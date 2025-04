Nach Stürzen und viel Kritik: Bayernhafen Regensburg baut Barrieren am Uferweg zurück

Tiefe Rinnen im frisch asphaltierten Uferweg der Donaupromenade sorgten für Kritik, Berichterstattung und Stürze. Jetzt hat der Bayernhafen reagiert und die Hindernisse zurückgebaut. Auf Fragen bleibt man schmallippig.

Die einen würden es als Hirschauer Stückl bezeichnen, andere als Schildbürgerstreich. Für Bernadette Dechant ist es „schlichtweg ein Wahnsinn“, was sich der Bayernhafen Regensburg entlang der frisch asphaltierten Uferpromenade zwischen Donaulände und Marina-Quartier geleistet hat – und nun nach nicht einmal einer Woche wieder zurückbaut. „So geht der Freistaat mit unseren Steuergeldern um“, ärgert sich die CSU-Stadträtin. „Sind da lauter Blöde am Werk?“

WERBUNG

Ein Blick zurück. Anfang März verkündete der Bayernhafen stolz, dass die komplette Asphaltierung des Uferwegs in Kürze abgeschlossen ist. „Mit der ansprechenden Gestaltung (…) wird dieser für Kreuzfahrttouristen aus aller Welt sowie für die Radfahrer und Fußgänger aus dem benachbarten Quartier aufgewertet“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Sturz beim Fototermin

Doch Fußgänger und Radler wunderten sich, als sie Anfang der Woche den fast fertigen Weg nutzen wollten. Dort fanden sich mehrere tiefe und gepflasterte Rinnen. Stolperfallen für ältere Fußgänger und Kinder. Für ältere Menschen mit Rollstuhl oder Rollator ein schwer zu bewältigendes Hindernis, weil sich die kleinen Räder verkanten, und für Radfahrer eine ernsthafte Gefahr.

Als die Mittelbayerische Zeitung am Dienstag wegen Hinweisen einer Radfahrerin vor Ort ist, kommt es laut dem Bericht während des Fototermins zum Sturz einer Radlerin. Ein ältere Dame konnte demnach gerade noch absteigen.

Die Rinnen sind offensichtlich nicht zur Regenwasserableitung gedacht. Zur Donauseite hin sind sie zugemauert. Das teilte am Dienstag der Bayernhafen genau der MZ auch noch genau so mit. „Bei den Querrinnen am Uferweg handelt es sich um Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion für Fahrzeuge aller Art in diesem verkehrsberuhigten Bereich.“

ADFC, Stadträtin und Stadt intervenieren

Seitdem ist einiges passiert. Mehrere Radfahrerinnen haben sich beschwert – bei unsere Redaktion und anderen Medien. Regine Wörle vom ADFC schrieb einen geharnischten Brief an die Hafenverwaltung und wies auf die fehlende Barrierefreiheit und mehrere Fahrradstürze hin, von denen ihr berichtet wurde.

Auch Bernadette Dechant wurde aktiv, wandte sich an Bürgermeisterin Astrid Freudenstein und Planungsreferent Florian Plajer. Und die Stadt Regensburg verwies in einem Statement zwar auf die Zuständigkeit des Hafens für den Weg, kündigte aber an, auf die Verantwortlichen dort zuzugehen.

Rückbau mit fragwürdiger Begründung

Nun, am heutigen Donnerstag, wurden die Rinnen entfernt und wurden durch gepflasterte Streifen ersetzt. Gegenüber unserer Redaktion versucht eine Sprecherin des Hafens, die akribisch gepflasterten Rinnen als verkehrsberuhigende Maßnahme während der Bauarbeiten zu verkaufen. Mehr oder weniger. Man bleibt sehr schmallippig.

Es hätten doch (seit heute entfernte) Schilder darauf hingewiesen, das die Nutzung des Uferwegs während der Bauarbeiten für Fußgänger und Radler verboten sei, heißt es denkbar schmallippig.

Dass die Rinnen aber nur während der Bauarbeiten gedacht waren, ist aber angesichts der aufwändig zementierten Pflasterung und des kurzen Zeitraums, für den sie existierten, kaum glaubwürdig.

Auch die Stadt Regensburg teilt mit, dass der Hafen nach Rücksprache nun Änderungen vorgenommen habe, sprich: Man hat die Stolper- und Sturzfallen durch optisch auffällige, aber ungefährliche gepflasterte Streifen ersetzt.

Das ist übrigens genau das, was Klaus Wörle vom ADFC als Maßnahme zur Geschwindigkeitsbegrenzung vorschlägt – nicht nur für Radler, sondern auch für Taxis, Busse und Lieferfahrzeuge, die den Uferweg nutzen. „Dass solche optischen Barrieren wirken und abbremsen, ist belegt.“

Schaut der Hafen nur auf sich?

Wörle bedauert, dass der Hafen „augenscheinlich nur auf seine Interessen schaut und macht, was er will“. Schließlich sei auch der Bayernhafen Teil der Stadtgesellschaft und wirke in diese hinein. „Das sollte ein Geben und Nehmen sein. Da wäre mehr Gesprächsbereitschaft gefordert.“

Wörles Befürchtung: Mit der aktuellen Haltung werde es schwer, die notwendigen Radvorrangrouten in Richtung der Schwabelweiser Brücke umzusetzen. Seit Jahren liefen entsprechende Bemühungen nach einer passablen Querung durchs Hafengebiet ins Leere. Der Hafen fordere nur, gebe aber kaum etwas zurück.

Bernadette Dechant, die als Sprecherin der Bürgerbewegung Hohes Kreuz immer wieder mit dem Hafen im Clinch liegt, wird noch deutlicher. „Denen sind wir doch vollkommen wurscht.“ Doch zumindest sind die Rinnen jetzt weg – unmittelbar bevor mehrere Kreuzfahrtschiffe beim Donaumarkt anlegen und teils gebrechliche Touristen den Uferweg in Beschlag nehmen. Zum Teil mit Rollatoren.