Regensburger Ex-OB Joachim Wolbergs zu GefÃ¤ngnisstrafe verurteilt

Zu zwei Jahren und sechs Monaten GefÃ¤ngnis hat das Landgericht MÃ¼nchen I Joachim Wolbergs am Mittwoch verurteilt. Als letzte Hoffnung bleibt dem frÃ¼heren OberbÃ¼rgermeister nur die Revision.

Sprachlosigkeit erfasst Joachim Wolbergs. â€žNÃ¤chste Woche vielleichtâ€œ, murmelt er auf die Frage eines Journalisten, ob er etwas sagen wolle. Dann dreht er sich um und verlÃ¤sst den Vorplatz des Landgerichts MÃ¼nchen I.

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Gerade hat die 5. Strafkammer den frÃ¼heren Regensburger OberbÃ¼rgermeister wegen neun FÃ¤llen der Vorteilsannahme zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Damit folgt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Fassungslosigkeit im Zuschauerraum

Obwohl das Gericht angesichts der langen Verfahrensdauer vier Monate als bereits vollstreckt anrechnet, muss Wolbergs gemÃ¤ÃŸ diesem Urteil ins GefÃ¤ngnis. Eine BewÃ¤hrung ist ausgeschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig â€“ es bleibt die MÃ¶glichkeit der Revision.

Im fast voll besetzten Zuschauerraum sorgt das Urteil an diesem Mittwoch fÃ¼r Fassungslosigkeit und ein leises Raunen.

Keine halbe Stunde benÃ¶tigt das Gericht unter Vorsitz von Stephan Necknig, um die Entscheidung zu begrÃ¼nden. Die Kammer ist Ã¼berzeugt, dass Wolbergs erkannte, dass der BautrÃ¤ger Volker Tretzel sich mit gestÃ¼ckelten und verschleierten Spenden sein Wohlwollen im Hinblick auf seine DienstausÃ¼bung als OberbÃ¼rgermeister sichern wollte.

Tretzel-GestÃ¤ndnis â€žnur zur Abrundungâ€œ

Zwischen 2011 und 2016 flossen 475.000 Euro auf das Konto von Wolbergsâ€™ SPD-Ortsverein â€“ verteilt auf 48 Einzelspenden zu je 9.900 Euro, Ã¼ber ein Strohmannsystem. Volker Tretzel hatte dieses System im Rahmen eines eigenen Prozesses 2023 gestanden, um sich das Wohlwollen des zukÃ¼nftigen OberbÃ¼rgermeisters zu sichern. Er sei davon ausgegangen, dass Wolbergs dies auch verstanden habe.

Dieses GestÃ¤ndnis stuft das Gericht als glaubwÃ¼rdig ein, es habe jedoch bei der Entscheidung â€žnur zur Abrundungâ€œ gedient. Volker Tretzel war laut einem Attest nicht prozessfÃ¤hig, seine Strafverteidigerin hatte sich im Verfahren gegen Wolbergs auf ihre Verschwiegenheitspflicht berufen.

Joachim Wolbergs habe selbst eine â€žErwartungshaltungâ€œ fÃ¼r hohe Spenden aus Tretzels Umfeld eingerÃ¤umt, so das Gericht. GegenÃ¼ber seiner frÃ¼heren BÃ¼roleiterin habe er von 500.000 Euro gesprochen, mit denen er rechne.

Gericht Ã¼berzeugt: Wolbergs durch Spenden beeinflusst

Dabei sei es â€žirrelevant, aus welchem VermÃ¶gen die Spenden stammtenâ€œ, so die Kammer. Entscheidend sei, dass Wolbergs wusste, dass die Spenden auf das Agieren von Tretzel zurÃ¼ckzufÃ¼hren waren. â€žUnd es gibt keine andere plausible ErklÃ¤rung fÃ¼r Spenden in dieser HÃ¶he Ã¼ber fÃ¼nf Jahre als geschÃ¤ftliche Interessen.â€œ

Die Kammer ist Ã¼berzeugt, dass Joachim Wolbergs erkannte, dass Tretzel damit seine DienstausÃ¼bung beeinflussen wollte. â€žDas Baurecht ist reich an Ermessens- und EntscheidungsspielrÃ¤umen.â€œ Und entgegen der Darstellung des Angeklagten habe ein OberbÃ¼rgermeister vielfÃ¤ltige MÃ¶glichkeiten, seinen Einfluss als Chef der Verwaltung geltend zu machen.

Es sei â€žzweifelhaftâ€œ, dass Wolbergs trotz der hohen Spenden Tretzels bei dessen Vorhaben sachlich und neutral habe entscheiden kÃ¶nnen, â€žob nun bewusst oder unbewusstâ€œ.

Beim Straftatbestand der Vorteilsannahme komme es gerade nicht darauf an, dass der Vorteil fÃ¼r eine konkrete Gegenleistung gewÃ¤hrt wird, so Richter Necknig. â€žEs genÃ¼gt die Zuwendung im Hinblick auf die zukÃ¼nftige DienstausÃ¼bung.â€œ

Â â€žJedem Beamten ist klar, dass er jeden Anschein der KÃ¤uflichkeit vermeiden muss.â€œ

Vorteilsannahme sieht das Gericht auch bei Renovierungsarbeiten an einem WochenendhÃ¤uschen von Wolbergs und einer PÃ¤chterwohnung in der Alten MÃ¤lzerei. Zwei leitende Mitarbeiter Tretzels hatten die Organisation der Arbeiten Ã¼bernommen, ein Teil der Rechnungen wurde von dem Unternehmen Ã¼bernommen.

Wolbergs habe zwar nichts von den zu niedrigen Rechnungen gewusst, aber zumindest billigend in Kauf genommen, dass die beiden Mitarbeiter hier kostenlos die Bauleitung Ã¼bernommen hÃ¤tten. Das Gericht setzt fÃ¼r diese Leistungen rund 2.000 Euro an.

Das versuche der Angeklagte zwar kleinzureden, aber: â€žJedem Beamten ist klar, dass er jeden Anschein der KÃ¤uflichkeit vermeiden muss. Eine Lehrerin hat schon ein Problem, wenn sie eine Schachtel Pralinen annimmt.â€œ Vor diesem Hintergrund seien also auch diese beiden FÃ¤lle strafbar.

â€žSolche Spenden nimmt man einfach nicht an.â€œ

Eine grundsÃ¤tzliche Auswirkung auf das Einwerben von Wahlkampfspenden auf kommunaler Ebene sieht die Kammer durch diese Entscheidung nicht. â€žEs ist ganz einfach, sich korrekt zu verhalten: Solche Spenden nimmt man einfach nicht an.â€œ

Und wenn Wolbergs immer wieder andere Parteien und Spendenpraktiken anfÃ¼hre, kÃ¶nne das Gericht nur sagen: â€žEs geht hier nur um die Straftaten des Angeklagten und um keine anderen. Und es gibt keine Gleichheit im Unrecht.â€œ

Verteidiger: â€žWelcher Strafzweck wird hier verfolgt?â€œ

Zum Schluss wendet sich Stephan Necknig an Wolbergs persÃ¶nlich. â€žDie Kammer wird nicht verhindern kÃ¶nnen, dass der Angeklagte auch dieses Verfahren als unfair empfindet.â€œ Doch vielleicht sollte Wolbergs die Entscheidungen mehrerer Gerichte, denen zufolge er sich strafbar verhalten habe, akzeptieren und die Konsequenzen tragen â€“ auch im eigenen Interesse.

Wolbergsâ€™ Strafverteidiger zeigt sich im Anschluss an die UrteilsverkÃ¼ndung fassungslos. Die Kammer habe seine schlimmsten BefÃ¼rchtungen bestÃ¤tigt. â€žMan kann darÃ¼ber streiten, ob mein Mandant schuldig ist oder nicht, aber nicht darÃ¼ber, dass eine Haftstrafe nicht angemessen ist.â€œ Man mÃ¼sse sich fragen, welcher Strafzweck hier noch verfolgt werde.