Schwach besuchter â€žBÃ¼rgerdialogâ€œ der AfD in Neutraubling â€“ Mixl will â€žUmvolkungâ€œ beenden

Vor 50 Leuten und mit Schlagworten aus der nationalsozialistischen Volkstumspolitik traf sich die bayerische Landesgruppe der AfD im Bundestag in Neutraubling zum â€žBÃ¼rgerdialogâ€œ.

Von Thomas Witzgall

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FÃ¼nf AfD-Bundestagsabgeordnete luden am Dienstag in Neutraubling zum BÃ¼rgerdialog. Dazu wurde von der Landesgruppe auf Kosten der Steuerzahler eine grÃ¶ÃŸere BÃ¼hne organisiert und ein Foodtruck aus dem fernen Landkreis Hof bestellt.

Mit nur knapp 50 Teilnehmenden blieb der Zuspruch an interessierten BÃ¼rgern gering, wenn man zu den Abgeordneten noch Funktionspersonal zÃ¤hlt â€“ wie Mitarbeiter und lokale FunktionÃ¤re und MandatstrÃ¤ger, zum Beispiel die Regensburger StadtrÃ¤te Thomas Straub und Lukas Daiser. Der Eindruck: Die AfD tagt hier weitestgehend im eigenen Saft.

Lokale ZerwÃ¼rfnisse sichtbar

Wer fehlte, waren zwei Protagonisten, die sonst bei AfD-Veranstaltungen im Landkreis Regensburg die FÃ¤den in der Hand halten: der Landtagsabgeordnete Dieter Arnold und der oft als Versammlungsleiter auftretende Georg BÃ¤uml, beide auch KreisrÃ¤te. Das kÃ¶nnte an lokalen ZerwÃ¼rfnissen liegen.

Carina SchieÃŸl, ehemalige Mitarbeiterin von Arnold, Direktkandidatin in Regensburg und Ã¼ber die Landesliste in den Bundestag gewÃ¤hlt, spielte gleich zu Beginn ihrer Rede darauf an, dass sie sich freue, nun auch mal wieder â€žin ihrem Wahlkreisâ€œ auftreten zu kÃ¶nnen oder dÃ¼rfen. HeiÃŸt: Die lokale AfD schneidet die eigene Bundestagsabgeordnete.

Mixl: Wegen demokratiefeindlicher Thesen abgemahnt

Als letzter der vier OberpfÃ¤lzer AfD-Abgeordneten neben SchieÃŸl, Peter Boehringer (formal Wahlkreis Amberg) und Manfred Schiller (Weiden) durfte Reinhard Mixl auf die BÃ¼hne. Der Schwandorfer hatte kÃ¼rzlich seinen Hut in den Ring geworfen, beim Parteitag Mitte Juni in Passau Landesvorsitzender werden zu wollen.

Mixl hat dabei keinerlei Vorerfahrung und leitete bisher nur einen Kreisvorstand. Sein wichtigster Bezug zum Landesvorstand dÃ¼rfte das Parteiausschlussverfahren gewesen sein, das gegen ihn angestrebt wurde, weil ihm vom Gericht demokratiefeindliche Thesen bescheinigt wurden.

Das Verfahren endete mit einer Abmahnung, sodass Mixl im Landesverband bleiben konnte, den er nun bald anfÃ¼hren mag.

Fabulieren Ã¼ber â€žUmvolkungâ€œ

Er verlor sich in seiner Rede Ã¼ber weite Strecken in drÃ¶gen Zahlen und konnte kaum Begeisterung und Applaus hervorrufen. Als eine der ersten MaÃŸnahmen, die eine AfD-Regierung Ã¼bernehmen wÃ¼rde, wÃ¼rden MaÃŸnahmen stehen, die aktuell laufende â€žUmvolkungâ€œ zu beenden, die er offenbar den bisherigen Regierenden bescheinigte.

Auch sprach Mixl davon, die aktuelle Entwicklung wÃ¼rde in die eigene â€žAusrottungâ€œ fÃ¼hren.

â€žUmvolkungâ€œ gilt als Begriff aus der nationalsozialistischen Volkstumspolitik. FÃ¼r das Oberverwaltungsgericht fÃ¼r Nordrhein-Westfalen in MÃ¼nster wird mit der Nutzung solcher Begrifflichkeiten die rechtlich noch zulÃ¤ssige Forderungen nach einer restriktiven Migrations- und EinbÃ¼rgerungspolitik Ã¼berschritten, wenn der Verlust der ethnisch-kulturellen IdentitÃ¤t mit dem Ende des deutschen Volkes gleichgesetzt wird.

Blaue MilchmÃ¤dchenrechnung

Mixl hatte vorher bereits â€žAuslÃ¤nderâ€œ und â€žMigrantâ€œ synonym gebraucht und etwa die Rechnung aufgemacht, sollten zwei Millionen Menschen abgeschoben werden, gebe dies Raum fÃ¼r 500.000 deutsche Familien.

Neben den ethisch problematischen Aspekten ignoriert die Aussage etwa, dass nur ein Bruchteil der Leute, die Mixl hier vertreiben wollte, in Wohnungen lebt, die Ã¼berhaupt fÃ¼r Familien geeignet wÃ¤ren.

Rechtsextremist als Gastredner

Mit Hannes Gnauck aus Brandenburg wurde ein externer Bundestagsabgeordneter eingeladen, der seine Rede allerdings mit Blick auf ein nahendes Gewitter stark verkÃ¼rzen musste. Der Soldat wurde vom MilitÃ¤rischen Abschirmdienst frÃ¼h als Rechtsextremist gefÃ¼hrt. Dennoch wÃ¤hlte ihn die Junge Alternative zu ihrem letzten Bundessprecher.

Er wiederholte zum Ende auch die Formulierung, anhand der ihm das Brandenburgische Innenministerium ein ethnisches VolksverstÃ¤ndnis unterstellt und die ihn mehrfach in dem Vermerk zur Hochstufung des Landesverbandes in â€žgesichert rechtsextremâ€œ auftauchen lÃ¤sst.

FÃ¼r Gnauck verbindet alle Deutschen ein unsichtbares Band jenseits der Sprache, das man nicht erklÃ¤ren mÃ¼sse. FrÃ¼her hatte er laut Vermerk noch hinzugefÃ¼gt, dass etwa zum Deutschen mehr gehÃ¶re als eine StaatsbÃ¼rgerurkunde oder dass das Band zwischen diesen Deutschen automatisch stÃ¤rker sei als zu jedem Syrer oder Afghanen.

Das war fÃ¼r Gnauck teilweise â€žNaturgesetzâ€œ.

40 Gegendemonstranten

Gegen die Veranstaltung protestierte in Sicht- und HÃ¶rweite das BÃ¼ndnis fÃ¼r Toleranz und Menschenrechte im Landkreis Regensburg mit etwa 40 Teilnehmenden.

Die AfD-Bundestagsabgeordneten wÃ¼rden Nationalismus in seiner widerwÃ¤rtigen Form praktizieren, sich Ã¼ber Grund- und Menschenrechte hinwegsetzen wollen, nicht nach den Regeln des Grundgesetzes regieren wollen und MenschenwÃ¼rde nur selektiv vergeben.

Fotograf behindert

GegenÃ¼ber solchen Feinden des Grundgesetzes dÃ¼rfe es keine Toleranz oder NeutralitÃ¤t geben. Der BÃ¼rgerdialog der AfD ziele auf Abwertung und Ausgrenzung. Gefordert wurde deshalb auch ein Verbot der Partei. Ein weiterer Redner ergÃ¤nzte, Rassismus lÃ¶se keine Probleme des Landes und Nationalismus baue keine neuen Schulen.

AfD-Ordner hielten eine Frau davon ab, das abgesperrte GelÃ¤nde zu betreten. Eine StÃ¶rung ging von ihr erkennbar nicht aus. Auf dem GelÃ¤nde wurde ein Fotograf von einem Teilnehmer bewacht, der mit Hilfe eines Regenschirms aktiv Fotoaufnahmen auch in Richtung BÃ¼hne unterband.