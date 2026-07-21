Einstieg in den Ãœberwachungsstaat oder notwendiges Mittel? Regensburger Abgeordnete verteidigen Gesetz zur Live-Gesichtserkennung

Ein erster Schritt zu einer potentiellen MassenÃ¼berwachung oder ein notwendiges Mittel, um der Bundespolizei ihre Arbeit zu erleichtern? Ã„nderungen beim Bundespolizeigesetz sorgen fÃ¼r Kritik bei BÃ¼rgerrechtlern. Peter Aumer (CSU) und Carolin Wagner (SPD) haben zugestimmt und verteidigen das neue Gesetz.

â€žDas ist der Anfang vom Ende der AnonymitÃ¤t im Ã¶ffentlichen Raum.â€œ Dieses Fazit zieht der Journalist und Netzaktivist Markus Beckedahl anlÃ¤sslich eines Gesetzes, das der Bundestag am 10. Juli beschlossen hat bzw. beschlieÃŸen wollte. Doch dazu spÃ¤ter mehr. Es geht um biometrische VideoÃ¼berwachung â€“ Live-Gesichtserkennung im Ã¶ffentlichen Raum.

WERBUNG

Nach langer Debatte soll das Ã¼berwiegend aus dem Jahr 1994 stammende Bundespolizeigesetz modernisiert werden. Gegen die Stimmen von Linken und GrÃ¼nen und bei Enthaltung der AfD brachten die Koalitionsfraktionen dabei einen kurzfristigen Ã„nderungsantrag ein.

Live-Gesichtserkennung – mit hohen HÃ¼rden

Mit diesem neuen Paragraphen 31b wird die Rechtsgrundlage geschaffen, um der Bundespolizei Live-Gesichtserkennung zu ermÃ¶glichen. KÃ¼nftig darf die BehÃ¶rde insbesondere an FlughÃ¤fen und BahnhÃ¶fen Live-Kamerabilder mit den biometrischen Daten gesuchter Personen abgleichen â€“ unterstÃ¼tzt von KÃ¼nstlicher Intelligenz.

Zwar wird die Reichweite der Ãœberwachung beschrÃ¤nkt â€“ das System soll nur bei Personen anschlagen, die unter hohen HÃ¼rden und nach richterlichem Beschluss in einer speziellen Datei gespeichert sind.

â€žÃœberwachungsgesetze werden erst eingefÃ¼hrt und spÃ¤ter verschÃ¤rft.â€œ

BÃ¼rgerrechtler wie Beckedahl warnen dennoch vor einer eine deutlichen Ausweitung staatlicher Ãœberwachung.

â€žDie Erfahrung zeigt: Das ist nur der Anfang. Ãœberwachungsgesetze werden erst eingefÃ¼hrt und spÃ¤ter verschÃ¤rftâ€œ, heiÃŸt es dazu in einem Beitrag des Zentrums fÃ¼r Digitalrechte und Demokratie. â€žWer sich fÃ¼r den Einstieg in eine Ãœberwachungsinfrastruktur entscheidet, die alle Menschen anhand ihres Gesichts erkennen kann, erzeugt ein GefÃ¼hl stÃ¤ndiger staatlicher Beobachtung. Es ist ein erster Schritt hin zu einer potentiellen MassenÃ¼berwachung, die wir so nur aus autoritÃ¤ren Staaten wie Iran oder China kennen.â€œ

Beschlossene Sache ist das Gesetz trotz der Abstimmung am 10. Juli noch nicht. Sie muss wiederholt werden, weil zu wenig Abgeordnete anwesend waren. Zudem muss der Bundesrat dem Gesetzespaket noch zustimmen.

Wir haben beiden Regensburger Abgeordneten Carolin Wagner (SPD) und Peter Aumer (CSU) per E-Mail zu den BefÃ¼rchtungen von BÃ¼rgerrechtlern befragt. Sie haben beide fÃ¼r das Gesetz gestimmt und verteidigen ihre Entscheidung. Hier ihre Antworten.

Wie stehen Sie zu dem Regierungsantrag fÃ¼r â€žBiometrische Detektion in Echtzeitâ€œ?

Carolin Wagner: Ich habe diesem Antrag zugestimmt. Es stehen sich hier enorme MÃ¶glichkeiten und erhebliche Risiken gegenÃ¼ber, die der Entwurf in gelungener Weise ins VerhÃ¤ltnis setzt.

KI-gestÃ¼tzte Techniken weisen immer noch teilweise erhebliche Biases auf bzw. insgesamt eine hohe Fehlertoleranz durch Ungenauigkeit. Dies kann zu verzerrten Ergebnissen fÃ¼hren, zu Diskriminierung und zu einer Ãœberlastung der kontrollierenden Stellen in der Bundespolizei.

Der EU AI Act verbietet unter AbwÃ¤gung genannter GrÃ¼nde deshalb den Einsatz von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung wie KI-gestÃ¼tzter Gesichtserkennung an Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Orten grundsÃ¤tzlich und umreiÃŸt eng definierte Ausnahmen fÃ¼r StrafverfolgungsbehÃ¶rden, beispielsweise bei der Suche nach Vermissten oder zur Abwehr terroristischer Bedrohungen.

Dieses enge Anwendungsfeld wurde im Â§31b des neuen Bundespolizeigesetzes aufgenommen â€“ es geht also um den Einsatz dieser Technik ausschlieÃŸlich bei terroristischen GefÃ¤hrdern, bei EntfÃ¼hrungen, bei Menschenhandel, bei vermissten Menschen in Lebensgefahr.

Ferner besteht fÃ¼r den Einsatz ein Richtervorbehalt, sodass die Bundespolizei Ã¼ber den Einsatz nicht allein entscheiden kann. Im Gesetz wurde auch beschlossen, dass zwei Jahre nach der Inbetriebnahme eines Systems zur biometrischen Fernidentifizierung durch die Bundespolizei diese EinsÃ¤tze zu evaluieren sind und zwar neben der Wirksamkeit der MaÃŸnahmen insbesondere auch ihre Auswirkungen auf die AusÃ¼bung von Grundrechten und die Schwere der verursachten Grundrechtseingriffe.

Vor dem Hintergrund dieses Korsetts aus eng definiertem Anwendungsbereich, Richtervorbehalt und Evaluation nach zwei Jahren habe ich dem Antrag in geÃ¤nderter Form zugestimmt, weil ich in Zeiten hybrider Bedrohungen den Bedarf moderner Ermittlungsmethoden nachvollziehen kann und meines Erachtens eine akzeptable Balance aus Sicherheit und Freiheit gefunden wurde.

Bei aller ZurÃ¼ckhaltung gegenÃ¼ber erweiterten Befugnissen fÃ¼r die SicherheitsbehÃ¶rden, darf sich der Staat nicht bewusst dumm stellen und kÃ¼nstlich in der Vergangenheit leben. Bei zahlreichen relevanten Gefahrensituationen sind unsere ErmittlungsbehÃ¶rden regelmÃ¤ÃŸig auf Hinweise auslÃ¤ndischer Nachrichtendienste angewiesen, unter anderem eben auch, weil die Befugnisse unserer eigenen Dienste eher eng umrissen sind.

Diese Schieflage birgt gleichermaÃŸen Gefahren wie sie ein Staat birgt, der die eigenen BÃ¼rgerInnen auf Schritt und Tritt trackt und scannt. Beides gilt es tunlichst zu vermeiden!

Peter Aumer: Die Bundespolizei darf nur in extremen AusnahmefÃ¤llen (nach den Vorgaben des EU AI Acts) bei der Suche nach EntfÃ¼hrungsopfern oder Vermissten in Lebensgefahr, bei der Abwehr von akuten Terrorgefahren und bei der gezielten Fahndung nach VerdÃ¤chtigen von SchwerstkriminalitÃ¤t (z. B. Mord) Live-Videobilder an BahnhÃ¶fen, FlughÃ¤fen und im Grenzbereich in Echtzeit mit Fahndungsdatenbanken abgleichen, um gezielt gesuchte Personen per Gesichtserkennung zu identifizieren. Im Regelfall ist eine vorherige richterliche Anordnung nÃ¶tig.

Bei Gefahr im Verzug darf die BehÃ¶rdenleitung die Ãœberwachung sofort starten, muss die richterliche Erlaubnis aber unverzÃ¼glich nachholen. Daten von Passanten ohne Treffer mÃ¼ssen laut Gesetz sofort und unwiderruflich gelÃ¶scht werden. Bewegungsprofile oder VerknÃ¼pfungen mit anderen Datenbanken sind verboten.

Ich habe dem Gesetzentwurf zugestimmt. Moderne Bedrohungen erfordern moderne Ermittlungsbefugnisse, um Gefahren frÃ¼her zu erkennen und potenzielle Opfer schwerer Straftaten besser zu schÃ¼tzen.

Wie stehen Sie dazu, dass das System bei â€žGefahr im Verzugâ€œ auch bei Personen anschlÃ¤gt, die nicht in der dafÃ¼r vorgesehen Datei hinterlegt sind?

Carolin Wagner: Das ist die denknotwendige Folge der Aufgabenstellung der Bundespolizei. Diese ist mit der Grenzsicherung und qua ihrer Sonderrolle als Polizei des Bundes auÃŸerdem mit dem Schutz von Verkehrseinrichtungen zum GrenzÃ¼bertritt, welche nicht an der deutschen AuÃŸengrenze liegen (vulgo: FlughÃ¤fen, BahnhÃ¶fe, Gleisanlagen), betraut und schÃ¼tzt darÃ¼ber hinaus die Verfassungsorgane des Bundes. FÃ¼r diesen Aufgabenbereich obliegt ihr vor allen anderen AuftrÃ¤gen die polizeiliche Gefahrenabwehr.

Die Gefahrenabwehr geschieht einerseits, wie oben dargelegt in Â§ 31b BPolG, durch den Abgleich von biometrischer Erkennung mit einer Datenbank, in welcher Personen erfasst sind, von denen entweder eine dringliche Gefahr fÃ¼r die Sicherheit des Bundes oder Landes oder das Leben einer Person ausgeht (bspw. Terroristen; Agenten/Saboteure; OK-Milieu) oder welchen eine dringliche Gefahr fÃ¼r ihr Leben (bspw. EntfÃ¼hrungsopfer) droht.

Bei dem von Ihnen angesprochene Fall, das ist der neue Â§ 31a BPolG, liegt die Gefahrenabwehr in der Erkennung von Bewegungs- und Objektmustern sowie Aufenthaltsorten, die auf Gefahren und die Begehung einer Straftat hindeuten.

Detektiert werden BewegungsablÃ¤ufe, die typischerweise auf einen Angriff auf eine Person oder die Begehung einer Straftat hindeuten (bspw. kÃ¶rperliche Auseinandersetzungen; Sabotage von Eisenbahninfrastruktur; MitfÃ¼hren einer Waffe) oder die auf eine gefÃ¤hrdete, hilflose Person hindeuten (bspw. Aufenthalt im Betriebsbereich der Eisenbahn; StÃ¼rzen/Kollabieren).

Es wÃ¤re geradezu widersinnig, die mit der Gefahrenabwehr beauftragte Bundespolizei gerade bei beobachteten Gefahren von der Alarmierung und damit der praktischen MÃ¶glichkeit zur Abwehr der Gefahr abzuschneiden.

Richtig ist allerdings, dass sich die beiden Konstellation durch die MÃ¶glichkeit gerichtlicher Kontrolle unterscheiden. Die biometrische Alarmierung, die an der Person anknÃ¼pft, ist von vornherein planbar und daher durch Richtervorbehalt beschrÃ¤nkt, womit sichergestellt wird, dass den Rechten der Betroffenen und der VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit genÃ¼gt wird.

Spontane GefÃ¤hrdungslagen sind naturgemÃ¤ÃŸ nicht planbar und daher die mit ihnen verbundenen Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht durch Gerichte zu bearbeiten. Das Gesetzt trÃ¤gt diesem Umstand Rechnung, indem es fÃ¼r diese FÃ¤lle die Gewinnung und Verarbeitung biometrischer Daten, welche die Identifizierung der an der Situation beteiligten Personen, gerade verbietet.

ZulÃ¤ssig ist lediglich die Nachverfolgung der fÃ¼r die Gefahr verantwortlichen Personen, die Polizei ist im Weiteren auf herkÃ¶mmliche Polizeiarbeit verwiesen, die wiederum den Ã¼blichen Rechtsgrundlagen, insbesondere dem Richtervorbehalt bei freiheitsentziehenden MaÃŸnahmen, unterliegen.

Peter Aumer: Diese Darstellung trifft in der Sache nicht zu. Der Abgleich erfolgt ausschlieÃŸlich mit vorab konkret festgelegten Zielpersonen, Es werden keine neuen Datenbanken aufgebaut.

Bei â€žGefahr im Verzugâ€œ verschiebt sich lediglich die EilzustÃ¤ndigkeit auf die BehÃ¶rdenleitung, um in akuten Notlagen wie KindesentfÃ¼hrungen Zeitverlust zu verhindern. Die richterliche BestÃ¤tigung muss unverzÃ¼glich nachtrÃ¤glich eingeholt werden.

Zudem entscheidet wie gesetzlich verankert nie die KI allein, es gilt zwingend das Prinzip der menschlichen Endkontrolle durch Polizeibeamte.

Wie beurteilen Sie die BefÃ¼rchtung, die unter anderem das Zentrum fÃ¼r Digitalrechte und Demokratie Ã¤uÃŸert, dass damit Anfang vom Ende der AnonymitÃ¤t im Ã¶ffentlichen Raum gesetzt wird?

Carolin Wagner: Ich habe ja bereits dargestellt, dass die Identifizierung von Personen auf eine sehr enge Fallkonstellation mit Richtervorbehalt beschrÃ¤nkt ist. Die Ãœberwachung hinsichtlich dringend gefÃ¤hrlicher Situationen erfolgt gerade anonymisiert.

Insofern halte ich die Ausgestaltung fÃ¼r eine gelungene und sinnvolle AbwÃ¤gung zwischen der Gefahrenabwehr und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung unter modernen technologischen Vorzeichen.

Peter Aumer: Diese BefÃ¼rchtung ist unbegrÃ¼ndet. Das Gesetz erlaubt ausdrÃ¼cklich keine flÃ¤chendeckende Gesichtserkennung. Daten von Passanten ohne Treffer werden laut Gesetz unverzÃ¼glich und unwiderruflich gelÃ¶scht. Zudem besteht ein striktes VerknÃ¼pfungsverbot mit anderen Datenbanken.

Wie beurteilen Sie, dass ein so weitreichender Antrag Ã¤uÃŸerst kurzfristig vor der Sommerpause eingebracht wird? Wie stehen Sie zu der Kritik, dass dadurch eine Ã¶ffentliche und transparente Debatte vermieden werden soll?

Â Carolin Wagner: Der zugrundeliegende Gesetzentwurf ist datiert auf Dezember 2025, es kann hier also keine Rede von Ã¼bereilter Beschlussfassung sein.

Richtig ist, dass der Ã„nderungsantrag inklusive der von Ihnen angesprochenen Regelungen zur automatisierten Erkennung von Gefahren (Â§ 31a BpolG-E) und weiter zur biometrischen Detektion in Echtzeit (Â§31b BPolG-E) auf den 08.07.2026 datiert ist, was Ã¤uÃŸerst kurzfristig wirkt.

Dieser Eindruck tÃ¤uscht aber insofern, als dass die Gesetzesberatungen, bei denen natÃ¼rlich auch die Kritikerinnen und Kritiker in- und auÃŸerhalb der parlamentarischen Opposition im Rahmen einer AnhÃ¶rung beteiligt waren, bereits seit mehreren Wochen angedauert haben.

Die zustÃ¤ndigen Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben ihre Fraktionen laufend informiert und zur Ehrlichkeit gehÃ¶rt auch, dass Ã¼ber die MÃ¶glichkeit zur biometrischen Echtzeit-Identifikation schon seit Beginn meines Mandats, mind. also seit 2021, in meinem zustÃ¤ndigen Fachausschuss fÃ¼r Digitales diskutiert wird.

Da es sich nicht um sonderlich komplizierte Regelungen handelt (zwei Konstellationen, zwei daher unterschiedliche Methoden der BerÃ¼cksichtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung) halte ich die relative Kurzfristigkeit der Gesetzgebung fÃ¼r kein Problem.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass Gegnerinnen und Gegner eines Gesetzes unabhÃ¤ngig von der Bekanntgabe von Ã„nderungsantragen dessen Verabschiedung zu keinem Zeitpunkt recht ist, die BefÃ¼rworterinnen und BefÃ¼rworten aber jedes Datum fÃ¼r verspÃ¤tet halten.

Ich wÃ¼rde uns allen daher dazu raten, derartige Debatten auf ganz exotische Konstellationen zu beschrÃ¤nken, sie tragen kaum zu Diskurs und Erkenntnisgewinn bei und tragen viel Verhetzungspotential in sich.

Neben der von Ihnen referierten Kritik, man wolle hier irgendwie die Ã–ffentlichkeit hinters Licht fÃ¼hren, lieÃŸe sich beispielsweise genauso gut die Kritik ableiten, der nÃ¤chste tote sogenannte S-Bahn-Surfer ginge auf das Gewissen des Deutschen Bundestages, welcher in unverantwortlicher Weise die EinfÃ¼hrung entsprechender Alarmierungssysteme herausgezÃ¶gert hÃ¤tte. Beide Arten der KritikfÃ¼hrung sind unredlich.

Peter Aumer: Das Gesamtgesetz wurde Ã¼ber viele Monate intensiv parlamentarisch beraten. Der Ã„nderungsantrag im Innenausschuss war Teil des regulÃ¤ren parlamentarischen Verfahrens, um die im August 2026 auslaufenden Ãœbergangsfristen des europÃ¤ischen EU AI Acts fristgerecht national umzusetzen und eine rechtliche RegelungslÃ¼cke pÃ¼nktlich zum Fristablauf zu verhindern.

Den Vorwurf (dass durch den Ã„nderungsantrag eine Ã¶ffentliche und transparente Debatte vermieden werden sollte, Anm. d. Red.) teile ich nicht. Ã„nderungsantrÃ¤ge sind das regulÃ¤re parlamentarische Instrument, um aktuelle Verhandlungsergebnisse und gesetzliche Anpassungen wie hier die Umsetzung des EU AI Acts in laufende Verfahren einzubringen.

Das Gesetz wurde nach der Ausschussbefassung ordnungsgemÃ¤ÃŸ im Plenum des Deutschen Bundestages debattiert. Alle Fraktionen hatten dabei die MÃ¶glichkeit, ihre Positionen darzulegen und abzustimmen. Eine bewusste Umgehung der Debatte fand nicht statt.