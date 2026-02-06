Live-Talk im Doppelpack: Sonntag mit Astrid Freudenstein (CSU), Montag mit Christian Janele (CSB)

Die Zeit wird knapp: Deshalb haben wir unsere Termine bei Ghost Town Radio ausgebaut. Am Sonntag ab 18.30 Uhr kommt mit CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein die Favoritin für die OB-Wahl am 8. März. Tags darauf unterhalten wir uns mit Christian Janele, Kandidat der CSB.

An den Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).

WERBUNG





Ebenfalls schon zugesagt haben Thomas Thurow (Brücke), Michael Schien (Freie Wähler) und Thomas Burger (SPD).

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



Im Browser hören:

Klick