Lautstarker Protest und Kritik am Insel-Hotel: AfD tagt im Sorat in Regensburg

Zufall oder eine Reaktion auf die Debatte um ein angebliches Islamzentrum? Die Landtagsfraktion der AfD trifft sich heute und morgen zur Frühjahrsklausur im Sorat Insel-Hotel in Regensburg. Es hagelt Kritik und Proteste.

Die Geschäftsführung des Sorat Insel-Hotels in Regensburg duckt sich weg. Am Vormittag heißt es, man werde in Kürze per Mail antworten, auf Nachfrage am Nachmittag wird eine Stellungnahme für 16 Uhr angekündigt, und als auch diese Frist verstrichen ist, wird telefonisch mitgeteilt, dass die Direktion des Hauses „gerade unterwegs“ sei.

Bereits am Montag ist durchgesickert, dass die Landtagsfraktion der AfD ihre zweitägige Frühjahrsklausur im Sorat abhalten wird. Doch diverse Medien, die deshalb beim Insel-Hotel anfragen, blitzen ab. Die Direktion des Hauses, das sich in der Vergangenheit gern mit dem Aufkleber „Rassisten werden hier nicht bedient“ schmückte und die Regensburger Erklärung des Vereins „Keine Bedienung für Nazis“ unterschrieben hat, schweigt.

Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige

Nicht so leise sind die Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich am Dienstagmorgen rund um das Hotel versammeln und den Abgeordneten der mit Rechtsextremen und Rassisten durchsetzten Landtagsfraktion ein „Ganz Regensburg hasst die AfD“ entgegenrufen. Abgeschirmt von der Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort ist.

Auch Anwohner machen ihrem Ärger über die Gäste in unmittelbarer Nachbarschaft Luft. „Antifa Hooligan“ oder „Ganz klar gegen Nazis“ dröhnt es aus einer Box auf dem Fensterbrett eines Nebengebäudes.

Es dauert eine Weile, bis sich die Angesprochenen vor die Tür des Hotels wagen, um den Protest in Augenschein zu nehmen, zu fotografieren und abzufilmen. Da ist Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner aus Deggendorf. Sie zählt zum völkischen Flügel der AfD, ist eng verbandelt mit dem Rechtsextremisten Björn Höcke und verbreitet gern die Verschwörungserzählung vom großen „Bevölkerungsaustausch“.

Vor Ort ist auch Martin Böhm, der unter anderem Schlagzeilen machte, weil er sich mit dem rechtsextremen Burschenschaftler Daniel Halemba (der ist ebenfalls in Regensburg) solidarisierte und forderte: „Wir müssen den Karnickeln in den Parlamenten den verdienten Nackenschlag versetzen und nicht unseren eigenen Parteikameraden. “

Flatearther, Hetzredner und Hardcore-Rechte

Harald Meußgeier aus Kronach ist da. Seine Hetzreden fanden Eingang in das Urteil des Verwaltungsgerichts München, das eine weitere Beobachtung der AfD als rechtsextremen Verdachtsfall bejahte. Im Pulk vor dem Sorat-Hotel steht auch Ramona Storm, die sich in der Vergangenheit unsicher zeigte, ob die Erde nicht vielleicht doch flach sei.

Zu den jungen Hardcore-Rechten zählt der 24-jährige Franz Schmid. Ein Mann mit engen Kontakten zur Identitären Bewegung, der die AfD als „Partei der autochthonen Deutschen“ betrachtet. Letzten Juni wurde bekannt, dass Schmid vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird. Dieser propagiere einen gegen die Menschenwürde gerichteten ethnischen Volksbegriff und sei „bestrebt, die Vernetzung der AfD hin zum extremistischen Vorfeld der Partei zu intensivieren“.

Christoph Maier, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, bezichtigt Politikerinnen anderer Parteien gern des „Volksverrats“, hängt diversen Verschwörungserzählungen an und wettert immer wieder gegen die „Systemmedien“.

Flucht durch den Hinterausgang

Es ist nur ein kleiner Auszug aus der Liste der Gäste, die sich im Sorat Insel-Hotel, im Wahlkreis des hiesigen AfD-Abgeordneten Dieter Arnold, eingefunden haben. Jener bezeichnet die politische Konkurrenz unter anderem als „Parasiten“, „rotes Pack“ und „Banditen“. Letzten März versuchte Arnold, einen Regensburger Schulleiter anzuschwärzen, weil der sich in einem Elternbrief gegen die „in großen Teilen rechtsradikale AfD“ ausgesprochen hatte.

Eine gute halbe Stunde drücken sich die Abgeordneten vor der Tür des Hotels herum, eingesperrt zwischen Gegendemonstranten und der Polizei, die die Zufahrt zum Sorat vorübergehend dicht gemacht haben. Zum Auftakt der Frühjahrsklausur war eigentlich eine Fahrt zur Walhalla geplant. Doch der Start verzögert sich, weil die Fahrzeuge eines Regensburger Shuttleservice nicht durchkommen.

„Wir gehen jetzt wieder rein“, verkündet Dieter Arnold schließlich demonstrativ. Dann laufen die Abgeordneten durch die Lobby zum Hintereingang hinaus und marschieren in Polizeibegleitung zum Pfaffensteiner Steg. Einige Demonstranten folgen mit respektvollem Abstand.

Shuttlerservice hat keinen Bock auf die AfD

Dort oder auf dem Weg dorthin kommt dann die Nachricht: Der Shuttleservice hat seine Fahrzeuge zurückgerufen. Man sei am Vorabend kurzfristig gebucht worden, ohne zu wissen für wen, heißt es auf Nachfrage. Doch einerseits habe es dann kein Durchkommen gegeben und auf die AfD habe man auch keinen Bock. So werden die Wartenden in mehreren Fuhren mit einem schwarzen Kleinbus zur Ausflugsfahrt abgeholt. Dem Vernehmen nach ein Fahrzeug von Arnolds Sicherheitsdienst.

Bei ihrer Rückkehr dürften die AfD-Politiker erneut von Protest empfangen werden. Für 16 Uhr ist eine eine weitere Kundgebung beim Sorat Insel-Hotel angekündigt. Dessen Gastfreundschaft für die AfD sorgt in den sozialen Medien für gehörige Kritik. Ludwig Simek vom Verein „Keine Bedienung für Nazis“ will die Verantwortlichen des Hotels um Stellungnahme bitten. Mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Hotels wird an verschiedenen Stellen dazu aufgefordert, dem Sorat seine Meinung mitzuteilen.

Vertreter von zwei Regensburger Musikfestivals haben gegenüber unserer Redaktion mitgeteilt, dass sie das Sorat Insel-Hotel bei künftigen Buchungen für ihre Gäste nicht mehr berücksichtigen werden.

Angebliches Islamzentrum: AfD will zum Neupfarrplatz

Am frühen Nachmittag werden dann vor dem ehemaligen Galeria Kaufhof-Gebäude Absperrgitter aufgestellt. Offenbar will sich die AfD die Chance nicht entgehen lassen, um die Debatte um die angeblichen Pläne für ein Islamzentrum dort für sich auszuschlachten. Die Bundestagskandidatin Carina Schießl hat in der Vergangenheit bereits Fakenews zu dem Thema in Umlauf gebracht – unter anderem ein Foto mit Moschee und Minarett.