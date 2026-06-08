08 Juni202612:08
Regensburg Analog
Neuer Podcast online: Über Bäcker, Aufsichtsräte und Berater
Bäckerkrieg, Oberender, Aufsichtsräte, CSU, Wildbiesler – diesen Sonntag haben wir uns ein wenig in Rage geredet bei Regensburg Analog. Die komplette Folge gibt es jetzt bei Soundcloud zum Anhören – zwecks GEMA leider ohne Musik.
In der Live-Sendung lief:
Vorspannmusik:
Mike Oldfield – William Tell Overture
Showmusik:
Bread – Let Your Love Go
Frank Zappa – Lemme Take You to the Beach
SickSickSick – Zombie City
Frank Zappa – Don’t Eat The Yellow Snow
Viel Spaß beim Nachhören.
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