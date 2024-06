Wegen Warnung vor Rechtsradikalen: AfD-Abgeordneter schwärzt Regensburger Schulleiter an

Das war dem Regensburger Landtagsabgeordneten Dieter Arnold (AfD) offenbar ein bisschen zu viel „Mut zur Wahrheit“. Weil ein Regensburger Schulleiter in einem Elternbrief neben vielem anderem auch vor dem „Erstarken einer in großen Teilen rechtsradikalen AfD“ warnte, sah Arnold das Neutralitätsprinzip an Schulen verletzt und beschwerte sich bei beim bayerischen Kultusministerium.

Sicherheitsdienstler Arnold war in der Vergangenheit selten verlegen um markige Worte gegenüber der politischen Konkurrenz („Parasiten“, „rotes Pack“, „Banditen“) und Teilen der Bevölkerung („arbeitsscheue Kreaturen“). Doch dass ein Schulleiter vor dem Erstarken seiner von Rechtsextremen durchsetzten Partei warnt, wollte der AfD-Politiker nicht auf sich sitzen lassen. Spricht Arnold doch in den sozialem Medien immer wieder vor der (links-grünen) „Indoktrination in Schulen“.

In einer schriftlichen Anfrage vom März (insgesamt zwölf Fragen) wollte Arnold nun wissen, ob der Schulleiter mit seinem Brief das Neutralitätsgebot verletzt habe, ob und welche Maßnahmen gegen ihn ergriffen wurden, wie viele weitere solche Fälle es gebe, wer sonst noch an dem Regensburger Elternbrief mitgeschrieben habe – und, und, und. Ganz im Sinne der 2020 untersagten Meldeportale, welche die Rechtsaußen-Partei einführen wollte, damit man dort AfD-kritische Lehrkräfte denunzieren sollte.

Kultusministerium: politische Bildung ist „verpflichtender Bestandteil von Unterricht und Schulleben“

Wörtlich schrieb der Regensburger Schulleiter (Arnold zitiert in seiner Anfrage daraus nur einen Satz):

„Unsere Schule steht für die Werte unseres Namensgebers. [Dieser] hat formuliert, dass Frieden auf der Welt nur erreicht werden kann, wenn nicht nur alle Menschen ‚achtsam– solidarisch – respektvoll‘ miteinander umgehen, sondern wir auch gegenüber Tieren und der gesamten Umwelt diese Haltung leben. In Zeiten der Ausbeutung unseres Planeten, der vielen Kriege und Krisen, des Klimawandels, der Umweltzerstörung und sozialer Ungleichheit ist diese Botschaft aktueller denn je. Dazu kommt, dass die Demokratie an sich gefährdet wird durch ein Erstarken einer in großen Teilen rechtsradikalen AfD, rechter Bewegungen in den ‚sozialen‘ Medien und eines abwertenden und spaltenden Stils einiger Politiker. Als ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ setzen wir durch einen rücksichtsvollen Umgang miteinander ein deutliches Zeichen gegen Ausgrenzung und Hetze und für eine Atmosphäre der Vielfalt, der Toleranz, der Freundlichkeit und Friedfertigkeit – in Aktionen und in der täglichen Begegnung. Ich möchte Sie bitten, uns dabei zu unterstützen, indem auch Sie zu Hause diese Werte leben.“

Solche Ausführungen sind, das stellte die bayerische Staatsregierung klar, für Schulleiter und Lehrkräfte nicht nur zulässig, im Gegenteil sei politische Bildung „ein für alle Lehrkräfte verpflichtender Bestandteil von Unterricht und Schulleben“.

„Keine Neutralitätspflicht bei freiheitlich demokratischer Grundordnung“

Zwar seien Lehrkräfte dabei gemäß Beamtenstatusgesetz zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Eine Pflicht zur Neutralität „im Hinblick auf die freiheitliche demokratische Grundordnung“ gebe es für Beamtinnen und Beamte aber „gerade nicht“, sondern dieses seien „zum Bekenntnis und Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung verpflichtet“.

Vor dem Hintergrund all dessen und dem Gesamtzusammenhang des von Arnold monierten Schreibens seien gegen den Schulleiter „disziplinarrechtliche Ermittlungen nicht veranlasst“, so das Kultusministerium. Insbesondere werde aus dessen Aussagen „die Absicht deutlich, auf die genannten Grundsätze Bezug zu nehmen und auf Gefährdungen der Demokratie und des demokratischen Rechtsstaates hinzuweisen.“

AfD-Beschwerden auch wegen Demoaufrufen

Arnolds Frage, wie viele ähnliche Schreiben der bayerischen Staatsregierung in den letzten fünf Jahren bekannt geworden seien, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, beantwortet das Kultusministerium mit einem knappen „Keine“. Schließlich bestehe für „die Schulleitungen keine Verpflichtung, Elternbriefe durch die Schulaufsicht genehmigen zu lassen oder dieser vorzulegen“.

Der Elternbrief aus Regensburg ist nicht der einzige Fall, in dem die AfD in Bayern versuchte, gegen in ihren Augen allzu positionierte Lehrkräfte vorzugehen. Erst im Februar beklagten sich drei Abgeordnete im Rahmen einer Anfrage über einen Lehrer, der an einem Gymnasium im Ostallgäu die Schülerinnen seiner elften Klasse zur Teilnahme an einer Demonstration „für Demokratie und Vielfalt“ aufrief. Ähnliche Aufrufe, über die sich die AfD in derselben Anfrage beschwert, gab es auch in Gymnasien in Schwaben und Niederbayern.

„Aufruf zu freiwilliger Teilnahme vom Erziehungsauftrag gedeckt.“

Auch in all diesen Fällen sah das Kultusministerium keine Dienstpflichtverletzung von Lehrkräften und beanstandete das Verhalten der Schulen nicht. Es gehöre zum Erziehungsauftrag, „die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und außen zu fördern“, heißt es in der Antwort des Ministeriums vom 15. April. „Ein Aufruf zur freiwilligen Teilnahme an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus an sich ist deshalb vom Erziehungsauftrag gedeckt.“