prozent der Patientinnen und Patienten beklagten hitzebedingte Symptome“, so Pemmerl.
Insbesondere seien das Austrocknung, Kreislaufprobleme, ausgeprägte Schwäche, Schwindel und Kollapsneigung. Bei Menschen mit Vorerkrankungen zeigten sich teils deutliche Verschlechterungen des Allgemeinzustands.
Teilweise mussten diese Patientinnen auch auf der Intensivstation von St. Josef versorgt werden. „Wir hatten auch Fälle von akutem Hitzeschlag zu verzeichnen“, resümiert die Klinikleitung.
Barmherzige Brüder: Letztes Juniwochenende bringt großen Andrang in der Notaufnahme
Auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg hatte mit der Hitze und ihren Folgen zu kämpfen. Zwar sei die Lage bis zum Freitag den 26. Juni noch vergleichsweise normal gewesen. Doch am vergangenen Wochenende hätte die Zahl der Patientinnen und Patienten mit hitzebedingten Beschwerden deutlich zugenommen.
„Rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten, die das Notfallzentrum aufsuchten, wurden aufgrund hitzebedingter gesundheitlicher Beschwerden behandelt“, sagt Chefarzt Dr. Felix Rockmann.
Die Klinik rät dringend, körperliche Belastungen an sehr heißen Tagen zu vermeiden. Oder auf die frühen Morgenstunden zu verlegen, wenn nicht anders möglich. Zudem soll man auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.
Polizei Oberpfalz zur Hitzewelle
Die Polizei erhebe keine statistischen Daten, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen hohen Temperaturen und Todesfällen, der Anzahl polizeilicher Einsätze oder bestimmten Deliktsbereichen erfassten, so ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.
Aussagen darüber, ob einzelne Todesfälle oder eine Entwicklung der vergangenen Jahre unmittelbar auf Hitzeeinwirkungen zurückzuführen sind können daher nicht getroffen werden.
Auch sei während der zurückliegenden Hitzeperiode aus polizeilicher Sicht keine statistisch belastbare Zunahme von Einsätzen feststellbar, die eindeutig auf die hohen Temperaturen zurückzuführen sei.
Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass sich bei hohen Temperaturen – insbesondere in den Abendstunden – mehr Menschen über einen längeren Zeitraum im öffentlichen Raum aufhielten. Dadurch könne es auch zu einer höheren Anzahl polizeilicher Einsätze, Straftaten oder Verkehrsordnungswidrigkeiten kommen.
Ein statistisch belegbarer Zusammenhang mit den Temperaturen ließe sich daraus jedoch nicht ableiten. Einen Zusammenhang zwischen Hitze und Straftaten zu untersuchen, sei aber ein interessanter Gedanke, merkt der Pressesprecher der Oberpfälzer Polizei an.
Was tut die Stadtverwaltung gegen die Hitze?
„Seit Anfang Juni gibt es ein Hitzeportal als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Den Regensburger HitzeHelfer“, antwortet Katrin Butz von der städtischen Pressestelle.
Dort würden beispielsweise Hitzewarnungen veröffentlicht.
Außerdem gebe es Informationen: zum Gesundheitsschutz, zum Wärmeschutz an Gebäuden, sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Maßnahmen der Stadt.
Trinkwasserbrunnen, Nebelsprühanlage, Kühle-Orte-Karte
Zusätzlich stünden in der Stadt sieben Trinkwasserbrunnen zur Verfügung. Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden.
Anfang Juni sei außerdem die Nebelsprühanlage auf dem Neupfarrplatz in Betrieb gegangen. Für 2026 plant die Stadt außerdem noch grüne Sonnenschirme am Neupfarrplatz.
Auch auf dem Alten Kornmarkt werde es 2026 noch erste Maßnahmen für mehr Grün geben. „Im kommenden Jahr sollen Flächen entsiegelt werden“ stellt Katrin Butz in Aussicht.
Eine Übersicht über Orte, an denen man sich bei heißen Temperaturen abkühlen könne bietet die „Kühle-Orte-Karte“. Kühle Orte sind zum Beispiel Kirchen, klimatisierte öffentlich-zugängliche Gebäude, Bademöglichkeiten und Parkanlagen,
Bürgerinnen sind zur interaktiven Beteiligung aufgerufen
Die Karte soll kontinuierlich wachsen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Mithilfe aufgerufen.
Bis Ende August können Tipps an die Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaresilienz gemeldet werden. Die könne diese dann in die Karte aufnehmen, so die Pressesprecherin.
Schutz für gesellschaftlich Randständige
Auch obdachlose Menschen erhalten Hitze-Hilfe von der Stadt Regensburg. Laut Butz habe sie Anfang Juni 400 Hitze-Helfer-Taschen mit kostenlosen Hitze-Artikeln an die Caritas ausgegeben.
Darin waren Trinkflasche, Sonnencreme, Fächer, UV-Alarm-Armband und praktische Tipps enthalten. Zum Beispiel: Wo finde ich kühle Orte in der Stadt? Oder: was tun bei Hitze-Stress?
Hitzeschutz-Pläne für die Zukunft
Die Stadt Regensburg prüft derzeit verschiedene Standorte im Altstadtbereich, an denen Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen realisiert werden können – im Sinne der klimaangepassten Stadtentwicklung.
„Das Thema Entsiegelung ist ein zentraler Baustein für die klimaresiliente Weiterentwicklung Regensburgs“, sagt Butz.
Die Stadt treibe den Ausbau dieser blau-grünen Infrastruktur mit Nachdruck voran. Ziel sei es, Niederschlagswasser möglichst in der Stadt zu halten, um Versickerung zu ermöglichen und bodengebundene Baumpflanzungen umzusetzen.
Ein Stadtteil mit viel Grün entstehe im Osten der Stadt im Innovationsquartier ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne.
Zusammenarbeit von Polizei, Krankenhäusern, Feuerwehr und Stadt Regensburg
Erfreulich ist, dass die städtische Pressestelle für die Feuerwehr Regensburg keine wirklichen Änderung zu den vergangenen Hitzewellen feststellen konnte. Außerdem wird bei Extremwetter-Ereignissen übergreifend zusammengearbeitet. Das bestätigten alle angefragten Stellen.
Der Pressesprecher der Polizei Oberpfalz resümiert, dass im Zuge der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes die Polizei in einem kontinuierlichen und bewährten Austausch mit den zuständigen Sicherheits- und Rettungsbehörden stehe.
„Hierzu gehören insbesondere die Stadt Regensburg, Feuerwehr, Rettungsdienste sowie weitere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.“
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Kommentare (16)
Schwarzbär
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Wir wohnen am südlichen Stadtrand mit geringer Versiegelung, eingewachsenem Baumbestand und Frischluftnachschub. Die Temperaturdifferenz zwischen hier und dem Stadtbereich beträgt besonders bei solchen Verhältnissen i.d.R. 4-5 Grad. Nachts machen sich diese unterschiedlichen Bedingungen noch stärker bemerkbar. Ist auch logisch, muß man, glaube ich, nicht näher erklären.
Regensburg hat 2000 Jahre Stadtentwicklung hinter sich. Die Herausforderungen für die künftige Entwicklung haben inzwischen andere Rahmenbedingungen. Welterbestatus und Denkmalsschutz sind das eine, die Anforderungen an die sich sehr rasch ändernden klimatischen Verhältnisse das andere und fordern auch bei auf Erhalt der bestehenden Stadt bedachte Fachstellen mehr Flexibilität. Der lange Zeit proklamierte Status Quo unserer Zeit hätte frühere Stadtentwicklungen blockiert oder zumindest verzögert.
Durch den engen Gebäudestand wirkt v.a. in der Altstadt schon die Eigenverschattung. Das reicht aber bei weitem nicht mehr. Die Maxstraße – ohnehin schon atmosphärisch totsaniert – verlangt nach Entsiegelung und sich langfristig entwickelndem Baumbestand, genauso fällt mir der Neupfarrplatz als Hotspot ein. Auch der Bahnhofsvorplatz, der in seiner derzeitigen Gestaltung als öffentlicher Raum und Eingang zur Altstadt an Peinlichkeit kaum mehr zu überbieten ist, wäre ein weiterer Hotspot. Gleiches gilt für Emmeramsplatz und Arnulfplatz. Es gäbe genug Entwicklungspotenzial zu einer wirksamen Begegnung mit extremen Wetterverhältnissen.
Liebe Stadt Regensburg! Das notwendige Wasser bitte für die Bewässerung von Bäumen und Grünflächen verwenden und weniger für kostspielige Vernebelungsanlagen. Und mit Bäumen meine ich richtige Bäume und nicht diese albernen bunt dekorierten Planzkübel, die außer peinlicher Dekooptik rein gar keinen weiteren Nutzen haben.
Dann kann man sicherlich auch darüber nachdenken, den Haidplatz zu belassen, wie er ist und muß sich nicht mit kontextbefreiten Ideen von idealistischen Studenten befassen.
KW
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Schwarzbär, vieles wäre möglich in dieser Stadt, allein mir fehlt der Glaube.
Die Altstadt wird sich wohl in relativ naher Zukunft zu einem über die Sommerzeit kaum mehr besuchbaren Hitzeloch entwickeln.
Darf ich fragen was Sie in dem Zusammenhang und bezüglich Haidplatz mit “kontextbefreiten Ideen von idealistischen Studenten” genau meinen?
Der Haidplatz oder studentische Änderungsvorschläge wurden in dem Artikel nicht erwähnt, also bitte nicht erwarten, dass alle Zeit und Lust haben, hier erst zu recherchieren was gemeint ist.
Noch ein Hartinger
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Ich warte ja nur darauf bis der erste schrei(b)t: Aber damals war es auch schon heiß und man soll sich nicht so anstellen!!1111
Michael
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Mehr Begrünung, auch vielleicht wie anderen Städten Sonnensegel über de Gassen… Es gibt so viele gute Ideen in anderen Städten… Aber den menschengemachten Klimawandel sollte man an der Wurzel angehen… Und nicht die Schienen der nächsten zehn Jahre weiter schmelzen lassen, um Merz sein Zitat schlecht altern zu lassen.
Thilo B.
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@Hartinger: Ein paar historische Hitzerekorde in Regensburg:
1886: 34,0°C
1905: 36,0°C
1911: 36,2°C
1947: 36,6°C
1983: 39,0°C
Quelle: Siehe Weblink
Noch ein Hartinger
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Hat ja nicht lange gedauert bis einer in meinen Honeypot gelaufen ist, I love it :D
@ Thilo B. und jetz schauen sie mal nach wie lange diese Temperaturen angehalten haben oder waren es etwa nur einzelne Tage? ;)
Thilo B.
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@Hartinger: Wenn Sie schon diese zitierten Hitzerekorde vernachlässigen wollen, widersprechen Sie selbst Ihrem “Honeypot”
El
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@ Michael –
hier ein Beispiel aus Köln, wo seit wenigen Jahren weiße Laken über der Haupteinkaufsstraße gespannt werden, um die Temperatur ein wenig zu senken.
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-innenstadt/koeln-das-steckt-hinter-den-tuechern-auf-der-hohe-strasse-1043954
und hier eine geniale Konstruktion aus Saudi-Arabien — bringt 10 Grad weniger und wäre vllt. in Ecken , die nicht entsiegelt werden können, eine Überlegung wert:
https://www.youtube.com/watch?v=RWZwWDBzGiM (bearbeitet)
@
KW
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Die “geniale” Saudi-Konstruktion ist wohl nicht wirklich genial. Dieses Saudi-Marketing-Video mit KI-Übersetzung ist eher ein schlechter Scherz. Das sind große Außenklimaanlagen die kalte Luft unter die Schirme pusten, also das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Dort ist aber menschliches Leben im Freien schon jetzt teilweise nicht mehr anders möglich, allerdings haben die Saudis auch genug Geld für so was.
Alfons
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ich liebe es, wenigstens ein paar Tage Sommer an denen man baden kann. Weiter so :)
El
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@KW,
das Video mit dieser KI-Version ist wirklich gruslig. Sorry – ich war zu faul, was Angenehmeres zu suchen.
Der Energieaufwand ist sicherlich kein Vorbild an Nachhaltigkeit und meine Idee war ja lediglich, so etwas Ähnliches vllt. an Plätzen zu verwenden, wo Entsiegelung nicht machbar ist.
Zumindest das Material , aus dem die Schirme bestehen, soll 25 Jahre haltbar sein und wenn auf die Wassersprühanlagen verzichtet wird, dann schlägt es auch in der Energiebilanz nicht so stark zu Buche.
Schwarzbär
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@KW.
Nein, das war in der Tat oben nicht erwähnt. Von dieser Idee habe ich in einem anderen Medium gelesen.
Die Studenten haben sich sicherlich einiges an Arbeit gemacht, das muß man natürlich anerkennen. M.M. ist deren Ansatz aber falsch gedacht und wäre allenfalls zur Kenntnis zu nehmen.
Daniela
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Was die Versorgung Obdachloser und Hitzeqequälter bei Temperaturen über 35 Grad im Schatten angeht, würde ich meinen, da könnte man durchaus klimatisierte Bereiche finden, eben auch über Nacht.
Es gibt sicher städtische Einrichtungen, deren Lobby, andere Räumlichkeiten Leerstand bieten, die Möglichkeit zur Abkühlung und Versorgung mit Trinkwasser böten.
Einfach mal die Tür öffnen und Hitzegequälten zur Abkühlung verhelfen.
Ich weiß, dass mögen viele nicht, aber es könnte Menschen helfen. Ein Sicherheitsdienst ist allemal preiswerter als Menschenleben. Zudem könnten Notaufnahmen entlastet werden.
Und vielleicht würde sich hier und da das Toilettenchaos nächtens regeln 🤣
Längerfristig bleibt allerdings nur die Entsiegelung großer Flächen und das Pflanzen von möglichst hitzebeständigen Grün in allen Größen und Formen.
In diesen Zeiten wird können wir uns alle in christlichen und sozialen Miteinander üben und erleben hier und da wohl manche positive Überraschungen.
KW
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@Schwarzbär, jetzt weiß ich soviel wie vorher, also doch selbst recherchieren von welcher Idee Sie reden.
MZ-Artikel gefunden – hinter Bezahlschranke, aber Heide auf Haidplatz kann man noch frei lesen.
Dazu dann noch eine Petition gefunden:
https://www.openpetition.de/petition/online/heissplatz-pilotprojekt-fuer-den-haidplatz-ermoeglichen#petition-main
Meiner Meinung nach sind das eben nicht “kontextbefreite Ideen von idealistischen Studenten”, wie Sie es formulieren, sondern genau die Ansätze die es braucht.
Ratisboo!ner
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Was viele nicht zu verstehen scheinen ist, dass es im Altstadtbereich mit einer Entsiegelung nicht getan wäre und sich ohne zerstörerische Eingriffe in Bodendenkmäler bei bis zu 7 Meter tiefem Kulturschutt keine lebensfähigen Bäume pflanzen lassen. Bei der Neugestaltung des Neupfarrplatzes in den 90er Jahren wurden genau vier mögliche Standorte für Baumpflanzungen im Bereich des ehemaligen jüdischen Ghettos kartografiert – dabei handelt es sich um die vier, teils kümmerlich vegetierenden Bäumchen vor der Alten Hauptwache. Wären die Ghetto-Grundmauern ein verzichtbares Bodendenkmal und wenn nein, welches wäre es?
In Italien, wo man schon längere Zeit mit sommerlichen Hitzewellen zu kämpfen hat, käme auch niemand auf die Idee, historische Altstädte für ein paar traurige Baumgruppen umzugraben. Umso wichtiger wäre es, die donauseitigen Frischluftschneisen und entsiegelten Flächen im Umfang der Innenstadt zu erhalten bzw. auszubauen.
nixda
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eine wichtige frisch- und kaltluftschneise ist das regental.
deshalb: keine regenbrücke, die die luftzufuhr stark einschränken würde.