Faszination â€žPlayFountainâ€œ

Als „großen Erfolg“ bewerten „Faszination Altstadt“ und Stadt Regensburg den Einsatz eines angemieteten Spielbrunnens im letzten Spätsommer auf dem Haidplatz. Lohnt sich angesichts dessen ein Kauf der „quietschvergnügten Wasserattraktion“?

Soll sich die Stadt Regensburg einen eigenen Spielbrunnen zulegen? 2021 hatte das Regensburger Unternehmen Ice-World GmbH, deutscher Vertriebspartner eines in den Niederlanden ansässigen „weltweiten Marktführers bei mobilen Eisbahnen“, diese „Weltneuheit“ vorgestellt.

WERBUNG





WERBUNG

Das Prinzip der „PlayFountain“: Eine modulare Grundfläche von 100 Quadratmetern und 1.024 Wasserstrahlen, die durch eine vorprogrammierte Software gesteuert werden können. „Eine innovative mobile und quietschvergnügte Wasserattraktion für die ganze Saison – entwickelt, um Kinder zu amüsieren und sie aktiv werden zu lassen“, verriet Geschäftsführer Robert Bucher der Marketingplattform Sportplatzwelt damals.

„Der Haidplatz entwickelte sich zum Besuchermagnet.“

„Einmal in Betrieb genommen, ist die PlayFountain eine hochwirksame, sichere Methode zur Aktivierung lokaler Gemeinden und Geschäfte. Die Menschen kommen sehr gerne, halten sich länger auf und kurbeln dadurch natürlich die lokale Wirtschaft kräftig an“, so Bucher. Und die Kosten für vier Wochen sollten auch nur bei 35.000 Euro liegen.

Das klang offenbar so überzeugend, dass sich die „Faszination Altstadt“, städtisch geförderter Verein zur Stärkung der Altstadt, letztes Jahr so einen Spielbrunnen auf den Haidplatz stellen ließ. Etwas teurer zwar, als man angesichts des Bucher-Interviews 2021 erwarten konnte und lediglich für zwei Wochen, die größtenteils im September lagen, wo es die Temperaturen es nicht mehr bis auf 30 Grad schafften, aber, so heißt es in der Stadtratsvorlage anlässlich der Bewilligung städtischer Fördergelder für die „Faszination“ (unser Bericht dazu):

„Der 100 Quadratmeter große Spielbrunnen erfrischte die Altstadt mit einem Spielprogramm von 10 bis 19 Uhr und einer Wassershow mit Musik und Licht von 19 bis 22 Uhr. Die kühlende Erfrischung wurde von Klein und Groß wahrgenommen, der Haidplatz entwickelte sich zum Publikumsmagnet. Gastronomie und Einzelhandel konnten von dem Event profitieren.“

Ein Synergieeffekt zudem: Am 1. September lud die Ice-World GmbH Interessierte zum „Kundentag“ auf den Haidplatz, damit sie dort die PlayFountain im Einsatz „unter die Lupe nehmen“ konnten.

Miete für zwei Wochen: knapp 50.000 Euro

Brücke-Stadtrat Thomas Thurow wollte angesichts all dessen wissen, ob es denn keine Option für die Stadt Regensburg wäre, sich so eine „PlayFountain“ anzuschaffen. Und das will Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer nicht kategorisch ausschließen, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das Ende Juli an die Fraktionen ging und das auch unserer Redaktion vorliegt.

Demnach wurden für die zwei Wochen Wasserspaß letzten Spätsommer auf dem Haidplatz insgesamt 60.500 Euro brutto zuzüglich Platzgeld fällig. 49.700 Euro davon entfielen auf die Miete, Wasser, Strom und Haftpflichtversicherung schlugen mit 2.200 Euro zu Buche und 8.600 Euro wurde für Marketing ausgegeben. Bezuschusst wurden die Ausgaben 2022 aus dem Förderprogramm „Sonderfonds Innenstädte beleben“.

Bei einem vierwöchigen Betrieb rechnet die Stadt laut dem OB-Schreiben inklusive Platzgeld mit Kosten von 108.300 Euro.

Neue Fördermöglichkeit: Hitzeschutzpläne

Weil die Aktion „ein großer Erfolg“ gewesen sei, ließ man über Faszination-Geschäftsführer Ingo Saar ein Kaufangebot einholen. Demnach würde eine PlayFountain 416.000 Euro brutto kosten, so die Oberbürgermeisterin. „Die Wartungskosten sollen zwar gering sein, trotzdem kommen jährliche Ausgaben für die Lagerung sowie den Auf- und Abbau hinzu.“ Eine Bezuschussung für den Kauf aus dem erwähnten Sonderfonds sei angesichts der maximalen Fördersumme „leider nicht möglich“, so Maltz-Schwarzfischer.

Neue Optionen für Kauf oder Miete ergäben sich aber künftig über Hitzeschutzpläne für Kommunen. „In deren Rahmen sollen mobile Spielbrunnen förderfähig sein.“

Heuer soll die PlayFountain auf den Neupfarrplatz kommen. Dieses Mal auch wirklich im Sommer, wie die OB bei der Sitzung des Planungsausschusses versprach.