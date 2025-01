Nach der AfD-Tagung im Sorat-Hotel Regensburg: Schmierereien und eine Morddrohung

AfD-Gegner beschmierten das Sorat-Hotel, ein AfD-Fan die Steinerne Brücke. Als Passanten ihn ansprachen, drohte er, ihnen „ein Messer in die Gurgel“ zu rammen.

Zwei Schmierereien im Nachgang zu der AfD-Tagung im Sorat-Insel-Hotel beschäftigen aktuell die Regensburger Polizei. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Fassade des Hotel besprüht mit einem, so bezeichnet es die Polizeiinspektion Nord, „Graffiti mit politischem Hintergrund“. Was genau dort derzeit steht, ist nicht zu sehen. Das Hotel hat die Schmierereien mit Tüchern verhängt. Ein älteres Bild, das unserer Redaktion zwischenzeitlich vorliegt, zeigt aber den kompletten Schriftzug: „Wer Nazis tagen lässt, ist nicht unpolitisch.“

Damit nehmen die Täter offensichtlich Bezug auf eine Pressemitteilung von Nicolas Meißner, Geschäftsführer und Inhaber der Sorat-Kette mit Sitz in Berlin. Meißner hatte in dieser Mitteilung die Tagung der AfD in seinem Hotel unter anderem damit verteidigt, dass man ein „unpolitischer Beherbergungsbetrieb“ sei.

Sorat-Belegschaft: „Von der AfD überrumpelt.“

Mit dieser Aussage ihres Chefs ist man bei der Belegschaft des Sorat-Hotels in Regensburg nach Recherchen unserer Redaktion alles andere als glücklich. Wie aus dem Umfeld von Beschäftigten zu erfahren ist, sei man von der in weiten Teilen rechtsextremen Partei regelrecht „überrumpelt“ worden.

„Wenn wir im Vorfeld gewusst hätten, wer da kommt, hätten wir uns dagegen gewehrt“, heißt es. „Bei uns arbeiten viele gute ausländische Fachkräfte.“ Da wolle man nicht die AfD im Haus haben. Es sei „völlig unverständlich“, warum das von Sorat-Chef Meißner nicht auch klar kommuniziert worden sei.

„Ich ramm dir ein Messer in die Gurgel.“

Mutmaßlich ein AfD-Anhänger war es hingegen, der in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen ein Uhr morgens zwei Brüstungsplatten der Steinernen Brücke mit schwarzer Farbe beschmiert hat. Der Mann wurde dabei von mehreren Passanten beobachtet und auch angesprochen. Unserer Redaktion liegen dazu Aussagen und Bildmaterial vor.

Demnach war es dem Mann offenbar ein Anliegen, zwei orange Graffiti zu übermalen, die sich gegen die AfD richteten. Dagegen müsse man doch etwas machen, habe er gemeint. „Als er von mehreren Leuten aufgefordert wurde, aufzuhören, weil jede Schmiererei an der Steinernen Brücke Mist ist, wurde der Mann fast sofort aggressiv“, berichtete ein Zeuge.

Zunächst habe er zwei Männern Beleidigungen entgegen geschrien. Schließlich seien Drohungen gefolgt. Unter anderem soll er gesagt haben: „Ich ramm dir ein Messer in die Gurgel.“ „Soll ich dir jetzt echt eine reinhauen?“ „Ich schmeiß dich in die Donau.“ Teilweise sind die Beleidigungen und Drohungen auch auf einem Video zu sehen, das unserer Redaktion vorliegt. Die Betroffenen wollen den bislang unbekannten Täter deshalb anzeigen.

Bereits Strafanzeige erstattet hat die Stadt Regensburg wegen der beschmierten Brückenbrüstung. Laut Pressesprecherin Karin Butz beläuft sich der Schaden auf etwa 2.000 Euro. Die Graffitis, die der Mann schwarz übersprüht hat, waren laut uns vorliegendem Bildmaterial übrigens mit abwaschbarer Sprühkreide angebracht. Sowohl bei den Schmierereien am Sorat als auch auf der Steinernen bittet die Polizei um Hinweise.