02 Nov.202613:33
Regensburg Analog
Neuer Podcast online: Von der Uniklinik nach Bad Abbach und ins Kolpinghaus
Nach einem Monat Pause holzen sich Adam Lederway und Stefan Aigner durch ein buntes Potpourri an Themen und erzählen Hintergründe zu vielen Geschichten, die seit Ende September erschienen sind. Viel Spaß beim Nachhören.
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