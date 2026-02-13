Brenner, Schien und Thurow – drei Live-Talks am Wochenende

Freitag Lisa Brenner (Volt), Samstag Michael Schien (Freie Wähler) und Sonntag Thomas Thurow (Brücke) – dieses Wochenende haben wir drei OB-Kandidatinnen und -Kandidaten bei Ghost Town Radio zu Gast.

Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Wir plaudern eineinhalb Stunden über Regensburg, Wahlkampf, Kommunalpolitik und Persönliches. Tags darauf um 11 Uhr folgt jeweils die Wiederholung – mit Musik. Im Lauf der nächsten Woche werden wir alle Gespräche auf Soundcloud zur Verfügung stellen und hier auf unserer Seite veröffentlichen.

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).

Die nächsten Termine:

Benedikt Suttner (ÖDP) am 21. Februar

Thomas Burger (SPD) am 22. Februar

Ingo Frank (Die Partei) am 25. Februar

Dann hatten wir alle OB-Kandidaten, die sich am 8. März zur Wahl stellen, bei Regensburg Analog zu Gast.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

