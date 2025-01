Angebliches „islamisches Kulturzentrum“ im Regensburger Kaufhof-Gebäude: Dubioses Vorgehen einer intransparenten Investoren-Gruppe

Ein angeblich geplantes islamisches Kulturzentrum im Kaufhof-Gebäude am Neupfarrplatz sorgt für heftige Debatten. Doch es gibt erhebliche Zweifel an der Seriosität der Investoren. Will man lediglich den Preis in die Höhe treiben? Die Stadt prüft ein Vorkaufsrecht.

Ein islamisches Kultur- und Einkaufszentrum in der ehemaligen Galeria Kaufhof am Neupfarrplatz? Diese Nachricht, die ein Sprecher einer im Hintergrund agierenden Investorengruppe kurz vor dem langen Wochenende der Mittelbayerischen Zeitung offenbarte, hat die Stadt Regensburg in helle Aufregung versetzt. In den sozialen Medien mischte sich ernsthafte Besorgnis mit einer Flut von Hasspostings. Die AfD verbreitete ein Sharepic mit Moschee und Minarett, die CSU-Fraktion im Stadtrat kritisierte die Oberbürgermeisterin wegen mangelnder Transparenz, und auch die anderen Fraktionen reichten teils umfangreiche Fragenkataloge ein.

Eine Online-Petition gegen das Vorhaben hat inzwischen mehr als 30.000 Unterschriften gesammelt. Doch weder der Verkauf der Immobilie ist in trockenen Tüchern, noch sind es die Pläne, die Investoren-Sprecher Rami Haddad mit blumigen Worten in der MZ verbreitete. Das betont Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.

Kaufhof-Gebäude: Stadt hat drei Monate, um Vorkaufsrecht zu ziehen

Die Stadt prüfe derzeit die Möglichkeiten eines Vorkaufsrechts, über dessen Nutzung am Ende der Stadtrat entscheiden müsse. Dafür habe man drei Monate Zeit. Zu den „vagen Plänen“, die man nur aus der MZ kenne, sagt die Oberbürgermeisterin: „Die Stadt hat die Planungshoheit und jedwede Nutzungsänderung geht nur gemeinsam. “

Im Zweifel werde man dafür auch die Mittel der Bauleitplanung einsetzen, sprich: einen Bebauungsplan für das Areal erlassen. Denn auch wenn Maltz-Schwarzfischer sich „besorgt“ zeigt über die Feindseligkeit gegenüber Muslimen, die im Zuge der Debatte zutage getreten sei, lehnt auch sie ein islamisches Zentrum in dieser Größe und an diesem Standort ab.

Gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung hatte Sprecher Rami Haddad von einem „lebendigen islamischen Kultur- und Einkaufszentrum“ gesprochen. Es handle sich dabei „nicht ausschließlich um eine religiöse Institution“. Das Projekt sei „ein Phönix für die Innenstadt, der Einzelhandel, Kultur und Gastronomie verbindet, um eine ganzheitliche und dynamische Umgebung zu schaffen. “

Investoregruppe: Kommunikation über die MZ, aber nicht mit der Stadt

Doch nicht nur die OB, auch andere Exponenten der Stadtspitze wie Planungsreferent Florian Plajer und Wirtschaftsreferent Georg Stephan Barfuß, zweifeln an der Seriosität der Investoren. Es sei „zumindest eigen“ und zeuge nicht von ernsthaftem Interesse an einer tatsächlichen Umsetzung, wenn diese sich bei der Stadt trotz Bitten um Kontaktaufnahme nicht zurückmeldeten und stattdessen über die Mittelbayerische Zeitung ihre Pläne öffentlich machten, so die OB. Dabei sei klar, dass es zunächst einmal Ängste schüre, wenn von einem muslimischen Kulturzentrum die Rede sei.

Tatsächlich wirkt das gesamte Vorgehen der neuen Investoren, aber auch der Verkäufer, der Kaufhof Regensburg GmbH mit Sitz in Leverkusen, dubios. Ein Rückblick auf die Vorgänge im Vorfeld dieser womöglich bewusst provozierten Aufregung zeigt dies deutlich.

Statt Machbarkeitsstudie – plötzlicher Verkauf

Knappe zwei Wochen vor den Weihnachtsfeiertagen erfuhr die Stadt Regensburg durch die förmliche Mitteilung eines Notariats davon, dass die 20.000-Quadratmeter-Immobilie im Herzen der Altstadt an eine unbekannte Investorengruppe verkauft wurde. Die Nachricht kam überraschend. Kurz zuvor hatte die Stadt noch mit dem Bevollmächtigten der Kaufhof GmbH, einer Anwaltskanzlei, Gespräche geführt, um eine Machbarkeitsstudie für ein mögliches Nutzungskonzept in Auftrag zu geben.

Diese Studie sollte die Basis sein, um entweder in die Vermarktung zu gehen oder einen möglichen Erwerb durch die Stadt zu prüfen. Im Dezember hatte der Stadtrat dafür noch entsprechende Mittel bewilligt – 800.000 Euro. Doch in diese Phase hinein platzte dann die Nachricht vom Verkauf.

Der Ansprechpartner für die Stadt Regensburg sei „erstaunlicherweise“ dennoch dieselbe Kanzlei geblieben wie bei den Verkäufern, so die OB. Doch nun habe sich die Kontaktaufnahme plötzlich als schwierig herausgestellt.

Falsche Behauptung des Investoren-Sprechers

Auf neuerliche Anfragen der Stadt habe es bislang keine Rückmeldung gegeben. Stattdessen ging Investoren-Sprecher Haddad kurz nach den Weihnachtsfeiertagen und vor dem langen Wochenende mit den Plänen für das islamische Kulturzentrum via Tageszeitung an die Öffentlichkeit. Versehen war dies mit dem Hinweis von ihm, dass die Umsetzung „nur noch von Formalitäten“ wie dem Vorkaufsrecht abhänge und man zuversichtlich sei, wie geplant fortzufahren. Die Stadt Regensburg habe nämlich „kein Interesse am Erwerb des Gebäudes gezeigt“ und ihre eigene Diskussion über die Immobilie abgeschlossen.

Eine falsche Behauptung, wie die OB am Dienstag betont. Es habe dazu bislang keinerlei Austausch mit den potentiellen neuen Investoren stattgefunden. Nach wie vor gebe es innerhalb der Verwaltung eine Task-Force, die sich mit der Zukunft des Gebäudes beschäftige. Und: Die Stadt prüfe auf Basis des ihr vorliegenden Kaufvertrags selbstverständlich die Möglichkeit des Vorkaufsrechts.

In welchem Zusatand ist die Immobilie? „Es ist sehr schwer, in dieses Gebäude zu kommen.“

In diesem Vertrag, der am 10. Dezember bei der Stadt eingegangen sei, fänden sich in einem Zweizeiler auch die einzigen Informationen, die der Stadt bislang vorgelegen seien. Darin ist von einem „muslimischen Kulturkaufhaus“ die Rede. Und mehr Informationen zu den Plänen der neuen Investoren habe man bis zu dem MZ-Bericht vom 3. Januar nicht gehabt. „Wir wurden damit ebenso überraschend konfrontiert wie alle anderen. “

Wie viel diese ominösen Investoren für das Gebäude bieten, könne man „aus Datenschutzgründen“ nicht sagen. Insofern bestätigt bei der Pressekonferenz auch niemand den Betrag zwischen 30 und 40 Millionen Euro, der derzeit kursiert.

Generell sei es aber schwierig, den Wert von Immobilie und Grundstück zu beziffern, sagt Planungsreferent Plajer. Dies wäre unter anderem Ziel der erwähnten Machbarkeitsstudie gewesen, für die man aber das Gebäude auch genauer begutachten müsse. „Man weiß sehr wenig darüber, in welchem Zustand es ist. “ Doch bislang werde der Stadt der Zutritt zu diesem Zweck verweigert. „Es ist sehr schwer, in dieses Gebäude zu kommen“, so die OB.

Kaufpreis könnte noch Gerichte beschäftigen

Sollte die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, wäre sie allerdings nicht an das Gebot der Investorengruppe gebunden. Es gehe um den Zustand der Immobilie, darum, was marktüblich sei und wie etwa ein Gutachter all das einordne, heißt es. Am Ende könnte die Angelegenheit auch noch die Gerichte beschäftigen, sollte es zu keiner Verständigung kommen. Sollte die Investorengruppe in der Immobilie tatsächlich etwas Konkretes planen, müsse sich deren Kommunikation „noch stark ändern“, so die OB.

SPD-Fraktionschef Thomas Burger warnt in einer heute verschickten Mitteilung vor einem „vorschnellen Kaufreflex“ seitens der Stadt. „Die grundsätzliche Problematik bei der Kaufhof-Immobilie besteht darin, dass sie in den letzten Jahren zum Opfer eines nahezu grenzenlosen kannibalisierenden Kapitalismus des Benko-Konglomerats wurde“, so Burger. Deshalb habe man es immer wieder mit verworrenen Eigentümerstrukturen zu tun gehabt, die nicht unbedingt an einer strahlenden Zukunft des Gebäudes interessiert gewesen seien. „Möglicherweise soll nun durch provokante Nutzungsvorschläge auch noch der Immobilienpreis in die Höhe getrieben werden. “

Beispiele, sich durch ein solches Vorgehen die Immobilie von öffentlichen Geldern versilbern zu lassen, gab es in der Vergangenheit immer wieder. Anfang und Mitte der 2000er Jahre war es aber vor allem die rechtsextreme NPD, mit der Eigentümer drohten, um Kommunen zum Kauf ihrer Gebäude zu Höchstpreisen zu drängen.