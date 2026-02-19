Niemand hat die Absicht, die Alte Mälzerei kaputt zu machen. Wie geht es jetzt im Kulturzentrum weiter?

Die Stadt hat in der Alten Mälzerei die Kapazitäten auf die strengeren Werte der Baugenehmigung von 1988 zurückgestuft – existenzbedrohend für das Kulturzentrum. Wie kam es dazu und wie geht es jetzt weiter.

Für Bestürzung bei Veranstaltern und Besuchern sorgte die Nachricht, dass die Gästezahlen in der Alten Mälzerei drastisch eingeschränkt wurden. Regensburg Digital berichtete darüber am Mittwoch exklusiv. Wie kam es zu den neuen strengen und existenzgefährdenden Auflagen für die Alte Mälzerei? Warum kursieren auch bei der Stadt Regensburg unterschiedliche Zahlen zur Kapazität? Wie ist das Konstrukt Alte Mälzerei überhaupt aufgebaut – und wie geht es jetzt weiter? Ein Überblick.

Geförderter Verein hier, privatwirtschaftliche Gastro da

Die Alte Mälzerei ist ein eigenwilliges Konstrukt. Einerseits gibt es den von der Stadt geförderten gemeinnützigen Verein – den 1988 gegründeten Alte Mälzerei e.V. Laut einer regelmäßig verlängerten Nutzungsvereinbarung übernimmt die Stadt die Miete für die Räume im ersten bis vierten Obergeschoss der Mälze – darunter Theater, Ateliers und Tonstudio. Diese betreibt der Verein.

Jedes Jahr erhält der Alte Mälzerei e.V. zudem einen Zuschuss für Personal, Bewirtschaftung der Räume und für Veranstaltungen. Aktuell sind das rund 200.000 Euro jährlich.

Keine städtische Förderung gibt es für die eigentlichen Veranstaltungsräume – Club, Underground und Cartoon. Diese Spielstätten werden privatwirtschaftlich betrieben, seit einigen Jahren von Ben Schmid. Er hat die Räume zu frei vereinbarten Konditionen von der Brauerei Paulaner gepachtet.

Schmid vermietet die Räume wiederum an den Verein, private Veranstalter oder beispielsweise auch für Geburtstagsfeiern und finanziert sich über den Gastronomiebetrieb. Abseits davon haben der Verein und er formal nichts miteinander zu tun.

Ein altes Konstrukt

Dieses Konstrukt ist nicht wirklich bekannt, wie die gelegentlich geführte Beschwerde zeigt, warum die Getränke in einem geförderten Kulturzentrum so teuer seien. Es ist historisch gewachsen und existiert seit weit über 30 Jahren.

Die Alte Mälzerei wurde 1993 als städtisches Kulturzentrum eröffnet. Weil der Stadt das Geld fehlte, um das Gebäude zu kaufen und auf eigene Kosten zu renovieren, schloss man eine Vereinbarung mit den Eigentümern – dem Haus Thurn & Taxis.

Thurn & Taxis übernahm den Aus- und Umbau zum Kulturzentrum. Die Stadt mietet es seitdem an – für rund 600.000 Euro jährlich.

Schon zuvor, seit 1988, hatte es Veranstaltungen in den unrenovierten Räumen gegeben, die Private – wie zum Beispiel Alex Bolland (KUKOZ e.V.) – auf eigene Kosten gemietet hatten. Dieses Konstrukt blieb auch nach der Renovierung. Die Veranstaltungsräume sind von der Förderung ausgenommen und werden wie ein normaler Gastrobetrieb geführt.

Auch bei der Stadt kursieren unterschiedliche Zahlen

Damals, 1988, erteilte die Stadt Regensburg, das Bauordnungsamt, die nach wie vor gültige bauordnungsrechtliche Genehmigung für Veranstaltungen. Aus dieser Zeit stammen die aktuell wieder gültigen strengen Kapazitätsbegrenzungen:

maximal 131 Besucher im Hauptraum, dem Club,

maximal 65 Gäste im Cartoon,

und maximal 60 Gäste im Keller, dem Underground.

Doch wie kam es dazu, dass spätestens mit der Eröffnung als städtisches Kulturzentrum weitaus höhere Besucherzahlen galten und die Veranstaltungen auch bis letzte Woche auf Basis dieser Zahlen durchgeführt wurden.

200 bis 350 Gäste im Club,

50 bis 100 Gäste im Cartoon,

150 Gäste im Keller.

Zwei Behörden, zwei Genehmigungen

Diese Zahlen wurden nicht nur von der Alten Mälzerei so veröffentlicht, sondern auch vom Kulturamt der Stadt Regensburg – übrigens bis heute. Es ist auch realitätsfern, zu glauben, dass die Stadt bis letzter Woche nichts von den bisherigen Besuchszahlen wusste.

Das liegt wiederum daran, dass mit der Eröffnung des Kulturzentrums Alte Mälzerei eine andere städtische Behörde, das Ordnungsamt, andere, deutlich höhere Besucherzahlen genehmigte. Mit diesen Zahlen wurde fortan gearbeitet. Die deutlich strengere Baugenehmigung geriet in Vergessenheit und dämmerte in den Aktenschränken der Stadt Regensburg vor sich hin.

Dann kam Crans-Montana…

Dann kam es in der Silvesternacht dieses Jahres zur Brandkatastrophe von Crans-Montana. Bei einer Party fing die Deckenverkleidung Feuer – 41 Menschen starben, es gab 115 Schwerverletzte.

Das ließ die Behörden hellhörig werden, ähnlich wie nach dem Unglück bei der Loveparade in Duisburg 2010. Dem Vernehmen nach gab es auch den Hinweis von höherer, ministerieller Stelle, die Brandschutzbestimmungen bei Veranstaltungsstätten genauer unter die Lupe zu nehmen.

So tauchte auch die in Vergessenheit geratene Baugenehmigung von 1988 wieder auf. Zeitungsartikel über Konzerte in der Alten Mälzerei mit bis zu 300 Besuchern taten ihr Übriges. Und nach einer Kontrolle vergangene Woche gelten nun die erwähnten strengen Begrenzungen, die eigentlich schon immer galten. Aber bis letzte Woche hatten weder die Stadt noch das Kulturzentrum diese Zahlen noch wirklich auf dem Schirm.

Neue Grenzen führen den Zweck der Alten Mälze ad absurdum

Bleiben diese Begrenzungen in Kraft, ist ein Großteil der Veranstaltungen in der Alten Mälzerei – im Schnitt 160 pro Jahr – nicht wirtschaftlich zu betreiben und/oder für viele Konzerte schlicht unattraktiv. Der ursprüngliche Zweck der Alten Mälzerei würde damit ad absurdum geführt. Die Existenz des Gastronomiebetriebs dort steht auf der Kippe, wenn keine Lösung gefunden wird – und das Kulturzentrum in seiner jetzigen Form.

Eine solche Lösung gibt es zumindest theoretisch – über einen neuen Bauantrag und Umbauten. Breitere Türen, aus- und umgebaute Fluchtwege, flankiert von einem neuen Brandschutzkonzept gehören insbesondere dazu. Dann wären höhere Besucherzahlen möglich, so die Auskunft der Stadt.

„Die Stadt Regensburg hat kein Interesse, die Alte Mälze kaputt zu machen.“

Nach Informationen aus der Stadtverwaltung haben dazu bereits mehrere Gespräche stattgefunden – zwischen Ben Schmid, Vertretern der Fachämter und dem Architekten der Brauerei Paulaner, die für die Umbauten zuständig wäre.

Man befinde sich „auf einem guten Weg“, heißt es. „Die Stadt Regensburg hat kein Interesse, die Alte Mälze kaputt zu machen“, so ein Insider. Doch von heute auf morgen geht das nicht.

Die Wahlkämpfer sind gefordert

Ob und wie es mit der Alten Mälzerei weitergeht, hängt insbesondere davon ab, wie schnell, kooperativ und pragmatisch die Zusammenarbeit zwischen Brauerei und Stadt Regensburg, aber auch zwischen den einzelnen Ämtern untereinander funktioniert. Es geht nicht nur um bauordnungsrechtliche Fragen und um Brandschutz, sondern beispielsweise auch um Denkmalschutz.

Vielleicht ist es ein Glücksfall, dass die Hiobsbotschaft für die Alte Mälzerei mitten in den laufenden Kommunalwahlkampf hineinplatzt. Der Erhalt des städtischen Kulturzentrums, das zu den ersten Adressen im ostbayerischen Raum gehört, ist eine Frage, zu der sich die Kandidatinnen und Kandidaten positionieren müssen. Ebenso wie der Kulturreferent.