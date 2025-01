Sorat-Boss zu AfD-Klausur im Regensburger Insel-Hotel: „Wir sind unpolitisch.“

Nach dem Bekanntwerden der Frühjahrsklausur der AfD-Landtagsfraktion im Sorat Insel-Hotel in Regensburg duckten sich die Verantwortlichen zunächst weg. Nun hat der Chef der Hotel-Kette eine Stellungnahme verschickt.

Begleitet von lautstarken Protesten und Demonstrationen vor dem Sorat Insel-Hotel in Regensburg endete am Mittwoch die Frühjahrsklausur der AfD-Landtagsfraktion. Am Dienstag versammelten sich bis zu 500 Menschen, und am Mittwoch waren es noch 300, die von morgens bis in den frühen Abend hinein ihre Stimme erhoben. Bereits am Montagabend war durchgesickert, dass die von Rechtsextremen, Rassisten und Verschwörungstheoretikern durchsetzte Fraktion ihre Klausur in dem Regensburger Hotel abhalten würde.

Unter den Teilnehmern befand sich Daniel Halemba, Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Teutonia Prag und Anhänger des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke. Im Mai erhob die Staatsanwaltschaft Würzburg Anklage gegen den 23-Jährigen wegen vorsätzlicher Geldwäsche, versuchter Nötigung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und vollendeter Nötigung.

Sympathien für das N-Wort und Holocaustleugner

Auch Matthias Vogler war anwesend, bekannt geworden durch seinen Versuch, die Vereidigung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel von der Besuchertribüne aus zu stören, woraufhin er aus dem Reichstag geworfen wurde. Vogler verteidigte in der Vergangenheit die Verwendung des N-Wortes und stand dem inzwischen aufgelösten völkischen Flügel der AfD nahe. Vogler bezeichnete die Bundesregierung als „deutschlandfeindlich” und eine Ministerin „deutschlandverachtend”. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen stufte eine ähnlich lautende Äußerung von Halembas politischer Ziehmutter Christina Baum als „demokratiefeindliche Schmähung” in reiner Diffamierungsabsicht ein.

Die AfD-Abgeordnete Ramona Storm posierte in der Vergangenheit mit Martin Sellner, einer zentralen Figur der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung. Auf ihrer Facebook-Seite verbreitet sie Videos mit russischen Desinformationen und klar rechtsextremen Inhalten sowie einen Text des Holocaustleugners Horst Mahler. In einem von Storm geteilten Video werden dunkelhäutige und muslimische Menschen mit Affen gleichgesetzt.

Keine Berührungsängste mit Rechtsextremen und NS-Verharmlosern

Oskar Lipp, bis zu seiner Wahl in den Landtag vom Landesamt für Verfassungsschutz als Mitglied der „Jungen Alternative“ beobachtet, zeigte im Wahlkampf keine Berührungsängste mit Personen, die selbst der AfD-Bundesspitze zu extrem waren. Im Juli 2023 lud er zu einer Veranstaltung mit dem fraktionslosen Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich ein, der sich als das „freundliche Gesicht des NS“ und „demokratischen Freisler“ bezeichnete. Ebenfalls zu Gast war Olga Petersen, die wegen einer nicht abgesprochenen Russlandreise aus der AfD ausgeschlossen wurde und die dortigen Wahlen als frei und fair bezeichnete. Mittlerweile soll sie sich nach Russland abgesetzt haben. Lipp sieht die rechtsextreme Identitäre Bewegung als „Vorfeld“ der AfD, ähnlich wie Greenpeace bei den Grünen.

Eine geplante Fahrt der AfD-Fraktion zur Walhalla am Dienstag verzögerte sich, weil das kurzfristig beauftragte Unternehmen die Fahrt ablehnte, nachdem es erfuhr, dass es sich um die AfD handelte. Am Nachmittag unternahmen die Abgeordneten, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot und privaten Sicherheitsleuten, einen Spaziergang zum weiträumig abgesperrten früheren Kaufhof-Gebäude auf dem Neupfarrplatz. Vordergründig, um sich dort über die angeblichen Pläne für ein islamisches Kulturzentrum zu informieren.

Inszenierung mit dem Haus-und-Hof-Sender

Tatsächlich wurde der Termin für eine Inszenierung in Zusammenarbeit mit der in Linz ansässigen Webseite AUF1 genutzt, die als eines der reichweitenstärksten rechtsextremen Medien im deutschsprachigen Raum gilt und regelmäßig Unwahrheiten und Verschwörungserzählungen verbreitet. Es bestehen enge Verbindungen zur FPÖ. Die frühere BR-Schauspielerin Manuela Baumhäckel („Dahoam is Dahoam“) unterstützte dabei ihren Gatten, um die Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner und „Gastgeber“ Dieter Arnold mit vorgefertigten ausgedruckten Fragen zu versorgen, damit diese eine angebliche Intransparenz durch die Regensburger Stadtspitze beklagen konnten.

Die Leitung des Sorat Insel-Hotels hatte im Vorfeld der Klausur trotz mehrfacher Nachfragen jedwede Stellungnahme abgelehnt. Aufgrund der zahlreichen Zuschriften, die anschließend bei der Zentrale der Hotelkette in Berlin eingingen, sah sich Unternehmenschef Nicolas Meißner zu einer Stellungnahme veranlasst, die weitgehend wortgleich an Medien und Personen ging, die sich direkt an die Hotelkette gewandt hatten.

„Unpolitischer Beherbergungsbetrieb“

Unserer Redaktion liegen sowohl die offizielle Stellungnahme als auch mehrere Antwortschreiben an Regensburger Vereine, Institutionen und Privatpersonen vor. Darin bezeichnet Meißner die Sorat-Hotels als „unpolitischen Beherbergungsbetrieb, der seine Räumlichkeiten verschiedenen Gästen und Organisationen zur Verfügung stellt“.

Die Entscheidung, die AfD zu beherbergen, habe man „aus wirtschaftlichen Überlegungen getroffen und nicht aus politischer Überzeugung“. Jegliche Form von Diskriminierung oder menschenfeindlichem Gedankengut habe „bei uns keinen Platz“. Außer intern – in den Tagungsräumen.

Hier die komplette Stellungnahme: