Baustelle im Fischgässl: Stadt Regensburg drückt beim Brandschutz ein Auge zu

Ein Notausgang war Grundvoraussetzung, um den Gastronomiebetrieb im Fischgässl 4 überhaupt zu genehmigen. Brandschutz. Jetzt hat ein Bauherr ihn ohne Ankündigung mit einem Treppenturm zugestellt – entgegen geltender Vorschriften. Das Bauordnungsamt sieht das nicht so eng.

Die Stadt Regensburg gilt als wachsam beim Brandschutz. Zuletzt zeigte sich das im Februar: Die Besucherzahlen im Kulturzentrum Alte Mälzerei wurden drastisch reduziert – nach einer Kontrolle des Bauordnungsamts. Breitere Türen, ausgebaute und umgebaute Fluchtwege, flankiert von einem neuen Brandschutzkonzept: So lauten die Auflagen. Danach wären wieder höhere Kapazitäten möglich, so die Stadt.

WERBUNG

Auch jenseits solcher Fälle achten die Behörden bei Kontrollen darauf, dass Rettungswege frei bleiben und genügend Notausgänge vorhanden sind. Besonders in der Gastronomie.

Wichtiger Notausgang zugebaut

So im El Sombrero im Fischgässl 4 am Kohlenmarkt. Ein Müllraum und ein Getränkelager mussten aus Brandschutzgründen weichen. In der Küche des Lokals hält Pächter Josef Schlaffer seit jeher eine größere Fläche frei, damit der Zugang zum dortigen Notausgang gewährleistet ist.

„Das war eine Grundvoraussetzung für die Genehmigung des Betriebs“, sagt Schlaffer. Und er hält das für richtig. Schließlich geht es im Zweifel – wenn es brennt – um Leib und Leben.

Doch seit Kurzem ist dieser Notausgang angeblich nicht mehr wichtig und nicht mehr nötig. Das sagt zumindest das Bauordnungsamt der Stadt Regensburg. Es hat einem Bauherrn, der seit Anfang 2025 im Fischgässl 5 und 7 baut, erlaubt, den Notausgang ersatzlos zuzubauen.

Ohne Information des Pächters, ohne Anfrage bei der Stadt

Die Posse beginnt am 15. Juni.

Als Josef Schlaffer sein Lokal aufsperrt, ist der Notausgang mit einer Treppe samt Holzeinhausung zugestellt. Man kann sich vorbeizwängen – doch das reicht für einen Notausgang nicht.

Ein Bauarbeiter erklärt dem Wirt: Es habe eine Kontrolle der Baugenossenschaft an dem Gerüst gegeben, das dort seit mittlerweile einem Jahr steht. Dabei sei festgestellt worden, „dass der bisherige Gerüstzugang (…) nicht ausreichend sicher und somit nicht zulässig“ sei. Also habe man einfach einen neuen gemacht.

Ohne Schlaffer zu informieren. Ohne bei der Stadt nachzufragen.

Ordnungsamt fordert unverzügliche Freihaltung des Notausgangs

Schlaffer beschwert sich. Das Bauordnungsamt teilt mit, man werde „diesbezüglich keine Maßnahmen treffen“, und leitet die Beschwerde an das Ordnungsamt weiter.

Das wiederum fordert die Schwinger Immobilien GmbH & Co. KG auf, die „Freihaltung der Notausgänge und die Einhaltung der Auflagen unverzüglich sicherzustellen“. So stehe es in der Baugenehmigung.

Der Bauherr erklärt der Stadt, es gebe leider keine andere Möglichkeit. Seiner Ansicht nach seien die Anforderungen an einen Notausgang dennoch erfüllt.

Amt für Brandschutz sieht Verstoß gegen geltende Richtlinien

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sieht das anders.

Nach einem Ortstermin schreibt der zuständige Mitarbeiter per E-Mail, zwischen der Einhausung des Treppenturms und der Fassade stünden „lediglich 50 cm zur Verfügung“. „Nach den geltenden Richtlinien ist dieser Abstand leider nicht ausreichend.“ Vorgeschrieben wäre mehr als das Doppelte: 1,20 Meter.

Bauordnungsamt sieht kein Problem

Aber, so der städtische Brandschützer weiter:

„Nach Rücksprache mit dem Bauordnungsamt (…) kann während der Bauphase jedoch auf diesen Flucht- und Rettungsweg verzichtet werden, da ein weiterer Flucht- und Rettungsweg im Thekenbereich vorhanden ist, der über den Flur ins Freie führt.“

Diese Einschätzung überrascht – nicht nur angesichts der Strenge, für die das Bauordnungsamt in anderen Fällen bekannt ist.

Die Tür hinter der Theke lässt sich nur mit leichter Gewalt öffnen. Sie führt in den Hausgang, durch den auch andere Bewohner im Brandfall flüchten würden – und der mündet in eine Tür, die nach innen aufgeht. In einer Panik fatal.

Frage zu Verantwortung und Haftung: Stadt antwortet seit einer Woche nicht

Doch wer haftet, wenn es brennt und Menschen zu Schaden kommen, weil die Stadt Regensburg – das Bauordnungsamt – einem Bauherrn zuliebe beim Brandschutz ein Auge zudrückt? Wer hat das entschieden, mit wem abgestimmt und auf welcher Grundlage? Wer trägt die Verantwortung?

Gastronom Schlaffer will das genau wissen.

„Für mich ist dies insbesondere deshalb von Bedeutung, da die Dokumentation der Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf mögliche Haftungs- und Regressansprüche von erheblicher Relevanz ist“, schreibt er an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz.

Es gehe um die Sicherheit seiner Gäste und Mitarbeiter. „Deshalb bitte ich zudem um Mitteilung der zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen sowie der verantwortlichen Stelle, welche die Entscheidung getroffen hat. “

Eine schriftliche Antwort darauf hat Schlaffer von der Stadt Regensburg, die es sonst beim Brandschutz sehr genau nimmt, seit einer Woche nicht erhalten.

Dokumentation: Die E-Mail von Josef Schlaffer an die Stadt Regensburg vom 24. Juni 2026