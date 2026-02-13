Entdecke Veranstaltungen in Regensburg Alle Kultur Oekologie Soziales Kino

13 Feb.202614:28
Regensburg Analog

Brenner, Schien und Thurow – drei Live-Talks am Wochenende

Von Redaktion in In eigener Sache

Freitag Lisa Brenner (Volt), Samstag Michael Schien (Freie Wähler) und Sonntag Thomas Thurow (Brücke) – dieses Wochenende haben wir drei OB-Kandidatinnen und -Kandidaten bei Ghost Town Radio zu Gast.

Lisa Brenner, Michael Schien und Thomas Thurow sind an diesem Wochenende unsere Gesprächspartner. Fotos: Volt/FW/as

Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Wir plaudern eineinhalb Stunden über Regensburg, Wahlkampf, Kommunalpolitik und Persönliches. Tags darauf um 11 Uhr folgt jeweils die Wiederholung – mit Musik. Im Lauf der nächsten Woche werden wir alle Gespräche auf Soundcloud zur Verfügung stellen und hier auf unserer Seite veröffentlichen.

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat). 

Die nächsten Termine:

  • Benedikt Suttner (ÖDP) am 21. Februar
  • Thomas Burger (SPD) am 22. Februar
  • Ingo Frank (Die Partei) am 25. Februar

 

Dann hatten wir alle OB-Kandidaten, die sich am 8. März zur Wahl stellen, bei Regensburg Analog zu Gast.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Radiomacher Adam Lederway in seinem Studio in Stadtamhof. Foto: privat

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:
https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b

Im Browser hören:
Klick

 

 

