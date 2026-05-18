Hochwasserschutz am Unteren Wöhrd in Regensburg: Wie mauert man eine Insel ein?
Die Planungen für den Hochwasserschutz am Unteren Wöhrd stoßen auf Widerstand und Kritik. Es gibt 57 Einwendungen gegen das beispiellos aufwändige Projekt. Ein Aktionsbündnis macht mobil.
Es ist das größte und aufwendigste Projekt, das der Freistaat Bayern beim städtischen Hochwasserschutz plant: der Schutz Regensburgs vor einem hundertjährlichen Donauhochwasser. Seit dem Jahr 2000 läuft die Umsetzung. Der Abschnitt, der nun ansteht, übertrifft alle bisher umgesetzten Maßnahmen zusammen: der Hochwasserschutz für den Unteren Wöhrd.
Mehr als 1.000 Seiten stark sind die Antragsunterlagen, 1,6 Gigabyte Daten, 179 Einzeldateien. Schon deshalb ist dieses „Mammutprojekt“, so nennt es Rainer Zimmermann, der Vizechef des Wasserwirtschaftsamts Regensburg, für den Normalbürger kaum zu überblicken. Entsprechend hat es bislang keine öffentlich wahrnehmbare Debatte gegeben.
„Wohl brachialster Eingriff seit Verkehrsplanungen 1970.“
Wenn sich jemand zu Wort meldete, dann eher mit dem Wunsch: Es möge bald losgehen. Kritik und Bedenken hörte man kaum – denn wer wäre schon gegen Hochwasserschutz? So war es zumindest bis vor Kurzem.
Inzwischen hat sich das „Aktionsbündnis zum Erhalt der Donauinseln“ gegründet. Der Verein spricht mit Blick auf die geplanten Maßnahmen von „Gigantomanie und technokratischem Größenwahn ohne Garantie“.
„Die geplanten Vorhaben an den drei Donauinseln stellen den wohl brachialsten Eingriff in den altstädtischen Kernzonen Regensburgs seit den Überlegungen für eine Großstadtkreuzung nahe des Domplatzes dar, wie sie in den Verkehrsplanungen 1970 vorgesehen war“, sagt Sprecher Bernhard Löffler. Er spricht von einem „Auswuchs technischen Machbarkeitswahns“.
Mauern: Unterirdisch statt oberirdisch
Tatsächlich ist das, was Freistaat und Stadt am Unteren Wöhrd planen, bisher ohne Vorbild. Ende der 1980er Jahre waren für Stadtamhof noch oberirdisch sichtbare, hohe Mauern vorgesehen, die am Widerstand der Bürgerschaft scheiterten.
Ein exemplarischer Streitpunkt damals: die Mauer vor dem Spitalgarten, die den Blick auf die Donau versperrt hätte. Der vielzitierte Satz jener Zeit: „Lieber einmal in hundert Jahren überschwemmt werden, als hundert Jahre hinter einer Mauer leben müssen.“
Diesen Fehlversuch von damals habe man bei den aktuellen Planungen stets vor Augen, sagte Wasserwirtschaftsamts-Vize Zimmermann kürzlich im Regensburger Stadtrat. Am Widerstand der Bürger wolle man nicht mehr scheitern.
Wesentlicher Kern des Hochwasserschutzes am Unteren Wöhrd ist nun nicht mehr die oberirdische Mauer, sondern die „Untergrundabdichtung“ – unterirdische Wände, die bis zu 20 Meter tief rund um die Donauinsel in den Boden getrieben werden.
Schweres Gerät nötig
Zimmermann nennt das „eine mit hohem Aufwand möglichst unauffällige und städtebaulich aufwertende Integration des Hochwasserschutzes in einen sensiblen Bestand“.
Doch um diesen Schutz zu bauen, braucht es schweres Gerät: Drehbohrgeräte oder Dieselrammen, so groß wie Bagger, treiben die Spundpfähle rund um den Wöhrd in die Erde.
Die Befürchtung: Neben den knapp 130, teils wertvollen Bäumen, die laut Planung ohnehin fallen sollen, könnte weiterer Naturraum durch die Bauarbeiten verloren gehen.
Vorhaben ohne Beispiel
Vorbilder, bei denen eine Insel von der Größe des Unteren Wöhrd unterirdisch eingemauert beziehungsweise abgedichtet wurde, scheint es nicht zu geben. „Ein vergleichbar hoher planerischer, aber auch technischer Aufwand ist uns nicht bekannt“, so Zimmermann auf Nachfrage.
Vor diesem Hintergrund zweifelt das Aktionsbündnis, dass dieses Vorgehen den gewünschten Effekt erzielt – und nicht neue Probleme schafft. Bei Starkregenereignissen könnten Schäden entstehen, die ohne diesen Hochwasserschutz nicht entstünden, heißt es auch in den offiziellen Planungsunterlagen.
Risiken bergen zudem veränderte Grundwasserströme. Architekt Florian Gebauer, Anwohner und Mitglied des Aktionsbündnisses, warnt: „Eine tiefreichende Untergrundabdichtung schafft dauerhafte künstliche Verhältnisse und birgt ein erhebliches Risiko – Setzungen, Feuchteschäden und Substanzverlust.“ Das sei weder nachhaltig noch verhältnismäßig.
Bisherige Schätzungen: Fünf Jahre, 55 Millionen Euro
Apropos Verhältnismäßigkeit: Aktuell rechnen die Planer mit Kosten von 55 Millionen Euro und einer Bauzeit von fünf Jahren. Preissteigerungen und unvorhergesehene Probleme nicht eingerechnet. 80 Prozent trägt der Freistaat, 20 Prozent die Stadt Regensburg. Betrieb und Unterhalt liegen anschließend bei der Stadt – Höhe: „noch nicht ermittelt“.
Diesen Aufwand hält das Aktionsbündnis weder für realistisch berechnet noch für verhältnismäßig. Ein hundertjährliches Hochwasser habe es in Regensburg zuletzt 1845 gegeben. Die „Gefahr für Leib und Leben“, mit der die Maßnahme begründet werde, bestehe in dieser Dringlichkeit nicht.
Das Donautal in Regensburg sei nicht das Ahrtal. „Die Donau in Regensburg fließt durch ein breites Sohlental — flach, weit, mit der Vorwarnzeit, die daraus folgt: rund 48 Stunden.“
Aktionsbündnis trifft sich Anfang Juni
Aktuell liegen 57 Einwendungen gegen das Vorhaben vor. Als Nächstes steht ein Erörterungstermin an – wann, ist offen. Dazu, wann der Bau beginnen könnte, kann die Stadt Regensburg „nur sehr grobe Angaben“ machen: in zwei bis fünf Jahren.
Das Aktionsbündnis hat für Anfang Juni zu einem größeren Treffen eingeladen. Man sei nicht gegen Hochwasserschutz, plädiere aber für eine kleinere Variante und für eine konsequente Prüfung von Objektschutz für die rund 140 Häuser am Unteren Wöhrd.
Aktuell würden solche Alternativen nicht ernsthaft geprüft. „Der bayerische Bemessungsstandard ist HW100 — alles darunter müsste die Stadt allein finanzieren. Nicht der Bedarf bestimmt über HW100, sondern die Förderung.“
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Kommentare (17)
Novalis
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„Der bayerische Bemessungsstandard ist HW100 — alles darunter müsste die Stadt allein finanzieren. Nicht der Bedarf bestimmt über HW100, sondern die Förderung.“
Das ist natürlich grotesk. Und wenig sparsam. Wenn einer günstigere Variante reicht UND diese sinnvoll ist (zwei Bedingungen), sollte auch diese gefördert werden.
Mr. T.
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Meine Ahnung von Hydrologie oder Hochwasserschutz geht gerade so weit, dass ich weiß, dass dies ein sehr komplexes Thema ist, von dem ich noch weniger weiß als vom Umgang mit kranken Walen – falls sich mal einer in die Donau verirrt.
Man kann maximal versuchen, die Studien und Gutachten der Experten zu untersuchen. Auf jeden Fall sollte man solche weitreichenden Entscheidungen erst treffen, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es was bringt und dass es nicht schadet.
Man sollte es nicht nur machen, weil man gerade ziemlich viel Zuschuss dafür bekommt. Dieses Subventionssystem setzt zu viele Fehlanreize.
Dominik Müller_alt
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Nun, landauf-landab wird mehr Resilienz gegen häufigere und heftigere Hochwässer gefordert, so haben z.B. die bayrischen Grünen einen Pakt mit Oberösterreich geschlossen https://katharina-schulze.de/news/hochwasserschutz-pakt-bayern-oberoesterreich/. Wenn die Hochwässer künftig schärfer ausfallen, darf es gerne der HW100-Standard sein. Ich bin kein Wasserbauer, halte es aber für schlüssig, dass es eine Lösung braucht, did auch den steigenden Grundwasserspiegel berücksichtigt.
Burgweintinger
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Wow, wir haben steigende Grundwasserspiegel? Da ist mir was entgangen…, ich dachte wir hatten noch nie so einen niedrigen Grundwasserspiegel wie heute…
RalfD
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Die Mauer um Stadtamhof ist keines Falls vom Tisch. Herr Bächer, der frühere Leiter des Tiefbauamtes hat in Diskussionen und Veranstaltungen zum Holzgartensteg mehrfach auf die bis zu 80cm hohe, im Rahmen des Hochwasserschutzes geplante und kommende Mauer die Donaupromenade bei Steinerner Brücke bis um den Grieser Spitz hingewiesen und als plastisches Beispiel die bereits bestehende Mauer zwischen Kanal und Gerhardinger Schule hingewiesen. Stadtamhof ist die nächste Phase der Hochwasserschutzplanungen. Das wird durchaus noch interessant.
Richard
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Ich lade alle Gegner gerne zum Sandsackschleppen und Schlamm- und Schrottrausräumen nach dem nächsten Hochwasser bei uns ein.
Spenden erwünscht.
Dominik Müller_alt
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@Burgweintinger
Der Grundwasserspiegel steigt während des Hochwassers in Flussnähe temporär. Es gab Hochwässer, die mehr als ein oder zwei Tage anhalten und die wird auch in Zukunft geben.
Und vielleicht erinnern Sie sich noch an das Neubaugebiet Köfering, wo dutzende Bauherren von steigendem Grundwasser überrascht wurden https://www.regensburg-digital.de/baudesaster-in-koefering-jetzt-ermittelt-die-staatsanwaltschaft/20012025/
Dr.Hirschberger
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Den geplanten Hochwasserschutz in der Werftstraße,
deren Bewohner beim letzten Hochwasser 2024 evakuiert werden mussten., finde ich dringend notwendig.
Die übrigen Maßnahmen- vor allem an Stellen , wo hohe Böschungen das Wasser abhalten wie nördlich in Richtung Grieser Spitz – finde ich unnötig und übertrieben.
tom lehner
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“Wie mauert man eine Insel ein?”
Schenkenschanz am Rhein.
Nöcheinüberlebender
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Ich kann mich erinnern, dass es zu meiner Zeit ähnliche Diskussionen gab.
Stefan
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@Richard
Sehr gerne komme ich vorbei !
Wir am Wöhrd helfen bei Hochwasser immer zusammen!
Dass es aber auch Zukunft, selbst mit dem gigantomanischen Hochwasserschutz, weiterhin geflutete Erdgeschosse geben wird, steht sogar in der Planung.
Ein weiterer Punkt, die Sinnhaftigkeit dieses Projekts zu hinterfragen!
Burgweintinger
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Richard
Wer am Wasser lebt, muss halt mit dem Wasser leben…
Ich möchte damit sagen, dass auch die Häuser so gebaut sein sollten, dass diese bei Wasser auch geflutet (EG zumindest) werden können, so war es früher und so sind auch die Häuser z.T. auch in Passau gebaut.
Das Haus muss sich der Umgebung anpassen und nicht umgekehrt.
Mit diesem geplanten Hochwasserschutz verschiebt man das Hochwasser nur weiter flußabwärts, => keine Lösung.
Andreas
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Wer gehört diesem „Aktionsbündnis“ eigentlich an? Wohl kaum Anwohner in erster Überschwemmungsreihe und wir als betroffene Anwohner jedenfalls nicht.
Und gegen was will man denn noch alles sein? Jetzt wird schon so geplant, dass oberirdisch wenig zu sehen ist und dann heißt es: Oh mein Gott, da ändert sich aber unterirdisch irgendwas. Und dann kommen auch noch echt große Bagger. Oh no!!
Michael
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Die Gebäude am unteren Wöhrd können nicht elementarversichert werden und die Schäden bei jedem Hochwasser sind hoch.
Die Erdgeschosse können teilweise nicht genutzt werden.
Ich würde vorschlagen, dass ausschließlich Betroffene und Anwohner mitsprechen dürfen.
Das Aktionsbündnis wird angeführt von einem Philosophen – wie man an unserem früheren Wirtschaftsminister sieht, sind das anscheinend Allround-Talente
Burgweintinger
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Andreas, ich meine da irrst du.
Der oben genannte Sprecher des Aktionsbündnisses, Bernhard Löffler, ist meines Wissens, Anwohner…
Vom Woid und Wöhrd
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Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Nicht-Anwohner oder Grob-in-der-Nähe-Anwohner bewusst sind, dass beim letzten Hochwasser nicht nur für viele Tage evakuiert wurde, sondern auch nicht garantiert werden konnte, ob die Häuser anschließend noch betretbar sind (wegen des langgezogenenen Scheitels und der Durchweichung des Untergrunds). Die 48 h Vorwarnzeit waren nicht gegeben. In 30 min zusammenpacken, ohne zu wissen, ob man wieder zurück kann, das hinterlässt einen bleibenden Eindruck …
Ich würde vom Aktionsbündnis oder Schlaubis, die mit Objektschutz alles geregelt sehen (ich lebe in einem Haus mit gutem Objektschutz, hilft nur alles nichts, wenn der Boden davonschwimmt), gerne hören, was ihre Idee für die Anwohner wäre? Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man nicht davon ausgehen kann, dank Klimakrise nur einmal alle 100 Jahre so ein Ereignis zu erleben.
Ich verstehe durchaus einige der Bedenken und möchte die Natur der Wöhrde unbedingt gewahrt sehen. Aber hier am Unteren Wöhrd stehen manche betroffenen Häuser seit Jahrhunderten. Wollen wir die jetzt aufgeben?
Herbert
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+Untergrundabdichtung“ – unterirdische Wände, die bis zu 20 Meter tief rund um die Donauinsel in den Boden getrieben werden+
Damit wird der Wöhrd zu einem riesigen Öko-Friedhof mit unvorstellbaren Auswirkungen auch auf die ganze Altstadt. Mit irrsinnigen Aufwand nur um Milliarden Euro zu vergraben und ein Stadtbild zu verschandeln.
Blick zurück vor 70 Jahren: Die Bebauung war wesentlich geringer, die Bewohner weniger und im EG lagen Boote und keine Luxuswohnungen.
Oder wäre ein Hochwasserschutz-Donaukanal durch die Fußgängerzone auch eine Lösung?