Spielbrunnen auf dem Neupfarrplatz ist beschlossene Sache

Trotz kontroverser Debatte stimmte am Ende eine Mehrheit dafür, auch heuer im August wieder eine „Playfountain“ auf dem Neupfarrplatz aufzustellen. Kritik gab es an den hohen Kosten.

„Ich glaub das alles nicht“, sagt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer irgendwann nach einer Debatte, die über eine Stunde gedauert hat. „Das ist unglaublich.“ Und auch aus dem Plenum des Verwaltungsausschusses vernimmt man Gelächter. Zuvor gab es geballte Kritik an dem Spielbrunnen, der im August auf dem Neupfarrplatz aufgestellt werden soll.

Es wurde beantragt, den Beschluss zu vertagen und am Ende wird über die fünf Einzelpunkte des „Maßnahmenpakets Belebung Neupfarrplatz“ einzeln abgestimmt. Zum Teil müssen die Abstimmungen wegen Unklarheiten wiederholt werden. Und entgegen der Erwartung der OB und auch von Beobachtern der Debatte bekommen alle Punkte eine klare Mehrheit – auch der Brunnen.

SPD, Grüne, SPD und Partei stimmen zu

SPD, Grüne, CSU und Stadtrat Ingo Frank (Die Partei) stimmen dafür, dass die 150.000 Euro teure „Playfountain“ im August für vier Wochen aufgestellt wird. Gegenstimmen kommen von Brücke, Freien Wählern, ÖDP, CSB und AfD.

CSU-Stadtrat Josef Zimmermann hatte zuvor noch vorgerechnet, dass 4.838 Euro am Tag für den Spielbrunnen „wirklich happig“ seien. Dass Maßnahmenpaket zur Belebung des Neupfarrplatzes, in dessen Rahmen die Playfountain auf die Tagesordnung kam, nennt Zimmermann „doch recht dünn“.

Wie berichtet, sind in diesem „Paket“ neben dem Brunnen lediglich eine Erweiterung der Freisitzflächen am südlichen Platzende sowie die Aufstellung mobiler Pflanztröge enthalten. Dies seien nur „ein paar erste Maßnahmen“, rechtfertigt die OB das recht überschaubare Paket. Es seien „nicht alle kreativen Ideen“ enthalten.

Der Brunnen sei „sicher nicht günstig“, doch die Händler am Neupfarrplatz würden sich darüber „riesig“ freuen. Neben der Attraktivitätssteigerung für den Platz diene das Wasserspiel außerdem auch der Wirtschaftsförderung und der Abkühlung. „Das muss uns unsere Altstadt doch wert sein.“

Von Auswirkungen aufs Stadtklima, die es nicht gibt

Ins selbe Horn stößt Helene Sigloch. 150.000 Euro seien zwar eine Menge Geld, aber, so die designierte OB-Kandidatin der Grünen: „Das ist ein teures Pflaster, das es an dieser Stelle braucht.“ Es trage zu Abkühlung und mehr Belebung bei. Außerdem sei es ein Anziehungspunkt für Familien. „Da werden wir gefragt werden, wenn es das heuer nicht mehr gibt.“ Von „sehr wohltuenden“ Auswirkungen auf das Stadtklima spricht auch SPD-Stadtrat Klaus Rappert.

Doch tatsächlich hatte das Wasserspiel nach Auskunft der städtischen Pressestelle mit einer „durchschnittlich ermittelten Temperaturdifferenz von 0,05 Grad keinen signifikanten Einfluss auf die Senkung der Lufttemperatur auf diesem großflächigen Altstadtplatz“. Basis für diese Angaben ist eine zweimonatige Mikroklimaanalyse, die von der Stadt letztes Jahr durchgeführt wurde.

„Das macht Werbung für die Altstadt.“

Eine Lanze für den Brunnen bricht Altstadtkümmerer Stephan Bergmann. Er könne den kritischen Blick auf die Kosten zwar nachvollziehen, allerdings habe man hier auch „extrem konservativ“ gerechnet. Die vollen 150.000 Euro würden es nicht werden. Laut Aussage von Toni Lautenschläger (Amt für Wirtschaftsförderung) werde man zwischen zehn und 20 Prozent der Kosten über Sponsoring decken.

Man habe im letzten Jahr 200 Zufallsinterviews mit Familien geführt. „Da kam heraus, dass ein sehr großer Teil in der Stadt bleibt und auch die Gastro nutzt.“ Es sei ein Event. „Etwas Besonderes.“ Das sei „ein voller Erfolg“ und „extrem beliebt“. Vor diesem Hintergrund seien die Kosten in einem gerechtfertigten Maß. „Das macht Werbung für die Altstadt.“

Doch das überzeugt weder Benedikt Suttner (ÖDP) noch Florian Rottke (Brücke). Als Vater könne er zustimmen. „Das war für meine Kinder eine Mordsgaudi und eine konsumfreie Angelegenheit“, so Suttner. Doch die Kosten seien „enorm“. Wenn man schon 150.000 Euro in die Hand nehme, gebe es sicher kreativere Möglichkeiten. Suttner bittet zunächst, die Abstimmung zu verschieben, stimmt am Ende dann dagegen.

Mehr dauerhafte Trinkbrunnen statt vier Wochen Playfountain?

Auch Rottke bezeichnet den Playfountain als „schöne Maßnahme“., die rege angenommen worden sei. Wenn man aber den 150.000 Euro den Zeitraum von vier Wochen gegenüberstelle, sei das eine sehr teure Maßnahme, „die im Grunde nur Familien in der Stadt hält, die sonst draußen baden gehen.“

Kritik kommt auch von Kerstin Radler (Freie Wähler), die anmerkt, dass die Installation von Trinkwasserbrunnen lediglich 20.00 Euro kosten würde. „Wenn man das in Relation sieht, wissen wir, wie viel mehr Trinkwasserbrunnen wir in der Stadt haben könnten und da pfeffert man 150.000 Euro für einen Monat raus.“

„Es gibt nur einen Anbieter.“

Eine Ausschreibung für den Spielbrunnen habe es nicht gegeben, erklärt Toni Lautenschläger auf Nachfrage. „Es gibt nur einen Anbieter.“ Ein Regensburger Vertriebsunternehmen, das mehrheitlich einer niederländischen Holding gehört. Kaufen wollte die Stadt den 416.000 Euro teuren Brunnen in der Vergangenheit nicht.

Eine Maßnahme zur Attraktivitätssteigerung des Neupfarrplatzes, die schon geraume Zeit auf sich warten lässt, wird derzeit konkret in Angriff genommen. Für eine Erweiterung des Marktes dort, sucht die Stadt seit Anfang der Woche Beschicker.