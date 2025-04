CO2-Pipeline durch Regensburg könnte schneller kommen als erwartet

Die potentielle neue Bundesregierung will das Thema CO2-Abscheidung vorantreiben und entsprechenden Bauvorhaben „überragendes öffentliches Interesse“ einräumen, sie so beschleunigen und Einflussmöglichkeiten schwächen. Die Informationslage bei der Stadt Regensburg, durch die ein Hauptstrang der CO2-Pipeline laufen soll, ist dennoch dünn.

113.000 Kilometer quer durch Europa soll es haben – das Pipelinenetz für Kohlendioxid, das bei der Produktion in Industriebetrieben anfällt, dort durch eigene Anlagen abgeschieden und dann an die Küsten transportiert werden und dann in Gesteinsschichten im Meeresboden verpresst werden soll. Bekannt ist die Technologie unter dem Stichwort CCS (Carbon Capture an Storage).

So soll der Kohlendioxidausstoß in die Atmosphäre verringert und der Klimawandel gebremst werden. Bis zu 40 Prozent der industriell verursachten CO2-Emissionen sollen mittels CCS gespeichert werden – zwischen 34 und 70 Millionen Tonnen. So der Plan. 1.100 Kilometer des Pipelinnetzes sollen dabei auch durch Bayern verlaufen. Das fordert unter anderem die „Vereinigung der bayerischen Wirtschaft“. Auch Regensburg wäre betroffen.

Kommende Bundesrgierung sieht höchste Priorität für CCS

Wie bereits berichtet, ist CCS hoch umstritten und bislang auch nicht wirklich ausgereift. In Deutschland wurde die teure Technologie, abgesehen von Pilotanlagen noch nicht wirklich erprobt. Die Kosten allein für das Pipelinenetz in Bayern schätzt die vbw auf bis zu drei Milliarden Euro.

Umweltverbände befürchten, dass sich dadurch die Umstellung auf erneuerbare Energien verlangsamt, weil fossile Brennstoffe weiterverwendet werden könnten und der privatwirtschaftliche Betrieb eines Pipelinnetzes um so profitabler wäre, je mehr CO2 entsteht. Auch warnen sie vor Risiken bei Lecks in den Pipelines oder den unterirdischen Speichern. Der Weltklimarat spricht von einer „riskanten Notlösung“.

Doch bereits für die alte und nun auch für die voraussichtlich neue Bundesregierung ist CCS ein wichtiger Baustein bei der Erreichung der Klimaziele. In einem bekannt gewordenem Arbeitspapier der Verhandler von Union und SPD zu Energie und Klima wird dem Thema „höchste Priorität“ eingeräumt.

„Überragendes öffentliches Interesse“: Weniger Mitsprache für Umweltschutzverbände

Weiter heißt es:

„Wir werden umgehend ein Gesetzespaket beschließen, welches die Abscheidung, den Transport, die Nutzung und die Speicherung von Kohlendioxid insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors (…) ermöglicht. Wir werden das überragende öffentliche Interesse für den Bau dieser CCS/CCU-Anlagen und -Leitungen feststellen.“

Der Rechtsbegriff „überragendes öffentliches Interesse“ soll entsprechende Bauvorhaben, insbesondere für das Pipelinenetz, deutlich beschleunigen. Genehmigungsverfahren werden vereinfacht, Einflussmöglichkeiten für Träger öffentlicher Belange wie Umwelt- und Naturschutzverbände, werden geschwächt.

In Verbindung mit dem Milliardenpaket für Infrastruktur, das der Bundestag auf den Weg gebracht hat, und dem Druck von Wirtschaftsverbänden heißt das: mit der Umsetzung des Pipelinenetzes könnte es plötzlich vergleichsweise schnell gehen.

Länder und Kommunen zuständig für Unterhalt und Sicherheit

Zuständig für Sicherheit und Unterhalt der Pipelines wären nach momentanem Stand Länder und Kommunen, damit auch Regensburg. Kohlendioxid ist zwar für den Menschen in geringer Konzentration unschädlich, kann aber bei Austritten in größerem Maßstab durchaus gefährlich werden. Bei einem CO2-Austritt in einer Lackfabrik in Mönchengladbach wurden 2008 über 100 Menschen verletzt. 45 Verletzte gab es bei dem Leck einer CO2-Pipeline vor drei Jahren in den USA.

Welche Kosten kämen damit konkret auf Regensburg zu – für den Unterhalt, aber auch für die Nachrüstung bei Feuerwehr und Rettungsdiensten? Inwieweit ist man in das Sicherheitskonzept eingebunden oder gar dafür verantwortlich? Und wo genau in der Stadt soll die Pipeline eigentlich verlaufen?

Stadt kann noch keine konkreten Aussagen treffen

Auf all diese Fragen hat man bei der Stadt Regensburg bislang noch keine Antwort. Die entsprechenden Planungen stünden „noch ganz am Anfang“, heißt es auf Nachfrage. „Sollte das Thema unter der neuen Bundesregierung jetzt Fahrt aufnehmen, bleiben dennoch die entsprechende Gesetzgebung und die weitere Entwicklung abzuwarten, bevor dazu konkrete Aussagen getroffen werden können.“

Vorteile für Regensburg hätte die Pipeline hier übrigens laut Auskunft der Pressestelle kaum. Das geht aus der Studie zum Pipelinenetz hervor, welche die vbw letzten November veröffentlicht hat. Demnach käme hier lediglich das Kalkwerk als großer CO2-Emittent in Frage, um sich daran anzuschließen.