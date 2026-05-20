„Ein Strafmaß, das mein Leben quasi beendet.“ Wolbergs und Witting hoffen nach Verurteilung zu Haftstrafe auf den BGH

Die Revision ist eingereicht. Bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs will Joachim Wolbergs im Stadtrat bleiben. Wird die Revision verworfen, bleiben sechs Wochen bis zum Haftantritt.

Das Wichtigste – zumindest für die Regensburger Stadtpolitik – sagt Joachim Wolbergs ganz zum Schluss. Trotz seiner Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft bleibt der 55-Jährige im Stadtrat. „Ich wurde gewählt. Sehr deutlich. Ich werde dieses Mandat behalten, bis ich ins Gefängnis gehe.“

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Bei seiner Partei, der Brücke, gebe es niemanden, der das „auch nur im Ansatz“ anders sehe. Ob und wie lange das so bleibt, entscheidet am Ende der Bundesgerichtshof. Die Revision hat Strafverteidiger Peter Witting noch am Tag des Urteils eingelegt.

Urteil „einfach skandalös“

Pressekonferenz im Altstadthotel Arch. Eine Woche nach dem Richterspruch äußern sich Wolbergs und sein Anwalt zur Entscheidung des Landgerichts München I. Witting, der Wolbergs seit fast zehn Jahren begleitet, lässt daran kein gutes Haar. Das Urteil sei „einfach skandalös“.

Ja, Wolbergs habe als Politiker hohe Spenden entgegengenommen von Bauträgern – 475.000 Euro allein von Volker Tretzel. Und man könne ihm „alles Mögliche andichten“.

Aber: Wolbergs habe sich nicht bereichert. Die Verurteilung wegen der Bauleitung bei Renovierungsarbeit in Wochenendhäuschen und Pächterwohnung sei „konstruiert“. Abseits davon: Keine vergünstigte Wohnung gekauft, keine teure Geburtstagsfeier bezahlt bekommen, keine Urlaubsreise. Er habe Spenden eingesammelt für ein Wahlkampf von 50 SPD-Kandidaten. Schon dieser Vergleich zeige, so Witting: Die Haftstrafe stehe „außerhalb von jedem vernünftigen Verhältnis“.

„Gericht hat Suche nach der Wahrheit gar nicht begonnen.“

Die Suche nach der Wahrheit habe das Gericht gar nicht erst begonnen.

Es sei nur darum gegangen, das Geständnis des Bauträgers Tretzel zu bestätigen: Er habe gespendet, um sich das Wohlwollen des Oberbürgermeisters zu sichern – mit dessen Wissen.

Dieses Programm sei „abgespult“ worden, sagt Witting. „Nur dazu war die Beweisaufnahme da.“ Danach habe man die Verteidigung unter Druck gesetzt, es müsse nun schnell gehen, viele Beweisanträge abgelehnt.

Wie lange dauert die Revision?

Wie geht es nun weiter?

Nach Eingang der Revision hat das Landgericht München I neun Wochen Zeit für die schriftliche Urteilsbegründung. Binnen eines Monats muss Witting dann die Revision begründen.

Anschließend sind Staatsanwaltschaft und Generalbundesanwalt am Zug. Der Generalbundesanwalt leitet die Revision mit einer Empfehlung an den BGH weiter, den 1. Strafsenat in Karlsruhe – in aller Regel mit dem Votum, sie „als unbegründet zu verwerfen“.

Dort dauert es erfahrungsgemäß sechs Monate bis zur Entscheidung. Zum einen geht es um die Frage einer schuldangemessenen Strafe – Haft oder nicht.

Eine Richterin im Fokus

Zum anderen um die berichterstattende Richterin im Prozess.

Sie war bereits Berichterstatterin im Verfahren gegen Volker Tretzel, der wegen Vorteilsgewährung verurteilt wurde. Dort gab es drei denkbare Einordnungen:

– anbieten eines Vorteils,

– versprechen eines Vorteils,

– gewähren eines Vorteils.

Tretzel wurde in der Urteilsbegründung ausdrücklich wegen Gewährens verurteilt. Das impliziert: Wolbergs habe den Vorteil auch angenommen.

„Revisionen haben nur geringe Erfolgsaussichten.“

Die Richterin, die in beiden Verfahren mitwirkte, sei dadurch voreingenommen gewesen. Diese „Vorbefassung“ mit demselben Fall führt in Deutschland nur selten zur Unzulässigkeit eines Verfahrens oder zur erfolgreichen Ablehnung einer Richterin wegen Befangenheit.

Entsprechende Anträge von Witting lehnte die Kammer in München ab. Hier müsse sich der BGH positionieren, fordert – oder besser: hofft – Witting. Zugleich räumt er ein: „Revisionen der Verteidigung haben vor dem BGH nur geringe Erfolgsaussichten.“

Verwirft der Bundesgerichtshof die Revision, „haben wir nur noch die Option, Herrn Wolbergs in Haft zu begleiten.“ Sechs Wochen nach einer solchen Entscheidung folgt die Aufforderung zum Haftantritt.

„Es gibt einen Zeitpunkt X, da schützt dich dieser Staat nicht mehr.“

Der Ex-Oberbürgermeister selbst sagt am Mittwoch wenig. Er befinde sich nach wie vor in einem „Schockzustand“, sagt Wolbergs. „Ich habe kein Vertrauen mehr in diesen Rechtsstaat. Ich habe kein Vertrauen mehr in diesen Staat.“

Eigentlich müsse der Staat alle und jeden schützen. „Aber es gibt einen Zeitpunkt X, da schützt dich dieser Staat nicht mehr.“

Das Urteil in München habe von vornherein festgestanden, ist Wolbergs überzeugt. Man wolle an ihm „ein Exempel statuieren“. Er werde aber auch im Angesicht einer Haftstrafe „nichts zugeben, was nicht der Wahrheit entspricht“.

Dafür habe er nun ein Strafmaß bekommen, das – sollte es vollzogen werden – „mein Leben quasi beendet“.