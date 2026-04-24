Gedenkweg fÃ¼r die Opfer des Faschismus in Regensburg: â€žKÃ¤mpfen wir fÃ¼r eine offene Gesellschaft.â€œ
Beim Gedenkweg fÃ¼r die Opfer des Faschismus betonen Rednerinnen und Redner, dass Gedenken Ã¼ber das bloÃŸe Erinnern hinausgehen muss. Das neue Projekt im ehemaligen KZ-AuÃŸenlager Colosseum bleibt ein rosa Elefant, den niemand erwÃ¤hnt.
Es ist wichtig, dieses gemeinsame, pluralistische Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus â€“ Ã¼ber alle politischen und weltanschaulichen Grenzen hinweg. Das betont Martin Oswald, Vorstandssprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, am Dachauplatz nachdrÃ¼cklich.
Donnerstag, kurz vor 19.30 Uhr. Letzte Station des â€žGedenkwegs fÃ¼r die Opfer des Faschismusâ€œ, der jedes Jahr am 23. April in Regensburg stattfindet. An jenem Tag, als SS-Mannschaften vor 81 Jahren 400 bis 450 Gefangene des KZ-AuÃŸenlagers Colosseum kurz vor Kriegsende auf den Todesmarsch nach SÃ¼den trieben.
Seit elf Jahren: ein gemeinsamer Gedenkweg
2015 wurde die Vision eines gemeinsamen Erinnerns in Regensburg Wirklichkeit. Nach Ã¼ber 40 Jahren getrennten Gedenkens rufen seither die Stadt Regensburg, linke Gruppierungen, Gewerkschaften, die Kirchen, die Zeugen Jehovas und die JÃ¼dische Gemeinde gemeinsam zur Veranstaltung auf.
FÃ¼r die Regensburger Mehrheitsgesellschaft war dieses Erinnern nie ein groÃŸes Thema. 300 bis 400 Menschen kommen jedes Jahr am Abend vor dem Colosseum in Stadtamhof zusammen. So auch heuer. Doch diesmal stehen Vertreterinnen und Vertreter fast aller Stadtratsparteien dabei â€“ bis hin zur CSU, die sich lange verweigert hatte.
Die Wahrnehmung des frÃ¼heren KZ-AuÃŸenlagers hat sich gewandelt. Der damalige EigentÃ¼mer weigerte sich vor knapp 20 Jahren, eine Gedenktafel am GebÃ¤ude anzubringen. Der frÃ¼here Kulturreferent Klemens Unger lieÃŸ vor 15 Jahren in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eine Platte mit verharmlosendem Text im Boden versenken.
Colosseum-Verein bleibt unerwÃ¤hnt
An diesem Donnerstag hÃ¤ngt ein Text im Schaufenster: â€žVor 81 Jahren befand sich an diesem Ort ein AuÃŸenlager des Konzentrationslagers FlossenbÃ¼rg.â€œ Innen arbeiten Mitglieder des Colosseum-Vereins. Sie richten die RÃ¤ume her â€“ fÃ¼r einen Erinnerungs- und Begegnungsraum. Genau das fordern Redner seit Jahren. Die Stadt scheitert daran bislang.
Einen Erinnerungs- und Begegnungsraum: einen Ort des Austauschs und der Demokratiebildung, fÃ¼r Veranstaltungen und Experimente, zum Erproben neuer Formate â€“ um Menschen die NS-Geschichte zu vermitteln und SchlÃ¼sse fÃ¼r die Zukunft zu ziehen.
Nicht nur OberbÃ¼rgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer spricht vom â€žAuftrag fÃ¼r die Gegenwartâ€œ, den das Erinnern mit sich bringt. Diesen Auftrag betonen auch Katja Ertl vom DGB und Rabbiner Benjamin Kochan von der JÃ¼dischen Gemeinde.
Maltz-Schwarzfischer sagt, dass es angesichts dieses Auftrags unangenehme Fragen gebe, denen man sich stellen mÃ¼sse. â€žWie konnte das passieren? Warum haben so viele mitgemacht? Was bedeutet das fÃ¼r unser Handeln heute?â€œ
Vor diesem Hintergrund fÃ¤llt auf: Keiner der Redner erwÃ¤hnt an diesem Donnerstag das Projekt im Colosseum oder den Verein.
Wunsch nach RÃ¤umen und neuen Ideen
Immerhin bedankt sich ein Vertreter von â€žSDJ: Die Falkenâ€œ bei den Vereinsmitgliedern dafÃ¼r, dass sie den Marsch mit dem traditionellen Transparent begleitet haben, auf dem die namentlich bekannten Todesopfer des Colosseum genannt werden. Das tut er ganz am Ende der Vernstaltung nachdem â€“ ebenfalls Tradition â€“ am Dachauplatz das Lied der Moorsoldaten gesungen wurde.
Sylvia Seifert, Vertreterin der Stolpersteingruppe, fÃ¼hrt vor dem Colosseum aus, was es jetzt braucht, um das Erinnern neu aufzustellen. Denn die Ãœberlebenden des AuÃŸenlagers fehlen â€“ Menschen wie Zbigniew Kolakowski oder Tadeusz Sobolewicz, die den Gedenkweg frÃ¼her begleiteten.
Seifert wÃ¼nscht sich neue Ideen und Konzepte, offene KommunikationsrÃ¤ume, Erinnerungsorte mit zeitgemÃ¤ÃŸer PrÃ¤sentation. Dabei setzt sie Hoffnung auf die stÃ¤dtische Stabsstelle fÃ¼r Erinnerungs- und Gedenkkultur.
Expertenkommission verschwand sang- und klanglos
Doch diese Hoffnung wirkt trÃ¼gerisch. Die beim Bildungsreferat angesiedelte Stabsstelle tritt seit Jahren auf der Stelle. Das zeigt sich nicht nur an der inzwischen peinlich anmutenden, erfolglosen Suche nach geeigneten RÃ¤umen.
2019 berief der Stadtrat eine hochkarÃ¤tig besetzte Expertenkommission. Auftrag: Umsetzung eines Konzepts â€žNS-Erinnerungs- und Gedenkkulturâ€œ. Mitglieder waren unter anderem Dr. Andrea LÃ¶w, stellvertretende Leiterin des Zentrums fÃ¼r Holocaust-Studien in MÃ¼nchen, und Florian Dierl, damals Leiter des Dokumentationszentrum ReichsparteitagsgelÃ¤nde in NÃ¼rnberg.
Diese Kommission gibt es inzwischen nicht mehr. Ob es Ergebnisse gab â€“ unklar. Stattdessen lieÃŸ die stÃ¤dtische Bildungsreferentin zuletzt verlauten, man stehe bei der Diskussion Ã¼ber das â€žWieâ€œ des Erinnerns noch am Anfang.
NS-Dokumentationszentrum: eine ungehÃ¶rte Forderung
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes fordert seit Jahren ein NS-Dokumentationszentrum. Martin Oswald begrÃ¼ndet das am Dachauplatz ausfÃ¼hrlich. Das Erinnern an die Opfer sei wichtig, sagt der VVN-Sprecher. Aber es habe auch viele TÃ¤ter in der Regensburger Stadtgesellschaft gegeben.
Oswald nennt den fanatischen Gauleiter Ludwig Ruckdeschel, der die Verteidigung Regensburgs â€žbis zum letzten Steinâ€œ forderte, selbst floh und unter anderem fÃ¼r die Hinrichtung von Domprediger Johann Maier verantwortlich war.
Er nennt den Reichsjustizminister Franz GÃ¼rtner, der die Reichstagsbrandverordnung und die â€žGesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehreâ€œ unterzeichnete. GÃ¼rtner stammt aus Stadtamhof.
Und den Landgerichtsdirektor Johann Josef Schwarz, der die Todesurteile fÃ¼r Domprediger Maier und den Lagerarbeiter Josef Zirkl unterschrieb, weil beide die kampflose Ãœbergabe der Stadt an die US-Truppen gefordert hatten.
Das sind nur wenige von vielen Namen. â€žEs gibt noch viele LÃ¼cken in der Erinnerungâ€œ, sagt Oswald. Forschung und ein Dokumentationszentrum seien dringend nÃ¶tig. Doch die seit Jahren erhobene Forderung nach einem solchen Zentrum hat es bislang nicht auf die politische Ebene â€“ in den Stadtrat â€“ geschafft.
Was bedeutet eigentlich â€žNie wieder!â€œ?
Die persÃ¶nlichste Rede, die den direktesten Bezug in die Gegenwart schlÃ¤gt, hÃ¤lt am Donnerstag Dekan JÃ¶rg BrÃ¤u von der evangelischen Gemeinde. Er verweist auf einen Aufsatz von Jens Christian Wagner, ehemals Leiter der GedenkstÃ¤tte Buchenwald. Er fragt darin, was der Ruf â€žNie wieder!â€œ, geboren aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust, eigentlich bedeutet.
Wagner warnt vor der Instrumentalisierung von Geschichte durch autoritÃ¤re Regime und Bewegungen, die das Gedenken selbst bedrohen. â€žDer Konsens, was wir wollen, wenn wir ‘Nie wieder!’ rufen, hat entweder nie wirklich existiert oder ist verloren gegangenâ€œ, so BrÃ¤u.
Auch er spÃ¼rt diese neue UnÃ¼bersichtlichkeit. â€žEs ist oft gar nicht so einfach, Gut und BÃ¶se zu unterscheiden, TÃ¤ter und Opfer zu benennen.â€œ Er halte das Regime im Iran fÃ¼r verbrecherisch, doch verbrecherisch sei auch der Angriffskrieg der USA mit Bombardements auf die ZivilbevÃ¶lkerung.
Halt findet BrÃ¤u in der Allgemeinen ErklÃ¤rung der Menschenrechte von 1948 â€“ einem Text, der angesichts der heutigen Entwicklungen so wirke, als sei er â€žim Auenland verfasstâ€œ worden.
In der PrÃ¤ambel heiÃŸt es:
â€žDa die Anerkennung der angeborenen WÃ¼rde und der gleichen und unverÃ¤uÃŸerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei gefÃ¼hrt haben, die das Gewissen der Menschheit mit EmpÃ¶rung erfÃ¼llen, und da verkÃ¼ndet worden ist, daÃŸ einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genieÃŸen, das hÃ¶chste Streben des Menschen gilt,
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schÃ¼tzen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und UnterdrÃ¼ckung zu greifen,
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fÃ¶rdern,
da die VÃ¶lker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die WÃ¼rde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekrÃ¤ftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in grÃ¶ÃŸerer Freiheit zu fÃ¶rdern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,
da ein gemeinsames VerstÃ¤ndnis dieser Rechte und Freiheiten von grÃ¶ÃŸter Wichtigkeit fÃ¼r die volle ErfÃ¼llung dieser Verpflichtung ist, verkÃ¼ndet die Generalversammlung diese Allgemeine ErklÃ¤rung der Menschenrechte als das von allen VÃ¶lkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal (â€¦).â€œ
BrÃ¤us Bitte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gedenkwegs:
â€žVerteidigen wir die Rechte aller Menschen in unserem Land, ob atheistisch oder religiÃ¶s, ob hetero oder queer, ob mit Migrationshintergrund oder einem Stammbaum, der sich bis auf Kartoffelbauern ins 16. Jahrhundert zurÃ¼ckfÃ¼hren lÃ¤sst. (â€¦) Stehen wir zusammen und kÃ¤mpfen fÃ¼r eine offene, liberale Gesellschaft fÃ¼r alle. Damit kein Mensch mehr zum Opfer von Menschen wird.â€œ
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Kommentare (6)
Mr. T.
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Sehr wichtige Veranstaltung! Gedenken ist so wichtig, um sowas in Zukunft nicht wieder passieren zu lassen. Hans-Peter Kerkeling hat da zuletzt in Buchenwald auch sehr gute Worte dafÃ¼r gefunden.
Leider herrschen immer noch Bedenken vor zu viel Gedenken, vor allem zu tiefem Gedenken. Zu tief stecken viele unserer Vorfahren in der Sache drin. NatÃ¼rlich nicht nur als TÃ¤ter, aber auch als die, die das gutgeheiÃŸen oder wenigstens weggeschaut haben. Man kÃ¶nnte ja unangenehmes erfahren, wenn man zu genau hinschaut.
Schade, dass Herrn BrÃ¤u da in seinem wichtigen Aufruf ein kleiner, unerheblicher Lapsus unterlaufen ist. Kartoffelbauern hat’s im 16. Jahrhundert in Deutschland noch nicht gegeben …
BvG
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Regensburg war im Dritten Reich von der Bedeutung fÃ¼r den Nationalsozialismus her nicht MÃ¼nchen, NÃ¼rnberg oder Berlin. Hitler hat sich nur kurz hier blicken lassen. Eine wohlsortierte Abteilung zum Dritten Reich im Historischen Museum scheint mir eine angemessene LÃ¶sung, diese Epoche permanent abzubilden.
Novalis
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Danke fÃ¼r den Bericht. Eine superwichtige Veranstaltung. Allerdings ist mir nicht klar, warum man eine mÃ¶rderische Ideologie wie den Nationalsozialismus nicht mit Namen nennt. Das war nicht irgendein Faschismus wie in Spanien oder Italien oder wie in den USA (wo sich Trump ja nicht scheut, sich selbst so zu nennen). Den Rassismus des italienischen Rassismus und die Rasseideologie der Nazis unterscheidet erhebliches. Davon abgesehen ist diese Begriffsverschiebung m.W. DDR-Sprech. Es war den real existierenden Sozialisten schlicht peinlich, dass die Nazis im Parteinamen den Begriff Sozialismus hatten. Soviel geschichtliche Richtigkeit muss sein (neben den Kartoffelbauern).
nixda
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wehret den anfÃ¤ngen,
csu, merkt euch das gefÃ¤lligst
und handelt danach!
KÃ¶lner
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ErgÃ¤nzend mÃ¶chte ich anfÃ¼gen, dass auch deutlicher auf deutsche Kolonialverbrechen einzugehen ist. Leider geht es hierbei nicht um “Nie wieder”, sondern es muss erstmal mit der KontinuitÃ¤t gebrochen werden
Novalis
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@BvG
Das ist ein Verharmlosungsversuch, der zeigt, dass man eigentlich nicht behelligt werden will von den Nazis. Wir hatten 12 Jahre einen NazibÃ¼rgermeister (und einen CSU-Nachfolger, der sich in dieser Zeit massiv befleckt hat), es gab ein AuÃŸenlager eines KZ, die Messerschmittwerke haben massenhaft Zwangsarbeiter eingesetzt, eine groÃŸe jÃ¼dische Gemeinde wurde fast ausgelÃ¶scht, eine stÃ¤dtebaulich herausragende Synagoge abgerissen, Ã¶rtliche Nazissympathisanten machten nach dem Krieg vor Ort Karriere (unter anderem im Stadtmuseum). Und all das – ist das eigentlich wirklich so wenig im Vergleich zu Berlin, MÃ¼nchen oder NÃ¼rnberg? – wollen Sie ins Museum stecken statt an die Ã–ffentlichkeit? Das ist ja zum FremdschÃ¤men.
Wer auf die RÃ¶mer und das Mittelalter stolz ist, das an allen Ecken und Enden in Regensburg sichtbar ist – und ich zeige das gern Regensburgbesuchenden -, braucht keine Angst zu haben, auch die dunkelsten Schattenseiten vorzuzeigen, solange damit die Bereitschaft einhergeht, aus diesen AbgrÃ¼nden zu lernen.