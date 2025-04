Aggressiver Brückensprüher hat noch mehr auf dem Kerbholz – Prozess am Amtsgericht Regensburg vertagt

Gegen den Mann der Mitte Januar die Steinerne Brücke beschmiert und zwei Passanten bedroht haben soll, gibt es weitere Vorwürfe. Die Anklage spricht unter anderem von gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden Zeugen und der Beamte der Kriminalpolizei Regensburg warten vergeblich vor dem Sitzungssaal 205. Eigentlich sollte heute das Strafverfahren gegen Benno S. beginnen, so steht es zumindest auf den Ladungsschreiben des Amtsgerichts.

Gegen Benno S. sind laut einem Gerichtssprecher mehrere Verfahren anhängig. Öffentlich bekannt wurde er, als er in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar mehrere Brüstungsplatten an der Steinernen Brücke mit schwarzer Lackfarbe übersprühte. Er hatte sich an Anti-AfD-Schriftzügen gestört, die dort mit oranger Kreide angebracht waren („AfD-Verbot.de“). So schildern es mehrere Zeugen, die ihn dabei beobachtet hatten.

„Ich ramm dir ein Messer in die Gurgel.“

„Als er von mehreren Leuten aufgefordert wurde, aufzuhören, weil jede Schmiererei an der Steinernen Brücke Mist ist, wurde der Mann fast sofort aggressiv“, berichtet ein Zeuge gegenüber unserer Redaktion. Zunächst habe er mit Beleidigungen um sich geworfen, dann seien Drohungen gefolgt.

Unter anderem soll er gesagt haben: „Ich ramm dir ein Messer in die Gurgel.“ „Soll ich dir jetzt echt eine reinhauen?“ „Ich schmeiß dich in die Donau. “ Einige dieser Beleidigungen und Drohungen sind auch auf einem Video zu sehen, das unserer Redaktion vorliegt.

Anklage auch wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Doch das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Angeklagt ist Benno S. insbesondere auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Schilderungen aus der Gastroszene ist er schon häufiger in Kneipen unangenehm aufgefallen. Mit seinem Lackspray soll er auch schon Personen ins Gesicht gesprüht haben.

Doch der Termin am Dienstag wurde zunächst aufgehoben. Es seien noch Nachermittlungen notwendig, so ein Sprecher des Amtsgerichts. Dass die Zeugen darüber nicht rechtzeitig informiert wurden, ist offenbar auf einen Softwarefehler zurückzuführen. Ein neuer Gerichtstermin wird angesetzt.

Sachbeschädigung wird nicht weiterverfolgt

Die Sachbeschädigung auf der Steinernen Brücke, bei der laut Auskunft der Stadt Regensburg ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, wird offenbar nicht weiterverfolgt. Dieser Punkt der Anklage wurde „wegbeschränkt“, also gestrichen, weil angesichts der Schwere der anderen angeklagten Delikte mit oder ohne Sachbeschädigung keine höhere Strafe zu erwarten sei. Die Bedrohung und Beleidigung hingegen bleiben bestehen.