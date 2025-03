Ohne angemahntes Fachgutachten: Bürgermeister empfehlen Tennisplätze in wichtigster Kaltluftschneise für Regensburgs Altstadt

In einer Vorlage für den Umweltausschuss wird den Stadträten, empfohlen, den Bau dreier Tennisplätze im Landschaftsschutzgebiet an der Donau zu genehmigen. Bemerkenswert: Das Umweltamt kommt in der Vorlage kaum zu Wort.

Das Sportamt kommt zu Wort, das Planungsamt und der Regensburger Tennis-Klub (RTK), ja selbst das Direktorium 2, Bürgermeisterin Astrid Freudenstein, nimmt ausführlich Stellung. Sie alle sind sich einig, dass man für die Errichtung dreier Tennisplätze für den RTK im Landschaftsschutzgebiet am Weinweg eine Ausnahme erteilen sollte. Weil dies „dem Wohl der Allgemeinheit diene und im öffentlichen Interesse liege“, heißt es von der Sportbürgermeisterin.

Deshalb sollten die Stadträtinnen und Stadträte für das Vorhaben die notwendige Ausnahmegenehmigung vom grundsätzlichen Bauverbot zu erteilen. So steht es in der Vorlage für die Sitzung am kommenden Dienstag. Bemerkenswert an der Vorlage von Umweltbürgermeister Ludwig Artinger für den Umweltausschuss: Das Umweltamt kommt so gut wie gar nicht zu Wort.

Tennisplätze auf „bedeutsamen Kaltluftproduktionsflächen“

Lediglich an einer Stelle heißt es, dass das Umweltamt auf die Einholung eines Fachgutachtens verzichtet habe. Ein solches Gutachten hatte das Planungsamt in Vertretung der derzeit vakanten Stelle für Klimaresilienzmanagement zuvor noch angeregt.

Das Gebiet gilt nämlich als „Bereich mit ganztägig sehr hoher klimatischer Ausgleichsleistung“. In der entsprechenden Planhinweiskarte ist es mit der Bewertung „keine weitere Bebauung zulassen“ versehen. Es handle sich bei dem rund 2.500 Quadratmeter großen Areal, das durch den Bau der drei Plätze versiegelt wird, um „bedeutsame Kaltluftproduktionsflächen“, so das Planungsamt.

Das führt in der Beschlussvorlage weiter aus: „Als bedeutsam bewertet werden die Flächen aufgrund ihrer Nähe zu hitzebelasteten Siedlungsflächen, die in der Stadtklimaanalyse als Vorstadt – mit Übergang zum Stadtklimatop – eingestuft worden sind.“ Es gehe dabei um „den wichtigsten Kaltluftstrom der Stadt (insbesondere für die Altstadt) im Donautal“.

Widersprüchliche Stellungnahme des Planungsamtes

Dann wird es widersprüchlich.

Zunächst heißt es, das Stadtplanungsamt könne nicht beurteilen, ob dieser Kaltluftstrom durch die Versiegelung beeinflusst wird. „Hier wäre ggf. ein Fachgutachter heranzuziehen.“ Dann die Kehrtwende: „Auf Grund der Datenlage“ könne man davon ausgehen, dass die Auswirkungen „nur gering“ seien. Und da auf ein Fachgutachten verzichtet wird, bleibt es auch bei dieser Einschätzung des Vorhabens, das vom eigentlich zuständigen Umweltamt ansonsten nicht bewertet wird. Die Fachbehörde kommt in der Vorlage nicht zu Wort.

Die „Alternativenprüfung“, notwendig für ein Bauvorhaben im sogenannten Außenbereich, hat der Tennisverein laut der Vorlage selbst vorgenommen. „Er (der RTK e.V., Anm. d. Red.) stellt klar, dass es keine Alternativstandorte gibt“, heißt es weiter. Im gesamten Stadtwesten gebe es keinen geeigneten anderen Standort, der den Anforderungen des stetig wachsenden Tennis-Klubs gerecht werde.

Gescheiterte Kooperationsversuche und nicht eingehaltene Zusagen

Die Auslastung beim RTK liege bei 123 Mitgliedern pro Platz und damit „sehr weit über der durchschnittlichen Platzauslastung deutscher Tennisklubs (43,2 Mitglieder pro Platz)“. Kooperationsversuche mit anderen Vereinen seien gescheitert bzw. „wenig zufriedenstellend“ verlaufen.

Eine Zusammenarbeit mit dem TSV Bad Abbach, die möglich wäre, hätte „den Nachteil, dass Heimspiele in Bad Abbach ausgetragen werden müssen“. Ebenso weite Fahrtstrecken. Die SG Post/Süd Regensburg habe eine bestehende Kooperation aufgekündigt und eine zunächst zugesagte Fläche auf der städtischen Bezirkssportanlage stehe nun doch nicht zur Verfügung.

„Das öffentliche Interesse für den Bau der Tennisplätze samt Zaunanlage im Landschaftsschutzgebiet kann daher nachgewiesen werden.“ Und um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild gering zu halten, soll statt dem ursprünglich geplanten blauen ein grüner Acrylbelag verwendet werden.

Widerstand im Umweltamt gebrochen

Wie berichtet, hatte es im Vorfeld der Beschlussvorlage erhebliche Auseinandersetzungen im Umweltamt gegeben. Mit Umweltbürgermeister Ludwig Artinger, aber auch mit Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein, die sich bereits seit fünf Jahren bemüht, diese Kuh vom Eis zu bringen. Mit vereinten Kräften waren die beiden Bürgermeister nun offenbar erfolgreich damit, das Umweltamt im Sinne des Regensburger Tennis-Klubs zur Räson zu bringen.