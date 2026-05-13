Regensburger Ex-OB Joachim Wolbergs zu GefÃ¤ngnisstrafe verurteilt
Zu zwei Jahren und sechs Monaten GefÃ¤ngnis hat das Landgericht MÃ¼nchen I Joachim Wolbergs am Mittwoch verurteilt. Als letzte Hoffnung bleibt dem frÃ¼heren OberbÃ¼rgermeister nur die Revision.
Sprachlosigkeit erfasst Joachim Wolbergs. â€žNÃ¤chste Woche vielleichtâ€œ, murmelt er auf die Frage eines Journalisten, ob er etwas sagen wolle. Dann dreht er sich um und verlÃ¤sst den Vorplatz des Landgerichts MÃ¼nchen I.
Gerade hat die 5. Strafkammer den frÃ¼heren Regensburger OberbÃ¼rgermeister wegen neun FÃ¤llen der Vorteilsannahme zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Damit folgt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.
Fassungslosigkeit im Zuschauerraum
Obwohl das Gericht angesichts der langen Verfahrensdauer vier Monate als bereits vollstreckt anrechnet, muss Wolbergs gemÃ¤ÃŸ diesem Urteil ins GefÃ¤ngnis. Eine BewÃ¤hrung ist ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig â€“ es bleibt die MÃ¶glichkeit der Revision.
Im fast voll besetzten Zuschauerraum sorgt das Urteil an diesem Mittwoch fÃ¼r Fassungslosigkeit und ein leises Raunen.
Keine halbe Stunde benÃ¶tigt das Gericht unter Vorsitz von Stephan Necknig, um die Entscheidung zu begrÃ¼nden. Die Kammer ist Ã¼berzeugt, dass Wolbergs erkannte, dass der BautrÃ¤ger Volker Tretzel sich mit gestÃ¼ckelten und verschleierten Spenden sein Wohlwollen im Hinblick auf seine DienstausÃ¼bung als OberbÃ¼rgermeister sichern wollte.
Tretzel-GestÃ¤ndnis â€žnur zur Abrundungâ€œ
Zwischen 2011 und 2016 flossen 475.000 Euro auf das Konto von Wolbergsâ€™ SPD-Ortsverein â€“ verteilt auf 48 Einzelspenden zu je 9.900 Euro, Ã¼ber ein Strohmannsystem. Volker Tretzel hatte dieses System im Rahmen eines eigenen Prozesses 2023 gestanden, um sich das Wohlwollen des zukÃ¼nftigen OberbÃ¼rgermeisters zu sichern. Er sei davon ausgegangen, dass Wolbergs dies auch verstanden habe.
Dieses GestÃ¤ndnis stuft das Gericht als glaubwÃ¼rdig ein, es habe jedoch bei der Entscheidung â€žnur zur Abrundungâ€œ gedient. Volker Tretzel war laut einem Attest nicht prozessfÃ¤hig, seine Strafverteidigerin hatte sich im Verfahren gegen Wolbergs auf ihre Verschwiegenheitspflicht berufen.
Joachim Wolbergs habe selbst eine â€žErwartungshaltungâ€œ fÃ¼r hohe Spenden aus Tretzels Umfeld eingerÃ¤umt, so das Gericht. GegenÃ¼ber seiner frÃ¼heren BÃ¼roleiterin habe er von 500.000 Euro gesprochen, mit denen er rechne.
Gericht Ã¼berzeugt: Wolbergs durch Spenden beeinflusst
Dabei sei es â€žirrelevant, aus welchem VermÃ¶gen die Spenden stammtenâ€œ, so die Kammer. Entscheidend sei, dass Wolbergs wusste, dass die Spenden auf das Agieren von Tretzel zurÃ¼ckzufÃ¼hren waren. â€žUnd es gibt keine andere plausible ErklÃ¤rung fÃ¼r Spenden in dieser HÃ¶he Ã¼ber fÃ¼nf Jahre als geschÃ¤ftliche Interessen.â€œ
Die Kammer ist Ã¼berzeugt, dass Joachim Wolbergs erkannte, dass Tretzel damit seine DienstausÃ¼bung beeinflussen wollte. â€žDas Baurecht ist reich an Ermessens- und EntscheidungsspielrÃ¤umen.â€œ Und entgegen der Darstellung des Angeklagten habe ein OberbÃ¼rgermeister vielfÃ¤ltige MÃ¶glichkeiten, seinen Einfluss als Chef der Verwaltung geltend zu machen.
Es sei â€žzweifelhaftâ€œ, dass Wolbergs trotz der hohen Spenden Tretzels bei dessen Vorhaben sachlich und neutral habe entscheiden kÃ¶nnen, â€žob nun bewusst oder unbewusstâ€œ.
Beim Straftatbestand der Vorteilsannahme komme es gerade nicht darauf an, dass der Vorteil fÃ¼r eine konkrete Gegenleistung gewÃ¤hrt wird, so Richter Necknig. â€žEs genÃ¼gt die Zuwendung im Hinblick auf die zukÃ¼nftige DienstausÃ¼bung.â€œ
Â â€žJedem Beamten ist klar, dass er jeden Anschein der KÃ¤uflichkeit vermeiden muss.â€œ
Vorteilsannahme sieht das Gericht auch bei Renovierungsarbeiten an einem WochenendhÃ¤uschen von Wolbergs und einer PÃ¤chterwohnung in der Alten MÃ¤lzerei. Zwei leitende Mitarbeiter Tretzels hatten die Organisation der Arbeiten Ã¼bernommen, ein Teil der Rechnungen wurde von dem Unternehmen Ã¼bernommen.
Wolbergs habe zwar nichts von den zu niedrigen Rechnungen gewusst, aber zumindest billigend in Kauf genommen, dass die beiden Mitarbeiter hier kostenlos die Bauleitung Ã¼bernommen hÃ¤tten. Das Gericht setzt fÃ¼r diese Leistungen rund 2.000 Euro an.
Das versuche der Angeklagte zwar kleinzureden, aber: â€žJedem Beamten ist klar, dass er jeden Anschein der KÃ¤uflichkeit vermeiden muss. Eine Lehrerin hat schon ein Problem, wenn sie eine Schachtel Pralinen annimmt.â€œ Vor diesem Hintergrund seien also auch diese beiden FÃ¤lle strafbar.
â€žSolche Spenden nimmt man einfach nicht an.â€œ
Eine grundsÃ¤tzliche Auswirkung auf das Einwerben von Wahlkampfspenden auf kommunaler Ebene sieht die Kammer durch diese Entscheidung nicht. â€žEs ist ganz einfach, sich korrekt zu verhalten: Solche Spenden nimmt man einfach nicht an.â€œ
Und wenn Wolbergs immer wieder andere Parteien und Spendenpraktiken anfÃ¼hre, kÃ¶nne das Gericht nur sagen: â€žEs geht hier nur um die Straftaten des Angeklagten und um keine anderen. Und es gibt keine Gleichheit im Unrecht.â€œ
Verteidiger: â€žWelcher Strafzweck wird hier verfolgt?â€œ
Zum Schluss wendet sich Stephan Necknig an Wolbergs persÃ¶nlich. â€žDie Kammer wird nicht verhindern kÃ¶nnen, dass der Angeklagte auch dieses Verfahren als unfair empfindet.â€œ Doch vielleicht sollte Wolbergs die Entscheidungen mehrerer Gerichte, denen zufolge er sich strafbar verhalten habe, akzeptieren und die Konsequenzen tragen â€“ auch im eigenen Interesse.
Wolbergsâ€™ Strafverteidiger zeigt sich im Anschluss an die UrteilsverkÃ¼ndung fassungslos. Die Kammer habe seine schlimmsten BefÃ¼rchtungen bestÃ¤tigt. â€žMan kann darÃ¼ber streiten, ob mein Mandant schuldig ist oder nicht, aber nicht darÃ¼ber, dass eine Haftstrafe nicht angemessen ist.â€œ Man mÃ¼sse sich fragen, welcher Strafzweck hier noch verfolgt werde.
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Kommentare (36)
Burgweintinger
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Ich vertraue auf unseren Rechtsstaat!
” Eine Lehrerin hat schon ein Problem, wenn sie eine Schachtel Pralinen annimmt.â€œ
=> ob damit alle LehrerInnen ein Problem haben?
DJ TT Rock’n’Roll!
Interessierter Mitleser
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NatÃ¼rlich hat J.W. nicht korrekt gehandelt und sich strafbar gemacht. Ob fahrlÃ¤ssig, grob fahrlÃ¤ssig oder ob er vorsÃ¤tzlich Vorteile sich bzw seiner Partei hat geben lassen im Hinblick auf sein Amt, letztlich geschenkt. Aber Ã¼ber 2 Jahre ohne BewÃ¤hrung ist vor dem Hintergrund, dass es nur “Vorteilsnahme” und keine Bestechlichkeit (also ohne konkrete Gegenleistung) war, hammerhart und vernichtend. Aufgrund der eingetretenen Folgen seines Tuns (politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich) -ok auch wegen seiner Uneinsichtigkeit- halte ich es fÃ¼r unangemessen hoch. Inzwischen tut er mir nur noch leid. Wer ihn persÃ¶nlich ein bisschen kennt weiss, dass er ein ehrlicher (so habe ich ihn immer wahrgenommen), bemÃ¼hter sehr begabter Politiker war, der a bisserl an der eigenen Hybris scheiterte. Sehr schade und traurig.
Gscheidhaferl
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Die Reaktionen sind absehbar. Wolbergs polarisiert unverÃ¤ndert. Leider. Er und seine AnhÃ¤ngerInnen werden wohl weiterhin unbelehrbar und uneinsichtig bleiben und das Offenkundige, mit Verweis auf Andere, die doch viel schlimmer wÃ¤ren, in Abrede stellen. Aber Wolbergs ist eben kein zu Unrecht verfolgtes Justizopfer. Er ist TÃ¤ter, der angesichts der Chance, die sich ihm damals geboten hat, MaÃŸ und Ziel sehr grÃ¼ndlich aus den Augen verloren hat. Dass er jetzt mÃ¶glicherwise nochmal in Haft muss, hat er sich letztlich auch selbst zuzuschreiben. Was besorgt macht: Er scheint weiterhin unfÃ¤hig zur Einsicht. Insofern ist zu befÃ¼rchten, dass er an der von ihm und seinen Fans unverÃ¤ndert geleugneten RealitÃ¤t zerbricht. Als ob es jenseits der AffÃ¤re, in der er sich ohne Not verwickelt hat, kein Leben gÃ¤be.
Robert
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Laut MZ sind ehemalige Genossen und T.Mayr geschockt, sprachlos, entsetzt usw.
BrÃ¼cke-Mayr meint, er habe nicht damit gerechnet, dass das Gericht “mit voller Wucht so auf jemanden draufhaut, der am Boden liegt”. Hier zeigt sich m.E. erneut, dass der Hr. OStR Mayr entweder nicht weiÃŸ, wie ein Strafverfahren lÃ¤uft, oder die Justiz lieber verhÃ¶hnt statt akzeptiert.
Richtig erfrischend finde ich, das Statement des Richters:
“Es ist ganz einfach, sich korrekt zu verhalten: Solche Spenden nimmt man einfach nicht an.â€œ
Die SPD hat nach der Verhaftung von J.W. seine Richtlinien fÃ¼r Parteispenden verschÃ¤rft. Dies vor Augen, braucht jetzt niemand geschockt oder sprachlos sein, oder auf blÃ¶d-betroffen machen, wenn J.W. verurteilt wird, der die Gesetze ignorierte oder nicht kannte. Beide geht nicht fÃ¼r einen OB.
GÃ¼rteltier
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Einerseits tut es mir leid fÃ¼r die Person JW, andererseits nicht fÃ¼r den Politiker JW. Vorteilsnahme bei diesen Summen und in dieser hohen Position gehÃ¶rt geahndet und bestraft und offenbar gibt unser Rechtssystem ein solches StrafmaÃŸ her.
Auch wenn er und seine JÃ¼nger dieses Urteil oder gar die Schuld an sich nie anerkennen werden.
Bernd
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Was fÃ¼r ein Schmarrn: “Solche Spenden nimmt man einfach nicht an”
Wie erkennt man “solche” Spenden und “solche”?
Soweit ich weiÃŸ darf gespendet werden und es darf gestÃ¼ckelt werden.
Hinter welchen Spenden gibt es keine Erwartungshaltung?
Ist eine Spende gut, wenn sie auf einem Parkplatz in der Schweiz in bar Ã¼bergeben wird? Oder jemand sein Ehrenwort gibt?
Jahrelange VerzÃ¶gerungen vor Gericht, danach noch wohlfeile ErklÃ¤rungen und in der Sache weiterhin keine KlÃ¤rung fÃ¼r das Einwerben von Wahlkampfspenden auf kommunaler Ebene.
Merrsad
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Tja, wie bereits zu lesen hier natÃ¼rlich ganz schwerer Schlag fÃ¼r die Wolbergs-Sekte und zuvorderst natÃ¼rlich fÃ¼r den Guru selbst. Man kannÂ´s nicht oft genug wiederholen: gezockt und verloren, Mitleid vÃ¶llig fehl am Platz. Es ist als souverÃ¤nes Zeichen unserer Rechtsprechung zu werten, daÃŸ hier ein Gericht eben auch gegenÃ¼ber einer gesellschaftlich exponierten – und darum umso mehr Verantwortung wie Vorbildfunktion tragenden – Person mal ordentlich durchgegriffen und ein Zeichen fÃ¼r potentielle Nachahmer gesetzt hat. Er wirdÂ´s dann in Landsberg, Straubing oder wo auch immer letztlich wohl Ã¼berleben wie so viele HÃ¤ftlinge vor ihm auch. Scampi-Liebhaber HoeneÃŸ hat sich in Landsberg m. W. freilich Ã¼ber zu hÃ¤ufig Schinkennudeln dort bitterlich beklagt.
Karl Straube
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Ich meine, es ist ein Unterschied, ob sich jemand vorhalten lassen muss: “solche Spenden nimmt man einfach nicht an” oder ob der Vorwurf lautet: “Solche Spenden muss der Vereinsvorsitzende zurÃ¼ckweisen lassen”. Nur in ersterem Falle erschiene mir das Strafmass einleuchtend.
Robert Fischer Ã–DP
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@Bernd. Wir haben eine “solche” Spende schon zurÃ¼ckÃ¼berwiesen. Geht schon.
Daniela
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Nun ist ein Urteil da. Es bleibt die Revision, wobei ich davon ausgehen, dass die Revision kommt, weil GefÃ¤ngnisstrafe.
Also bei Spenden mit 9.900 â‚¬ in der Anzahl, kann man schon gepflegt davon ausgehen, dass das mit Argwohn bedacht wird. Ich bin der Meinung, dass hÃ¤tte ein Berufspolitiker auch erkennen kÃ¶nnen. Zumal W. , wie er selbst bekundet hatte, mit ca. 500 000 â‚¬ rechnete.
Gut, BewÃ¤hrung hÃ¤tte es vermutlich auch getan, aber ich denke das Gericht hat das StrafmaÃŸ mit Bedacht gefÃ¤llt.
Politisch ist es das endgÃ¼ltige Aus fÃ¼r Wolbergs.
Trotz allem wÃ¼nsche ich Wolbergs als Mensch ein Innehalten und ernsthaftes Auseinandersetzen mit der eigenen Zukunft.
SchwarzbÃ¤r
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Ich habe weder mit der Person Wolbergs noch mit dem AmtstrÃ¤ger Wolbergs Mitleid. Letztlich hat er sich das Ergebnis des heutigen Tages durch seine Sturheit und mangelnde Selbstreflektion selbst zu zu schreiben.
Er war bereits rechtskrÃ¤ftig verurteilt und hatte angekÃ¼ndigt, Regensburg zu verlassen. Nichts dergleichen geschah.
Im Gegenteil. Er grÃ¼ndete einen politischen Verein, der dann als Fraktion im Stadtrat tÃ¤tig wurde. Fraktionsvorsitzender war wer? Na er natÃ¼rlich – ein uneinsichtiger, beleidigter und unverstandener Mann, der sich einerseits gerne breitbeinig als politische Moralinstanz inszenierte und andererseits als Opfer gerierte. Gerade Wolbergs hÃ¤tte es m. M. gut zu Gesicht gestanden, politisch weitestmÃ¶glich in den Hintergrund zu treten und mit seiner Ã¶ffentlichen Wahrnehmbarkeit zu haushalten, wenn er sein erwÃ¤hntes Versprechen schon nicht einlÃ¶sen wollte.
UnrechtsbewuÃŸtsein war, wie den Berichterstattungen zu entnehmen war, anscheinend chronisch abwesend.
Ich habe sein Verhalten als charakterlich ziemlich unanstÃ¤ndig empfunden. Die ihm vorgeworfenen Straftaten sind mit dem Anspruch, den ein Ã¶ffentliches Amt in aller Konsequenz verlangt, auf keinste Weise vereinbar und dÃ¼rfen nicht bagatellisiert werden. Das Gericht hat letztlich sein Fehlverhalten insgesamt bewertet und seine Schuld festgestellt. Fakt!
Das StrafmaÃŸ mag in seiner HÃ¶he zunÃ¤chst Ã¼berraschend wirken. Ich kann mir vorstellen, daÃŸ es auch abschreckend wirken soll, zumal Regensburg in Sachen Bestechlichkeit und VorteilsgewÃ¤hrung auch kein ganz unbeschriebenes Blatt ist.
â€œEs ist ganz einfach, sich korrekt zu verhalten: Solche Spenden nimmt man einfach nicht an.” Dieser Haltung der Kammer ist nichts mehr hinzuzufÃ¼gen.
Karin Haber
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Unglaublich wie hier einzelne Typen feige unter Pseudonym nachtreten und auÃŸerdem unbescholtene StadtrÃ¤te, die sich seit 6 Jahre maximal einsetzen, namentlich in Misskredit bringen wollen. Dass es nicht gelingt, mag trÃ¶sten. Aber Fremdscham bleibt.
Samson
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Zitat:
â€žEs geht hier nur um die Straftaten des Angeklagten und um keine anderen. Und es gibt keine Gleichheit im Unrecht.â€œ
Wer wohl damit gemeint ist?
Sicher diese Person ist jetzt, durch seine PersÃ¶nlichkeitsrechte vor Anschuldigungen geschÃ¼tzt.
Gscheidhaferl
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Auch wenn es jetzt wieder in erster Linie (und nicht zu Unrecht) wieder um die Verfehlungen von Wolbergs geht: Es bleibt doch ein Unbehagen und auch ein gewisses Misstrauen, das daraus resultiert, dass er zwar zweifellos der Hauptverantwortliche war. Aber er hat ja vermutlich nicht alleine gehandelt. Bedauerlicherweise hat der Stadtrat nie den Mut gefunden, sich ernsthaft der Affaire zu stellen und proaktiv an einer mÃ¶glichst lÃ¼ckenlosen AufklÃ¤rung der Geschichte mitzuwirken. Auch an der Verwaltung ist die Geschichte – soweit ich mich erinnere – weitgehend spurlos vorÃ¼ber gegangen. FÃ¼r mein Empfinden belastet das das Miteinander bis heute. Und die ‘einfachen BÃ¼rgerInnen’ haben es in den Folgejahren ja wohl nicht zuletzt deshalb mit einer hÃ¤ufig wenig zugewandten Verwaltung bezahlen mÃ¼ssen, bei der die Unangreifbarkeit zum handlungsleitenden Prinzip wurde. Es ist durch die Affaire und ihre unzureichende AufklÃ¤rung in vielen Bereichen nicht leichter geworden, in dieser Stadt etwas voranzubringen. Aber wer weiÃŸ, vielleicht taucht ja im einen oder anderen Keller noch die eine oder andere Leiche auf und kann dann endich ordentlich bestattet werden?
Albert Mooshamer
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â€žEs geht hier nur um die Straftaten des Angeklagten und um keine anderen. Und es gibt keine Gleichheit im Unrecht.â€œ
Hans Schaidinger ist auf freiem FuÃŸ.
GÃ¼nther Herzig
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Staubtrocken, nÃ¼chtern und ohne erkennbare Emotionen, die mÃ¼ndliche BegrÃ¼ndung des Urteils und die Sicherheit, dass die schriftlichen EntscheidungsgrÃ¼nde davon nicht abweichen.
Zwei markante SÃ¤tze des Gerichts:
â€žEs ist ganz einfach, sich korrekt zu verhalten: Solche Spenden nimmt man einfach nicht an.â€œ
â€žEs geht hier nur um die Straftaten des Angeklagten und um keine anderen. Und es gibt keine Gleichheit im Unrecht.â€œ
Wolbergs hat sich selbst angedient fÃ¼r eine Freiheitsstrafe, immer auch unbelehrbar und uneinsichtig.
Er darf mir trotzdem leidtun, aber nicht, weil das Urteil fehlerhaft sei. HÃ¤tte das Gericht dem Wunsch der Verteidigung nachgegeben, wÃ¤re die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. Wie war das mit Ikarus? Er kam der Sonne zu nahe!
Arno Nym
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@ Karin Haber
einige StadtrÃ¤te, die hier in “Misskredit” gebracht werden, haben mit ihren Kommentaren hier selbst dazu beigetragen. siehe vorherigen Artikel Ã¼ber den Prozess und die Kommentare eines dieser StadtrÃ¤te.
Und es ist gerade das bedauerliche, dass diese Menschen, denen ich ihr Engagement fÃ¼r die Stadt in keinster Weise abspreche, sich so uneinsichtig zeigen, dass mit ihrem Vorsitzenden was schiefgelaufen ist. Und solange diese Einsicht nicht da ist, sind die StadtrÃ¤te fÃ¼r mich UnterstÃ¼tzer von Korruption und Gemauschel in der Politik – und das ist nicht tragbar. Und das Ã¤ndert auch nicht ob ich das unter Klarnamen sage oder nicht. Sie kennen mich eh nicht. Warum wollen sie wissen wie ich heisse?
Regensburger
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Auch nach einigen Stunden bin ich immer noch entsetzt. Nicht Ã¼berrascht, aber entsetzt. Joachim Wolbergs ist keinem Komplott zum Opfer gefallen. Es haben hier einfach alle RÃ¤dchen einer schwarzen Justiz ineinandergegriffen, um an einem erfolgreichen SPD-OberbÃ¼rgermeister mit Potential zu mehr ein Exempel zu statuieren. Ein SPD-Kassier, der sich nicht gescheut hat, der eigenen Karriere wegen einen Parteifreund ans Messer zu liefern. Eine Staatsanwaltschaft in Regensburg, in der eigentlich Recht und Gesetz verpflichtete Beamte ebenfalls Chancen fÃ¼r ihr persÃ¶nliches Fortkommen gewittert haben. Und jetzt ein Gericht in MÃ¼nchen, das sprichwÃ¶rtlich kurzen Prozess mit Wolbergs gemacht hat. In was fÃ¼r einem Land leben wir eigentlich?
Joachim Wolbergs hat sich in all der Zeit, in all den Jahren immer der Ã–ffentlichkeit gestellt und sich erklÃ¤rt. Wo ist eigentlich Herr Goger geblieben? Die SPD wird seinen Austritt jedenfalls leichter verschmerzen, als den von Joachim Wolbergs. Es wird Zeit, endlich auch an diesen Justiz-Karrieristen kritische Fragen zu seinem Verhalten zu stellen. Er scheint Pressesprecher der GeneralStaatsanwalschaft in Bamberg zu sein, da sollte eine KontaktmÃ¶glichkeit ja nicht schwer zu finden sein!
Madame
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sporadisch komisch
Dominik MÃ¼ller_alt
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@Samson, Mooshammer, “Und es gibt keine Gleichheit im Unrecht.â€œ
Das ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, Sie interpretieren da ein bisschen zu viel rein. Es gibt in diesem Komplex Ã¼brigens schon viele rechtskrÃ¤ftig Verurteilte.
@Haber Zum GlÃ¼ck ermÃ¶glicht es diese Plattform, auch anonym zu kommentieren. Wenn Tom Mayr und Sie nur Argumente gelten lassen von Personen, die Sie wenigstens mit Namen kennen, belustigt mich das.
Es ist nur konsequent, dass Sie auch das Ergebnis des letzten BÃ¼rgerentscheids nicht akzeptieren.
Burgweintinger
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Ja wirklich, unglaublich! Gott sei Dank sind nur die ersten vier von der Liste reingekommen. In sechs Jahren hoffentlich noch weniger, wenn diese nicht beginnen, sich vom “GrÃ¼nder” politisch loszusagen.
Ich vertraue auf den Rechtsstaat!
Daniela
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@Bernd
13. Mai 2026 um 15:06 | #
…’Hinter welchen Spenden gibt es keine Erwartungshaltung?’….
Diese Meinung mÃ¼ssten Sie schon nÃ¤her erlÃ¤utern.
Was erwartet man denn, wenn man an Vereine oder Parteien spendet?
Als ganz Normalo unterstÃ¼tzt man die, die Spenden erhalten bei deren TÃ¤tigkeit. Welche Erwartungen hat als Normalo man sonst dabei? Bei einer Partei kann man durchaus deren Wahlkampf unterstÃ¼tzen.
Aber Unternehmen, wie Tretzel in dieser HÃ¶he und in dieser StÃ¼ckelung? Da kÃ¤me, glaube ich der Naivste drauf, dass die Erwartungen andere sind, wie bei einem Normalo. Sorry, das kann mir kein Berufspolitiker weiÃŸ machen, dass er dies nicht erkennt.
Der sich den Wolf schreibt
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Ein tragischer Held mit â€žMichael Kohlhaas-Syndromâ€œ, der sich uneinsichtig und beratungsresident, ohne Sensoren fÃ¼r geltende Regeln (gegen Vorteilsnahme) in diese missliche Lage, mit tragischem Ende, verrannt hat.
Burgweintinger
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Regensburger,
BeI Ihrer verschwÃ¶rerischen AufzÃ¤hlung lassen Sie natÃ¼rlich unter den Tisch fallen, dass der BUNDESgerichtshof das erste Urteil einkassiert hat…,
was hat das jetzt bitte mit Ihrer Logik “Schwarze Justiz” zu tun?
Ja, GH hat recht, der Ikarus hat sich die FlÃ¼gel verbrannt, oder nach Fanta Vier: “Ich schÃ¤tze, bin ‘n bisschen hoch geflogen, ungelogen”
Ich vertraue auf den Rechtsstaat!
Ulrich KÃ¶gler
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â€žIch kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen mÃ¶chte!â€œ – ob der niedertrÃ¤chtigen Kommentare zu diesem Urteil, verfaÃŸt hauptsÃ¤chlich von Personen aus der â€žanonymen Eckeâ€œ. SchÃ¤mt Euch!
Seit 5 Stunden bin ich nun auch Mitglied dieser â€žSekteâ€œ, dort sind wenigstens Menschen mit Herz und Hirn.
Alfons
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NatÃ¼rlich versuchen Spender Einfluss auf die Politik zu nehmen. Meist ist das legal, passiert trotzdem und nennt man Lobbyismus und macht die Sache bzgl. unabhÃ¤ngigen Volksvertreter ja nicht besser. Korruption bedeutet fÃ¼r mich, da kauft man sich eine konkrete Gegenleistung. Vorteilsnahme ist das Annehmen von VergÃ¼nstigungen aufgrund der eigenen TÃ¤tigkeit. Ich hab mal versucht, das ohne juristische Definition auf den Punkt zu bringen. Was ist jetzt das Illegale? Das StÃ¼ckeln und Verschleiern und da hÃ¤tte man (der Wolbergs) aber hÃ¤tte man (auch der Wolbergs) auch erkennen mÃ¼ssen, also erkennen, dass der Spender ein Angestellter bei einem BautrÃ¤ger ist und einen Zusammenhang herstellen, dass hier StrohmÃ¤nner am Werk sind? Einig kann man sich sein, dass Jahrzehnte lang BautrÃ¤ger groÃŸen Einfluss auf die Regensburger Politik nahmen und nehmen und dass VorgÃ¤nger von Wolbergs nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Zweierlei MaÃŸ, ja, aber schÃ¼tzt halt trotzdem vor Strafe nicht. Aber sagen, muss man das schon noch kÃ¶nnen, dass da ein gewaltiges GschmÃ¤ckle mit weht bzgl unabhÃ¤ngiger Justiz.
KW
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Herz und Hirn zu haben schliesst nicht aus falsch zu liegen.
Samson
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@Albert Mooshammer,
jetzt hast es gesagt!
Mike
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Die SÃ¼ddeutsche titelt heute, dass das Wolbergs-Urteil richtig, aber zu hart sei.
Vielleicht hÃ¤tt’ eine BewÃ¤hrungsstrafe, nach all’ der Zeit, auch gereicht, siehe den vielleicht gar nicht so unÃ¤hnlichen und vielleicht schon in Vergessenheit geratenen Fall des Ex-OB Lehmann aus Ingolstadt: https://www.sueddeutsche.de/bayern/ingolstadt-prozess-alfred-lehmann-bewaehrung-urteil-1.4649195
Dieter
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Ohne Schadenfreude oder Mitleid: ich empfinde das Urteil als gerecht, aber Jahre Ã¼berfÃ¤llig.
Charlotte
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Joachim Wolbergs hat gegen das Gesetz verstoÃŸen und wurde aufgrund 9 (!) Vorteilsnahme – FÃ¤llen verurteilt. Das Gesetz schreibt genau das vor. Da er offensichtlich bis heute keine Reue zeigt und auch nicht gestÃ¤ndig ist, bleibt die BewÃ¤hrung aus. Keine Beanstandung erforderlich.
Es ist aber skandalÃ¶s, dass auch sein UnterstÃ¼tzer- Verein erneut eine TÃ¤ter-Opfer-Umkehr vollzieht. Dieser Rollentausch ist feige, denn anscheinend mÃ¶chte Mann/Frau sich dem nicht stellen, dass man falsch liegt und schon immer gelegen hat.
Dass Thomas Thurow als GrÃ¼ndungsmitglied der BrÃ¼cke Joachim Wolbergs unterstÃ¼tzt und die KorruptionsvorwÃ¼rfe negiert hat, und jetzt BÃ¼rgermeister ist, ist ziemlich skandalÃ¶s. Wie soll Thomas Thurow dieses Amt ausfÃ¼llen und als Beamter seinen Mitarbeitern in der Verwaltung glaubhaft ein Vorbild sein? Nicht vorstellbar. Dass auch Herr Wolbergs nun erstmal weiterhin als Stadtrat in der Regierungskoalition sitzt, unvorstellbar.
Was haben sich die GrÃ¼nen, die SPD, Frau Dr. Sigloch, Herr Burger, die Ã–DP, Volt und die FW nur gedacht, dass sie das nicht einkalkuliert und bedacht haben? Ein Reputationsverlust vom ersten Tag an. Das muss man erstmal schaffen.
Novalis
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@ Charlotte
Joachim Wolbergs hat – laut einem NOCH nicht rechtskrÃ¤ftigen Urteil, gegen das wohl Revision eingelegt wird – gegen das Gesetz verstoÃŸen. Nicht die anderen StadtrÃ¤te. Man muss schon eherne CSU/AfD-Freundin sein, um da jetzt einen Skandal fÃ¼r die neue Koalition herbeireden zu wollen.
Ich habe NICHT die BrÃ¼cke gewÃ¤hlt und ich bin kein Verfechter der Unschuld von Joachim Wolbergs.
Lol
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@ Charolotte, Dr Burger, soviel Zeit muss sein ;)
exilRegensburger
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Wissts was? Das einzige, das da Wolli falsch gmacht hat: Der war in der falschen Partei! Nur in der SPD zeigt einer den andern an. In der Union lÃ¤uft des so: Schatzmeister: Ã–h bei dir stimmt ebs ned, wosd du des? Schneidinger: Fralle, wennst staat bist, kriegst a was. Schreibs so das koana merkt. Schatzmeister: Ja eh!
Schwarzmeertanker
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Man kann Ã¼ber das StrafmaÃŸ streiten, letztendlich ist der Schuldspruch entscheidend. Und hier wurde faktisch gesagt: Herr Wolbergs wurde wegen Vorteilsannahme im Amt verurteilt.
Und egal auf welcher Seite alle hier Kommentierenden stehen: Das letzte Wort hat der Bundesgerichtshof, denn dort wird letztendlich entschieden. Der Schuldspruch wird sehr wahrscheinlich bestehen bleiben, und Im besten Fall wird das StrafmaÃŸ um zwei oder drei Monate reduziert. Das wars. Und danach wird Herr Wolbergs Regensburg verlassen, zum Haftantritt in eine JVA in einer anderen Stadt.
Und bis dahin lese ich die Kommentare hier und werfe mir dazu Popcorn ein…
da_Moartl
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Wenn man sich einmal in Regensburg – und auch anderswo – umschaut, wie viele Halunken (man denke nur an OberbÃ¼rgermeister a.D. mit einem anderen Parteibuch oder oder Immobilien-“Haie” mit entsprechend hoch dotierten AnwÃ¤lten) frei oder mit einem lÃ¤cherlich geringen “Deal” als freie Menschen das Gericht verlassen haben, und wenn man dann noch liest, wie viele andere StraftÃ¤ter z.B. bei Vergewaltigung schon allein aufgrund gezeigter Reue mit BewÃ¤hrung den Saal verlassen, dann darf man mit Fug und Recht fragen, was an der Verurteilung von Wolbergs verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ist. Keine Frage: Er hat fÃ¼r seine Partei (wie die “Schwarzen” ganz genauso) gestÃ¼ckelte Spenden angenommen; und er hat sich durch – im Vergleich zu anderen lÃ¤cherlich kleine – “Leistungen” der Vorteilsnahme schuldig gemacht. Und er war und ist zu stur und zu dumm, das nicht einzusehen. Ihn nach zehn (!) Jahren Verfahren fÃ¼r 2 Jahre ins GefÃ¤ngnis zu schicken, erscheint in diesem Kontext dennoch unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig. Eine deutliche Strafe auf BewÃ¤hung und eine ordentliche BuÃŸgeldleistung an den Verein Zweites Leben o.Ã¤. wÃ¤re dem deutlich angemessener gewesen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Revisions-Instanz nicht so blind zum Vollstreckungsgehilfen der Staatsanwaltschaft machen lÃ¤sst.