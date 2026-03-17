Podcast vor der Stichwahl in Regensburg: Die Spitzenkandidaten Thomas Burger und Astrid Freudenstein im Live-Duett

Wer noch nicht gewählt hat, kann Astrid Freudenstein und Thomas Burger 90 Minuten lang in einem etwas anderem Gesprächsformat kennenlernen. Die Aufzeichnung unseres Live-Gesprächs als Podcast.

„Streiten die zwei jetzt?“ „Ganz schon cringe.“ „Grad wo’s a bissl hitzig wird.“ Kritik im Chat, Hörerrekord, ein kurzer Tonausfall und zwei Kandidaten, die sich gelegentlich angezickt haben, aber trotzdem verbindlich geblieben sind: Sechs Tage vor der Stichwahl am 22. März waren Astrid Freudenstein (CSU) und Thomas Burger (SPD) zum Live-Gespräch im Studio von Ghost Town Radio.

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Wie könnten künftige Mehrheiten aussehen? Wie steht es mit der Nähe der CSU zu einem fragwürdigen Rechtsaußen-Blogger? Wie ehrlich sind manche Wahlkampfaussagen zur Margaretenau? Mit welcher Mehrheit will die SPD die Sallerner Regenbrücke umsetzen?

Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das Regierungsbündnis zwischen CSU und SPD geplatzt ist? Ist eine Koalition zwischen SPD und CSU überhaupt noch möglich? Haben Burger und Freudenstein drängende kulturpolitische Probleme auf dem Schirm?

Über diese und andere Fragen haben wir gute eineinhalb Stunden gesprochen. Wer überzeugender war, könnt ihr selbst entscheiden. Hier gibt es das politische Duett zum Nachhören. Damit endet unsere Reihe zur Kommunalwahl, bei der wir seit Ende November insgesamt 18 Gespräche mit allen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, Fraktionschefs und externen Beobachtern geführt haben.

Wir werden dieses gemeinsame Format von Ghost Town Radio und Regensburg Digital auch in der neuen Wahlperiode fortführen und dafür sorgen, dass ihr möglichst viele der 50 Vertreterinnen und Vertreter im Stadtrat kennenlernen könnt.

Hier gibt es alle unsere Podcasts zum Nachhören – aber live und mit Musik kann es schon mal spannender sein.

Hier geht es zu Ghost Town Radio.