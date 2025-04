150.000 Euro für vier Wochen Wasserspiele – Regensburger Belebungsversuche für den Neupfarrplatz

Die Stadt sucht nach Wegen, um nach dem Aus der Galeria Kaufhof den Neupfarrplatz zu beleben. Viel hat man bislang nicht zu bieten. Dafür ist es teuer und nicht von Dauer.

Viel ist es nicht, was die Kämmerei den Stadträtinnen und Stadträten am kommenden Donnerstag im Verwaltungsausschuss unter der verheißungsvollen Überschrift „Maßnahmenpaket ‘Belebung am Neupfarrplatz’“ präsentieren wird. Und es ist auch nichts wirklich Neues.

Zwar soll die Freisitz-Zone ab der diesjährigen Saison um zusätzliche Plätze auf der südlichen Seite des Neupfarrplatzes erweitert werden. Allerdings ist diese Neuerung schlicht der Tatsache geschuldet, dass zuvor kein Bedarf für Freisitze in diesem Bereich angemeldet wurde.

Neue Gastronomie, neue Freisitze

Mittlerweile gibt es dort, neben zwei Parfümerien und einem Pralinengeschäft, einen vergleichsweise neuen Dönerladen. Ein weiterer Gastronomiebetrieb ist geplant. Entsprechend gab es nun „konkrete Anfragen“ von Immobilienbesitzern. Nach einem Vor-Ort-Termin kam die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass die begehrten Freisitzflächen „eingerichtet und festgelegt werden können“. So steht es in der Beschlussvorlage für Donnerstag.

Der zweite Punkt, mit dem die Kämmerei „eines der Herzstücke unserer Altstadt“ stärken und den Neupfarrplatz als wichtigen „Anziehungspunkt für Besucher des Welterbes“ trotz der Schließung der Galeria Kaufhof beleben will, ist der Aufbau eines Wasserspielbrunnens, flankiert von mobilen Pflanztrögen.

150.000 Euro – für einen Monat Wasserspiele

Dieser „Playfountain“ stand 2022 erstmals am Haidplatz, in den darauffolgenden Jahren dann auf dem Neupfarrplatz. Und er soll auch heuer wieder aufgestellt werden. Die Kosten für Platzmiete, Wasser, Strom, Versicherung und Marketing belaufen sich laut der Beschlussvorlage auf 150.000 Euro – für vier Wochen.

Das ist deutlich teurer als in den Vorjahren. 2023 waren es 108.300 Euro, die für einen Monat Wasserspaß alles in allem fällig wurden. Ein weiterer Nachteil: Im Gegensatz zu früher fließen heuer keinerlei Fördergelder mehr. Die großzügigen Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Sonderfonds Innenstädte beleben“ sind ausgelaufen.

Stadt sucht Sponsoren

Die Stadt muss deshalb auf Rücklagen zurückgreifen, um die 150.000 Euro zu finanzieren. Nimmt man frühere Angaben, dürfte der Löwenanteil davon, etwa 80 Prozent, auf die Miete entfallen. Die Kämmerei versucht nun, Sponsoren zu finden, um den städtischen Haushalt zu entlasten. Man befinde sich dazu „bereits in Gesprächen“.

Bemerkenswert: 2023 hatte der Verein „Faszination Altstadt“ ein Angebot zum Kauf eines solchen Wasserspielbrunnens eingeholt. Die notwendigen Ausgaben von 416.000 Euro wollte die Stadt damals nicht übernehmen – mangels Förderung.

Kooperationsbereitschaft der Kaufhof-Eigentümer gefragt

Weitere Maßnahmen, um den Neupfarrplatz zu beleben, prüfe man „derzeit intensiv“, heißt es weiter in der zweieinhalbseitigen Vorlage. Dies betreffe insbesondere das unmittelbare Umfeld des leerstehenden Kaufhof-Gebäudes.

Dazu aber sei die Kooperationsbereitschaft der Eigentümer notwendig. Und wie es darum bestellt ist, konnte man im Zuge der geschickt lancierten Legende um ein islamisches Kulturzentrum erleben.

Ein seit 2020 in Arbeit befindliches Marktkonzept, das auch den Neupfarrplatz miteinbezieht, soll voraussichtlich im Juni im Stadtrat vorgestellt werden.