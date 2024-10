Die â€žHyperreichenâ€œ antasten: Armutsforscher warnt in Regensburg vor wachsender Ungleichheit

Vor vollem Hörsaal warnt Professor Christoph Butterwegge vor der wachsenden sozialen Ungleichheit in Deutschland und fordert einen Kurswechsel bei Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.

Mit den Bundeskanzlern Gerhard Schröder und Olaf Scholz verbindet ihn eine gemeinsame Juso-Vergangenheit, mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) ist er seit über 20 Jahren „per Du“, trotz diametral unterschiedlicher Ansichten, und das Label „Armutsforscher“, das er bekommt, wenn er doch mal in den Tagesthemen interviewt wird, mag der 73-Jährige nicht sonderlich.

Im Rahmen des 50. Jubiläums der Regensburger Sozialen Initiativen ist Professor Christoph Butterwegge am Dienstagabend an die OTH gekommen, um dort vor vollem Hörsaal den Ursachen für die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland nachzuspüren.

Reiche Stadt Regensburg: Schwieriges Pflaster für Rentnerinnen

Dort, an der OTH, wird gerade an einer Neuauflage des 2012 veröffentlichten Regensburger Armutsberichts gearbeitet und Professorin Ina Schildbach, die dieses Projekt federführend betreut, stellt gleich zu Beginn heraus, dass „an kaum einem anderen Ort in Deutschland Rentnerinnen und Rentner so wenig zur Verfügung haben“ wie in Regensburg, einer, gemessen an den üblichen Kennzahlen, „reichen Stadt“.

Jeder Achte arbeitet hier in der vielbeschworenen Boomtown im Niedriglohnsektor, was spätestens im Alter nicht nur zu generelle finanziellen Problemen, sondern zu sozialer Ausgrenzung führt. Aus Zitaten mit Interviews von Betroffenen bei der Tafel und den Regensburger Herzen, die im Vorfeld von Butterwegges einstündigem Vortrag verlesen werden, wird deutlich, wie sich das auswirkt.

„Ich bin froh, dass ich einen Hund habe. So muss ich wenigstens vor die Tür gehen“, lautet eines. „Durch den Kinderlärm vor der Tür, weiß ich zumindest, dass ich noch da bin“, ein anderes. Ein Frau schildert, dass sie trotz eines geschenkten Tickets für die Schlossfestspiele nicht dorthin gehen wollte – aus Angst, als arm erkannt zu werden.

„Wer über den Reichtum nicht reden will, soll zur Armut schweigen.“

„Wer über den Reichtum nicht reden will, soll zur Armut schweigen“, sagt Butterwegge, der den strukturellen Zusammenhang und die wachsende Kluft zwischen diesen beiden Polen in das Zentrum seiner Ausführungen stellt. Die wachsende soziale und sozioökonomische Ungleichheit, die relative Armut, die auch in Deutschland „in einem erschreckenden Ausmaß“ vorhanden sei.

678.000 Wohnungslose und 41.000 Obdachlose gebe es in Deutschland, Schätzungen zufolge, denn genau Zahlen würden „auf politisches Geheiß“ nicht erhoben. „Wir wissen zwar genau, wie viel Zwerghasen und Bergziegen es bei uns gibt, aber nicht, wie viele Reiche und wie viele Obdachlose.“ Insbesondere der Reichtum werde „verschleiert“, sagt Butterwegge.

Wenn der Kölner von Reichtum spricht, bezieht er sich nicht auf offizielle Definitionen, die Einkommensreichtum bei einem Nettoverdienst von rund 4.000 und Vermögensreichtum bei 500.000 Euro ansetzen. „Dieter Schwarz (Lidl/Kaufland, Anm. d. Red.) würde sich totlachen, wenn er hört, dass ein Studienrat als reich gilt.“ Nein, reich sei jemand, der von den Erträgen seines Vermögens leben könne. Butterwegge spricht immer wieder von den „Hyperreichen“.

Auf Diskretion bedacht: die reichste Familie Deutschlands

Wie jede kapitalistische Gesellschaft sei die Bundesrepublik durch soziale Ungleichheit gekennzeichnet. „ Einer kleinen Minderheit von Menschen gehören Unternehmen, Banken und Versicherungen.“ Die große Mehrheit müsse ihre Arbeitskraft verkaufen – und das sei eben nicht immer einfach, insbesondere wenn man gesundheitliche und psychische Probleme habe oder Defizite bei der Qualifikation. Eine Erklärung für das stetige Wachsen dieser sozialen Ungleichheit sei das aber nicht.

250 Milliarden Euro an Privatvermögen besitzen die fünf reichsten Familien in Deutschland – Albrecht (Aldi), Schwarz (Lidl/Kaufland), der in der Schweiz lebende Klaus Michael Kühne (Kühne Holding AG), Quandt/Klatten (BMW) und die reichste Familie Deutschlands, Boehringer/von Buchheim, die schon mal Anwälte bemühe, um nicht in entsprechenden Rankings, zum Beispiel des Manager Magazins, aufzutauchen, so Buttwerwegge. Diese fünf Dynastien besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Gesamtbevölkerung – 40 Millionen Menschen. Insgesamt gebe es in Deutschland 250 Multimilliardäre, „fast alles Männer und bis auf einen, alles Westdeutsche“.

„Es ist keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Multimilliardärs zu sein.“

Butterwegge ist durchaus dabei, wenn immer wieder die Forderung kommt, dass sich Leistung wieder lohnen müsse. Da habe man aber bei der Kritik einer Erbschaftssteuer ganz schlechte Karten. „Es ist keine Leistung, der Sohn oder die Tochter eines Multimilliardärs zu sein“, sagt er mit Blick auf Quandt/Klatten.

Gegenüber dieses Reichtums in den Händen weniger stehen 16,8 Prozent der Bevölkerung, die qua Definition von Armut betroffen sind, also weniger als die 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung haben – 1.168 Euro. 14,2 Millionen Menschen. „So viele, wie noch nie zuvor.“ Hauptbetroffen: Erwerbslose, Alleinerziehende, Menschen ohne deutsche Pass und Mehrkinderfamilien.

„Gift für die Demokratie“

Drei Ursachen macht Butterwegge für das zunehmende Auseinanderdriften aus. Da seien zunächst Hartz IV und die Agenda 2010, in deren Zuge der Kündigungsschutz gelockert, Leiharbeit liberalisiert und prekäre Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht wurden und in deren Zuge Gerhard Schröder sich und die rot-grüne Koalition rühmte, „einen der besten Niedriglohnsektoren Europas“ geschaffen zu haben. Die Konsequenz seien niedrigere Renten, wachsende Altersarmut und ein Auseinanderdriften der Gesellschaft, das Butterwegge als „Gift für die Demokratie“ bezeichnet.

Dazu gekommen sei der Um- und Abbau des Sozialstaats, das Absenken des Rentenniveaus mit Teilprivatisierung der Altersvorsorge. Denn die damit verbundene Einführung der Riester-Rente habe denjenigen, die es am dringendsten gebraucht hätten, nicht geholfen. „Ein Taxifahrer kann sich das nicht leisten.“ Diese Leute seien dadurch noch stärker dem Risiko der Altersarmut ausgesetzt worden.

„Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip“

Zu dieser Agenda, die „von allen etablierten Parteien“ betrieben worden sei, komme schließlich noch eine „Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip“, die gemäß einem Satz des Evangelisten nach dem Motto verfahre: „Wer hat, dem wird gegeben. Wer wenig hat, dem wird auch noch genommen.“

Alle Kapital- und Gewinnsteuern, die es in Deutschland gegeben habe, seien entweder abgeschafft worden, zum Beispiel die Börsenumsatzsteuer, oder würden einfach nicht mehr erhoben, wie die Vermögenssteuer. Zudem seien die Steuersätze „drastisch nach unten gezogen“ worden. Während der Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl, „der ja kein Kommunist war“, noch bei 53 Prozent gelegen sei, seien es heute noch 42.

Die Reichensteuer (45 Prozent) müssten die wirklich Reichen wiederum gar nicht zahlen, weil sie nur auf Einkommen, aber nicht auf Dividenden oder Zinsen erhoben werde. Die Kapitalertragssteuer sei von ehemals 53 auf 25 Prozent gesenkt worden.

Was hingegen 2007 angehoben wurde, von 16 auf 19 Prozent, ist die Mehrwertsteuer, „die Steuer, die die Armen am stärksten belastet“. Diese bräuchten nahezu ihr ganzes Einkommen für notwendige Einkäufe, die „Hyperreichen“ nur einen geringen Teil. Verstärkt hätten dieses Problem Krisen wie die Covid19-Pandemie, Ukrainekrieg und Inflation.

Scholz’ Zeitenwende – „vor allem sozialpolitisch“

Die von Olaf Scholz mit Blick auf Energie-, Außen- und Sicherheitspolitik verkündete Zeitenwende sieht Butterwegge vor allem auch als sozialpolitische Zeitenwende. Deren erstes Opfer sei die Kindergrundsicherung gewesen. „Wenn man acht Milliarden Euro Waffenlieferungen in diesem Jahr an die Ukraine gibt, aber nicht die 2,4 Milliarden für eine ohnehin schon völlig ramponierte Kindergrundsicherung hat, dann vergeht man sich an den Kindern, die hier leben.“ Weniger ausgegeben werde auch in anderen sozialen Bereichen und in der Bildungspolitik, um den Rüstungsaufwand weiter steigern zu können. 75 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Es sei an der Zeit, Sondervermögen aufzulegen zur Bekämpfung der Alters- und Kinderarmut, zur Bekämpfung von Wohnungsnot, Mietexplosion und Pflegenotstand, für soziale Teilhabe. Nötig sei auch eine Reregulierung des Arbeitsmarktes – ein viel höherer Mindestlohn, eine solidarische Bürgerversicherung wie zum Beispiel in Österreich, wo das Rentenniveau 500 Euro höher liege.

Warum müsse der Multimilliardär bislang nicht einzahlen? Warum brauche es die Beitragsbemessungsgrenze? „Wo es anfängt, dass Solidarität Spaß macht und man dazu beitragen könnte, dass auch die Verkäuferin und der Lagerist im Alter gesichert sind, hört diese Solidarität plötzlich auf.“

Gemeinnützigkeit für fragwürdigen Lobby-Organisation

Vor allem müsse eine Steuerpolitik gemacht werden, „bei der man nicht einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent Erbschaftssteuer zu zahlen“, fordert Butterwegge. „Wenn Sie in Regensburg drei Wohnungen erben, zahlen Sie ordentlich Erbschaftssteuer, wenn Sie 301 Wohnungen erben, zahlen Sie keine“, weil das Finanzamt annehme, dass es sich um eine Immobilien Holding handle.

Wer auf die derzeitige Steuerpolitik Einfluss genommen habe, müsse er wohl nicht ausführen. Nur so viel: Die 2002 gegründete Stiftung Familienunternehmen, eine Lobbyorganisation mit Dependance direkt gegenüber des Hotel Adlon in Berlin, die gegen Erbschafts- und Vermögenssteuer kämpft, sei als gemeinnützig und steuerbefreit anerkannt, im Gegensatz zu attac. Der Organisation, die sich unter anderem für eine andere Steuerpolitik einsetzt, wurde dieses Privileg aberkannt, weil die politische Arbeit nicht der „Volksbildung“ diene. Die Stiftung Familienunternehmen sei hingegen ja alles andere als politisch, sicher gemeinnützig sei und wolle keinen politischen Einfluss nehmen, so Butterwegge sarkastisch.

Das fehlende Gefühl der Privatflugzeug-Besitzer

Es brauche Druck von Menschen aus den unterschiedlichsten politischen Lagern, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Außerparlamentarischen Druck. Auch unter den wenigen FDP-Wählern, „die es noch gibt“, gebe es sicher viele, „die mehr Verständnis dafür hätten, Familienarmut zu bekämpfen, als immer diejenigen weiter steuerlich zu entlasten, die riesige Einkommen haben“.

Er habe den Eindruck, dass Leute wie Friedrich Merz oder Christian Lindner, Butterwegge spricht von „Porschefahrern und Besitzern von Privatflugzeugen“, kein Gefühl mehr dafür hätten, „welche Probleme viele Millionen Menschen in unserem Land haben und kein Gefühl mehr dafür haben, dass mehr soziale Gerechtigkeit auch das Anliegen von vielen ihrer Wählerinnen und Wähler wäre“.

Das „Kleinbürgertum“ schwenkt gern nacht Rechtsaußen

Wenn sich der Druck nicht erhöhe, dann werde die Ungleichheit weiter zunehmen. Das bedeute „Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ und eine „Gefahr für die Demokratie“. Das „Kleinbürgertum“, so bezeichnet Butterwegge die Mittelschicht, habe sich in Deutschland, wenn die Angst vor dem sozialen Abstieg umging, häufig nach Rechtsaußen gewandt. „Wer aber dem Rechtsextremismus etwas entgegensetzen will, muss sich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen.“

Die Politik einer AfD würde die Kluft zwischen arm und reich noch weiter vergrößern, konstatiert Butterwegge. Doch ähnlich wie in den USA sei es auch in Deutschland mittlerweile so, dass das dass viele das Vertrauen in die etablierten Parteien hätten, „und deshalb vertrauen sie jedem anderen“.