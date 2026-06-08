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08 Juni202612:08
Regensburg Analog

Neuer Podcast online: Über Bäcker, Aufsichtsräte und Berater

Von Redaktion in In eigener Sache, Podcast

Bäckerkrieg, Oberender, Aufsichtsräte, CSU, Wildbiesler – diesen Sonntag haben wir uns ein wenig in Rage geredet bei Regensburg Analog. Die komplette Folge gibt es jetzt bei Soundcloud zum Anhören – zwecks GEMA leider ohne Musik. 

In der Live-Sendung lief:

WERBUNG

Vorspannmusik:

Mike Oldfield – William Tell Overture

Showmusik:

Bread – Let Your Love Go

Frank Zappa – Lemme Take You to the Beach

SickSickSick – Zombie City

Frank Zappa – Don’t Eat The Yellow Snow

Viel Spaß beim Nachhören.

Alle unsere Podcasts findet ihr bei Soundcloud.

Hier geht es zu Ghost Town Radio.

 

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