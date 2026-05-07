„Im Wolbergs nichts Neues.“ Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe für Regensburgs Ex-OB
Plädoyers im Korruptionsprozess gegen Ex-OB Wolbergs vor dem Landgericht München I. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe, Strafverteidiger Witting einen Freispruch. Was die objektiven Fakten betrifft, ist man sich weitgehend einig. Uneins ist man sich darin, wie viel Wolbergs von dem korruptiven Spendensystem des Bauträgers Volker Tretzel wusste.
„Aber egal. Das war’s.“ Mit diesen resignierten Worten beendet Joachim Wolbergs sein Schlusswort im Sitzungssaal 162 des Landgerichts München I. Mittwoch, kurz nach 16 Uhr. Nach zehn Verhandlungstagen haben nun nur noch die Richter das Wort. Kommende Woche fällt voraussichtlich das Urteil – in der Neuauflage des Korruptionsprozesses gegen den früheren Regensburger Oberbürgermeister.
Die Plädoyers könnten gegensätzlicher kaum sein. Die Staatsanwaltschaft fordert für Wolbergs wegen neun Fällen der Vorteilsannahme zwei Jahre und sechs Monate Haft. Ohne Bewährung. Strafverteidiger Peter Witting verlangt Freispruch.
Weil BGH das Urteil aufhob: Neuauflage der Verhandlung von 2019
Für zwei bereits rechtskräftige Verurteilungen wegen Vorteilsannahme – verschleierte Spenden des Bauträgers Volker Tretzel in den Jahren 2015/16 – hält Witting höchstens eine Verwarnung mit Strafvorbehalt für angemessen. Vergleichbar mit einer Geldstrafe auf Bewährung.
Am Landgericht Regensburg war Wolbergs vor knapp neun Jahren noch straffrei ausgegangen. Einer der Gründe, warum der Bundesgerichtshof diese Entscheidung Ende 2021 aufhob – und zur Neuverhandlung nach München verwies. Das Regensburger Urteil sei zu milde. Voller Rechtsfehler.
„Im Wolbergs nichts Neues.“ So fasst Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier zusammen, was sich seiner Ansicht nach beim Angeklagten seither getan hat. Seit bald zehn Jahren – im Juni 2016 wurden die Ermittlungen gegen den Kommunalpolitiker öffentlich – erzähle Wolbergs dasselbe Narrativ.
Staatsanwalt: Äußerungen von Wolbergs „abwertend, verstörend und unwahr“
Die Justiz höre ihm nicht zu. Staatsanwälte und Richter verstünden nichts von Kommunalpolitik. Wolbergs beschwöre die „Mär vom gefühlten Freispruch“ und von einer Klatsche der Staatsanwaltschaft vor der „Escher-Kammer“. Von einem Rachefeldzug, den diese Staatsanwaltschaft seitdem gegen ihn führe. Von erpressten, unwahren Geständnissen der Mitangeklagten. Und davon, dass er nie käuflich gewesen sei und sich nie auf einen Deal einlasse.
„Das ist alles abwertend, verstörend und unwahr“, sagt Kastenmeier. „Im Übrigen hat die Staatsanwaltschaft nie einen Deal angeboten.“
In einem Punkt sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung weitgehend einig: Man streitet nicht darüber, was objektiv passiert ist.
Hohe Spenden, kriminell verschleiert
Geldzuwendungen des Bauträgers Volker Tretzel an den SPD-Ortsverein von Joachim Wolbergs in den Jahren 2011 bis 2016. Insgesamt 475.000 Euro. Gestückelt in 48 Einzelspenden zu 9.900 oder 9.990 Euro – knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10.000. Wolbergs war während dieses Zeitraums zunächst dritter Bürgermeister, ab 2014 OB.
Unstrittig ist auch: Es gab Renovierungsarbeiten an einem Wochenendhäuschen und an einer Pächterwohnung in der Alten Mälzerei, für die viel zu wenig abgerechnet wurde. Leitende Angestellte Tretzels organisierten die Arbeiten. Von den zu niedrigen Rechnungen wusste Wolbergs nichts. Auch darin sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig.
Bleibt die kostenlose Organisation der Arbeiten. Diese „Bauleitplanung“ beziffert die Staatsanwaltschaft auf 2.500 Euro. „Das war kein Freundschaftsdienst. Das ist Arbeitszeit, die man normalerweise bezahlt.“
Doch das ist nur ein Randaspekt. In erster Linie geht es um die verschleierten Spenden.
Wolbergs: Kriminell oder naiv?
Die Frage ist, was genau Joachim Wolbergs davon wusste – seine subjektive Wahrnehmung. Oberstaatsanwalt Kastenmeier ist überzeugt: Wolbergs war klar, dass sämtliche Spenden von Tretzel stammten, dass er sie auf mehrere Personen verteilte und so verschleierte.
„Herr Wolbergs wurde auf Jahre von Volker Tretzel in finanzielle Abhängigkeit gebracht und so korrumpiert.“ Der Bauträger habe sich das Wohlwollen des Oberbürgermeisters für künftige Projekte sichern wollen.
Kastenmeier spricht von „hoher krimineller Energie“, mit der dieses „korruptive System“ betrieben worden sei.
Ganz anders argumentiert Strafverteidiger Witting. Vermutlich habe Tretzel mit den hohen Spenden das Wohlwollen von Wolbergs gewinnen wollen. „Doch woher wissen wir, dass Wolbergs diese Motivation erkannt hat?“
Naivität, Gutgläubigkeit, ja Dummheit – all das könne man Wolbergs vorhalten. Aber eine bewusste Absprache? Korruption? Vorteilsannahme – die „kleine Schwester “ der Bestechlichkeit?
Tretzels Geständnis: Keine Befragung des Belastungszeugen möglich
Volker Tretzel hatte Wolbergs vor drei Jahren massiv belastet. Im Rahmen eines „Deals“ zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ließ der Unternehmer über seine Anwältin das verschleiernde Strohmannsystem beim Spenden gestehen.
Er habe sich damit das Wohlwollen des (künftigen) Oberbürgermeisters sichern wollen – und sei davon ausgegangen, dass Wolbergs das erkannt habe.
Das „Riesenproblem“ im Prozess gegen Wolbergs: Eine Konfrontation mit dem Zeugen Tretzel ist nicht möglich. Er erschien nicht vor Gericht. Aus gesundheitlichen Gründen. Einem Antrag Wittings, stattdessen Tretzels damalige Strafverteidigerin als Zeugin zu laden, folgte die Kammer nicht.
Verteidiger: „Anscheinend muss es schnell gehen für das Gericht. Steht vielleicht Urlaub an?“
„Das verstehe ich überhaupt nicht“, kritisiert Witting. Auch den am Ende aufgebauten Zeitdruck nicht. „Aber es muss anscheinend schnell gehen für das Gericht. Steht vielleicht Urlaub an?“
Die Vorstellung, dass Wolbergs nun – nach zehn Jahren, die das Verfahren sich hinzieht – nach dem Willen der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis solle, „setzt dem Ganzen die Krone auf“, sagt Witting.
„Seine Existenz ist zerstört.“
Welche Strafzwecke verfolge man hier noch? Wolbergs sei finanziell und gesundheitlich ruiniert. „Er ist ein Exot im Stadtrat.“ Seine Frau beschreibe ihn als einsamen Menschen ohne Freunde, der sein Leben dahinfriste. „Seine Existenz ist zerstört.“
Wolbergs hält sich im Schlusswort vergleichsweise kurz. „Eigentlich bin ich auf 180. Aber das darf man ja nicht. Ich soll ja reuig und geständig sein.“ Doch das sei er nicht. Weil es nichts zu gestehen gebe.
Das Geständnis von Tretzel nennt er falsch. Dessen Anwältin habe sich bei ihm entschuldigt, aber ihr Mandant könne nicht mehr. Immer wieder konfrontiert Wolbergs Oberstaatsanwalt Kastenmeier mit Fehlern, die die Staatsanwaltschaft gemacht habe – mit Vorwürfen, die inzwischen weggefallen sind.
Dem Gericht hält er vor, sich nicht wirklich mit der Sache befasst zu haben. „Es muss ja zügig gehen.“ Dann bricht er ab. „Aber egal. Das war’s.“ Am Mittwoch folgt nun das Urteil.
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Kommentare (13)
Lieschen Müller
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Hier sind die Daumen fest gedrückt, dass er demnächst mit 70 % zum Gefangenensprecher in der JVA gewählt wird.
Lilith
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Ich bleibe dabei: es ist ein Unding und absolut widerlich, was hier mit Joachim Wolbergs gemacht wird! Hier wurde nicht nur eine Karriere bewusst zerstört, sondern auch in Kauf genommen, dass ein Mensch und eine Existenz zerbricht.
Und der Wolli ist nicht käuflich. Er war es auch nie.
Daniela
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@ Lilith
7. Mai 2026 um 11:58 | #
Ich weiß nicht, soviel Naivität und Gutgläubigkeit bei einem jahrelang tätigen Politiker?
Sorry, er hatte Vorteile, die andere nicht bekommen.
Womit sich die Frage stellt, ab wann ist es Korruption, ab 100 € 1000 €, 5000 € …?
Ich persönlich denke immer wieder, er hätte sich politisch zurückziehen können. Möglicherweise, wäre es dann ruhiger für ihn geworden. Er stellte sich jedoch immer weiter der Öffentlichkeit, eben auch auf kommunalpolitischer Ebene.
Natürlich, mediale Aufmerksamkeit hätte, solange der Prozess dauert, bestanden.
Aber irgendwann ist es halt dann auch wieder ruhiger.
Obwohl ich persönlich denke, er hat in den letzten Jahren darunter gelitten, viel verloren. Bewährung könnte man akzeptieren.
Wir werden sehen, wie das Urteil ausfällt.
Als Mensch Wolbergs wünsche ich ihm, für die Zukunft alles Gute und die Möglichkeit für sich in ein halbwegs ruhiges Leben zurück zu kehren. Er möge es schaffen, sich politisch zurück zu nehmen, denn falls die Verurteilung kommt, ist er ein – grbranntes Kind -.
Nocheinregensburger
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Der Mensch Wolbergs kann einem leid tun. Nur er ist nicht unverschuldet in diese Situation gekommen. Jede im öffentlichen Dienst tätige Person wird darüber aufgeklärt, dass Vorteile, die mit dem Amt, der Funktion zusammenhängen können nicht angenommen werden dürfen Im Zweifel ist die Genehmigung des Dienstvorgesetzten einzuholen. W war als 3. Bürgermeister und später als Oberbürgermeister Teil des öffentlichen Dienstes und hätte sich an die Spielregeln halten müssen. Ein Müllwerker, der 2 Euro annimmt, muss mit einer fristlosen Kündigung rechnen. Ist der Betrag höher erfolgt auch eine Strafanzeige. Warum soll ein Bürgermeister oder Oberbürgermeister anders als ein Müllwerker behandelt werden? W hat hoch gespielt und aufgrund von Überheblichkeit oder Dummheit verloren. Auch wenn die Staatsanwaltschaft 2 Jahre und 6 Monate gefordert hat, wird er nicht ins Gefängnis müssen, das Urteil darunter bleiben wird.
Thomas Mayr
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Zunächst @Lieschen Müller: Es ist ein Zeichen von niederträchtigem Charakter, wenn man auf jemanden, der am Boden liegt, noch draufhaut oder sich süffisant lustig macht.
„Es hat von mir nie eine Verschleierung gegeben, es hat nie, nie nie von mir eine Entscheidung gegeben für irgendeinen, der gespendet hat.“
Wer Joachim Wolbergs kennt, weiß, dass das die Wahrheit ist. Und man weiß auch, dass er sich nie persönlich bereichert hat. Das ist so. Wer ihn kennt, der weiß auch, dass er sich für Schwächere einsetzt und sich um die kümmert, die ihn um Hilfe bitten.
Ich halte es für einigermaßen skandalös, im neu aufgezogenen Münchner Prozess den seltsamen Staatsanwalt aus dem ersten Prozess heranzuziehen. Ein Staatsanwalt, der sich durch den Wolbergs-Prozess zum Oberstaatsanwalt aufgeschwungen hat und der von einer „hohen kriminellen Energie“ des ehemaligen SPD-Politikers und einem komplexen „korrupten Geflecht“ schwadroniert. „Korruptes Geflecht“? Im Verfahren gegen einen früheren CSU-OB-Kandidaten forderte er lediglich eine Geldstrafe. Es drängt sich einem der Anschein auf, dass es dem Oberstaatsanwalt um Persönliches geht. In einem Justiz-Podcast schilderte er beispielsweise, dass er in
seiner 20-jährigen Karriere als Staatsanwalt und Richter schon mit Mördern und Drogendealern zu tun hatte, aber niemals sei ihm selbst derart viel Hass entgegengeschlagen wie von Joachim Wolbergs. An anderer Stelle spricht er von “maßloser Selbstüberschätzung” des Ex-OB Joachim Wolbergs. „Hass“ und „Selbstüberschätzung“ – da geht’s nicht mehr um die Sache, da geht’s um eine persönliche Fehde. Dieser Oberstaatsanwalt ist in diesem Prozess untragbar. Und by the way: Die Staatsanwaltschaft ist verfassungsmäßig nicht Teil der Judikative. Sie ist Exekutive – wie die Regierung des Freistaates Bayern. Und welche Rolle spielt das Gericht? Ich vertraue auf unseren Rechtsstaat! Dennoch stellen sich mir spontan zwei Fragen: Warum wird es abgelehnt, weitere Zeugen zu hören? Warum werden Beweisanträge abgeschmettert? Warum wird dem nicht nachgegangen, wenn sich ein vermeintliches Geständnis aus dem ersten Prozess als offensichtlich falsch herausstellt? Es bleiben zu viele Fragen offen. Der Prozess wird der Gerechtigkeit nicht mehr gerecht! Wolbergs‘ Leben wurde auf den Kopf gestellt. Er ist politisch erledigt. Er ist bestraft genug. Mehr als genug.
Ulrich Kögler
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@Lieschen Müller:
Schämen Sie sich
Realist
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@Lieschen Müller
Ich denke ich spreche hier fast allen Leuten aus dem Herzen wenn ich Ihnen antworte: Welche primitiven Gedankenstrukturen, Lieschen Müller, spielen sich eigentlich in Ihrem Kopf ab um so etwas zu schreiben.
Schlimm…Schlimm finde ich leider auch dass RD so einen Post veröffentlicht.
Und Herr Aigner, sollten Sie meinen Beitrag nicht veröffentlichen, weil er für Sie zu beleidigend ist, nehmen sich doch bitte den Beitrag von der Müller raus. So einen Beitrag hat das Forum nicht verdient. Ist für mich menschenverachtend was die schreibt…Sorry
Samson
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Hans Schaidinger?
Was ist mit ihm?
Thomas
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Ich als Angestellter darf nichts über 10 Euro annehmen, aber beim OB sind Freundschaftsdienste für 2500 Euro total okay.
Ja neh, is klar. Der is halt einfach nur naiv und dann ist das doch total in Ordnung für einen OB.
Auch gestückelte Spenden, konnte er doch nicht wissen, ob damit was bezweckt werden soll. Also total in Ordnung.
Ich mach Morgen dann mal um 11 Uhr Feierabend. Bin ich naiv, weil hat mir ja so deutlich keiner gesagt. Also total in Ordnung wird mein Chef bestimmt sagen. ;)
Arno Nym
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@Samson Schaidinger? Verfahren wurde eingestellt. Abgeschlossen.
@ Thomas Mayr Schade dass sie immer noch so verblendet sind um zu sehen was hier gelaufen ist und wie es nach aussen wirkt. Sie halten Herrn Wolbergs für unschuldig? Er hat sich nicht so verhalten. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. hiess es früher.
Sie vermuten eine Privatfehde vom Staatsanwalt? Noch trauriger. Auch Whataboutism ist hier nicht angebracht.
Viele in Regensburg haben der Politik und dem Image der Politiker in Regensburg geschadet. Herrn Wolbergs hat es erwischt. Das mag ihnen nicht gerecht erscheinen aber es ist das Recht. Derartige “Geschenke” darf man nicht durchgehen lassen, wenn die Politik auch nur den Anschein wahren will nicht käuflich zu sein. Wäre schön, wenn das die Brücke auch mal einsehen würde und die Urteile mehrere Gerichte akzeptiert.
Günther Herzig
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@Lieschen Müller
7. Mai 2026 um 11:16 | #
Das ist nichts anderes als geschmacklos.
Robert
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Kommentar gelöscht. Einige Punkte sind falsch.
Burgweintinger
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Scheisse! Und ich Idiot habe den Thomas Mayr gewählt. Wenn ich gewusst hätte, dass er immer noch so ein Wolbergsjüngling ist, dann hätte er niemals meine Stimme bekommen.
Wolbergs hat sich sein WE-Häusschen renovieren lassen, usw, natürlich ist er korrupt und natürlich nimmt das Einfluss auf seine (politischen) Handlungen und wenn es nur (was ich nicht glaube) unbewusst ist. Müllwerker im öffentlichen Dienst trauen sich keine Tafel Schokolade an Weihnachten anzunehmen, weil Konsequenzen, und hier soll man eine Auge zudrücken, weils der Wolli ist,. der jedem hilft, wenn er gefragt wird? Geht’s noch? Hoeneß hat auch eine soziale Ader und hilft vielen, die ihn fragen, so what? Musste auch in den Knast! Natürlich muss Wolbergs verurteilt werden und das Gericht wird hier auch das richtige Strafmaß festlegen, ich vertraue auch auf unseren Rechtsstaat!