Morgen, Regensburg! Blaues Blut und blaue Politik
Man kann über den extrem rechten Aktivisten Erhard Brucker sagen, was man will, doch zumindest ist er konsequent. Er fällt unangenehm auf – ob nun als Stadtrat oder Abgeordneter. Der auffälligsten Regensburgerin hat sich der BR aktuell in einem Podcast gewidmet.
1. Es bruckert in Berlin
Konstruktive Arbeit im Stadtrat Fehlanzeige. Stattdessen menschenverachtende Reden, Verbalausfälle und Peinlichkeiten. So kann man die Bilanz des AfD-Politikers Erhard Brucker während seiner Zeit als Regensburger Stadtrat zusammenfassen.
Seit der extrem rechte Aktivist über Passau in den Bundestag gewählt wurde, setzt er diesen Weg offenbar konsequent fort.
Mitte September letztes Jahr wurde bekannt, dass die Bundestagsverwaltung mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten Hausausweise verweigert oder nachträglich entzogen hat – aus Sicherheitsbedenken. Laut taz befand sich darunter auch ein Mitarbeiter von Erhard Brucker: der islamfeindliche und wegen Volksverhetzung verurteilte Extremist Michael Stürzenberger.
Seit Anfang Oktober 2025 ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen Brucker. Er soll am Berliner Hauptbahnhof einen sehbehinderten Mann rassistisch beleidigt haben.
Nun hat der 53-Jährige einem Oberst der Bundeswehr gedroht. Das berichtete Die Zeit letzte Woche. Der Offizier hatte ihm die Absage für die Teilnahme an einem Seminar der Bundeswehr zugeschickt. Brucker reagierte prompt.
„Wenn nicht mal ein ehemaliger KRK-Soldat, der diesem Land treu gedient hat, aus ideologischen Gründen nicht berücksichtigt wird, dann läuft etwas grundsätzlich falsch (sic!)“, ließ er den Oberst wissen. Der müsse aber „keine Befürchtungen“ haben.
„Denn in nicht allzu ferner Zukunft wird meine Partei, die einzige demokratische Alternative für Deutschland, in Regierungsverantwortung kommen. Sobald dies erfolgt ist, werde ich mich noch mal vertrauensvoll an Sie wenden.“
Was er dann zu tun gedenkt, lässt Brucker offen. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass Brucker droht. Ein AfD-Mitglied aus Würzburg beklagte sich darüber bei einem Landesparteitag der Partei. Brucker habe ihm Prügel angedroht, sollte er parteiinterne Querelen öffentlich machen. „Er hat gesagt, er ist 1,90 groß, wiegt 140 Kilo und hat eine harte Durchschlagskraft.“
Verweigert wurde Brucker die Teilnahme an dem Infoseminar der Bundeswehr übrigens nach der üblichen Sicherheitsüberprüfung.
Ausschlaggebend war demnach ein Urteil des Verwaltungsgerichts München vom Juni 2024. Das sah mehrere Aussagen Bruckers als wichtigen Beleg dafür, dass der bayerische Landesverband der AfD weiter als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden darf.
Auch im Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz, das die AfD als gesichert rechtsextrem einstuft, finden sich Aussagen von Brucker wieder. Unter anderem sprach er von „muslimischen Horden“, einer „kalkulierten Islamisierung unseres Heimatlandes“ und vom Islam als „ansteckende Krankheit“.
2. Ruhm und Risse
Etwa 17 Jahre ist es her, dass ich mich das erste Mal kritisch mit Gloria von Thurn und Taxis beschäftigt habe. Damals ließ sie sich anlässlich der Schlossfestspiele zugunsten der „Juristenvereinigung Lebensrecht“ (JVL) versteigern.
Der von Männern dominierte Akademikerclub sogenannter „Lebensschützer“ wurde 1984 gegründet und hat sich dem Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche, Beratungsstellen von Pro Familia und Aufklärungsbroschüren verschrieben.
Der Spiegel bezeichnete die JVL als „militanten Juristenvereinigung“, die so illustre Gestalten wie den NS-Staatsanwalt Willi Geiger zu ihren führenden Mitgliedern zählte. Geiger wirkte an mehreren Todesurteilen mit und rechtfertigte in seiner Doktorarbeit das Berufsverbot für jüdische Journalisten. Auch ausgewiesene Rassisten fanden sich in den Reihen der JVL.
Dem aktuellen Vorsitzenden Christian Hillgruber ist zwar der Schutz des ungeborenen Lebens sehr wichtig – Schwangere hätten eine Rechtspflicht zum Austragen und Gebären, so seine Position.
Beim geborenen nichtdeutschen Leben vertrat Hillgruber gegenüber der Rechtspostille Junge Freiheit die Position, dass humanitäre Bleiberechte, etwa nach der Genfer Flüchtlingskonvention, in ihrer Reichweite „zum Teil einfach deutlich überzeichnet” würden.
Glorias „Charity-Auktion“ 2009, kaum beachtet und mit mäßigem Erfolg bedacht – 200 Euro wurden für Fototermin nebst Festspielticket am Ende geboten, hätte also schon einen Hinweis geben können, auf welchem Terrain sich die heute 66-Jährige bewegt.
Doch während ihre Netzwerkarbeit und ihr Hofieren der AfD heute für Proteste und Debatten sorgt, blieb das Interesse an Glorias Nähe zu extrem rechten Positionen damals gering.
Das hat sich zwischenzeitlich geändert.
Die am 9. Juni veröffentlichte erste Staffel des BR24-Podcasts „Ruhm und Risse“ zeichnet den Weg von der vermeintlich coolen Punkprinzessin Gloria zur extrem rechten Netzwerkerin und die Polarisierung zwischen Fans und Kritikern in drei Folgen nach.
Zum Beispiel den Zusammenhang, den Gloria heute – etwa beim Krawallportal Nius – zwischen Schwangerschaftsabbrüchen und Migrationspolitik herstellt. Man könnte ohne weiteres einen Bogen schlagen zur Versteigerung von 2009 für eine Gruppierung, in der eine ähnliche krude Sichtweise zutage tritt.
Bianca Taube, Lea Hruschka und Hannes Kunz recherchierten für den Podcast nicht nur in Regensburg, sondern auch im Vatican und den USA. Zu Wort kommen unter anderem der in Regensburg berühmt-berüchtigte Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Michael Graeter, Vorbild für Baby Schimmerlos in „Kir Royal“, und der Journalist Jan Fleischhauer.
Als ein Kritiker, der von Gloria in der Vergangenheit schon zum „Stasi-Beamten“ ernannt wurde, durfte auch ich ein paar Takte zur Einordnung der Schlossherrin sagen. Insofern bin ich voreingenommen, wenn ich „Ruhm und Risse“ hier zum Anhören empfehle.
Auch wenn speziell in Regensburg schon das eine oder andere bekannt sein dürfte, legt der Dreiteiler viele neue Zusammenhänge offen, ordnet ein und ist außerdem spannend zu hören.
Entspannte Restwoche!
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Kommentare (10)
Mr. T.
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Regensburger Aushängeschilder! In die Walhalla werden sie wohl nicht so schnell kommen, aber in der Befreiungshalle der alten Linde hätten sie schon einen Platz verdient.
Thilo B.
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Werter Herr Aigner,
man hat auch einen Dieter Dehm im Bundestag 16 Jahre lang aushalten können, ohne dass die Demokratie einen Schaden davongetragen hat.
Wollwirker
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Habe mal die KI gefragt:
Welche Rolle spielte der deutsche Adel bei der Machtübernahme der NSDAP?
Anscheinend setzt der Adel wieder aufs falsche Pferd…
Mr. T.
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Konnte ja nicht lange dauern, bis die kleinen braunen Hufeisennasen hier auch wieder einschwärmen, um ihr Vorzeigepersonal zu verteidigen und mit abgedrifteten “Linken” irgendetwas zu relativieren.
Aigner hat nur berichtet, wie sich Brucker immer so verhält, und nicht irgendeine Entfernung von Brucker oder gar dessen Einweisung irgendwohin verlangt.
Ja, Dehm war sicher auch kein Paradeparlamentarier und seiner Partei mit fortschreitendem Abdriften zunehmend unangenehm. Im Gegensatz dazu wurde Brucker ja genau wegen seinem Verhalten und seiner Positionen außerordentlich von seiner Partei gefördert. Er wurde sogar mit einer Wahlkreisrochade extra mit einem Mandat versorgt, da er in Regensburg keine Chance hatte, weil er dem stammrechten Personal hier sogar noch zu extrem war. Dehm hingegen trauert in seiner Partei heute niemand mehr nach.
Max Kreitmair
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Mr. T – Thilo relativiert, Sie verharmlosen
Nebenbei: Am Montag brannte in Regensburg ein Kabelschacht am Pfaffensteiner Wehr, am Samstag zuvor scheiterte ein Versuch, in Pentling einen Strommasten anzuzünden. In beiden Fällen geht die Polizei von extremistisch motivierten Anschlägen aus. Aber anstatt davon zu berichten, werden olle Kamellen von Brucker und der Prinzessin aufgewärmt
Erhard Brucker
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Vielen Dank für die kostenlose Werbung !!!!
Sie können sich sicher sein , dass ich mich niemals ändern werde. Dass ihnen meine patriotische Einstellung nicht passt ist verständlich.
… aber was soll ich groß mit einem Sozialisten diskutieren?
Machen Sie gerne weiter so . Und nochmals vielen Dank 😅.
Provinzbazi
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Die Gloriette hatte übrigens dem abgebrochenen Studenten Erhard B seinen ersten Job gesponsert…er durfte in ihrem Schloss Fremdenführer spielen und auch die Hinterlassenschaften von unzufriedenen Gästen wegwischen…
Mr. T.
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Max Kreitmair, der nächste. Gu erkannt, dass die Polizei von extremistisch motivierten Anschlägen ausgeht. Aber richtig gelesen? Mittlerweile verkneifen sie sich schon das Präfix “links”. Aus guten Gründen. Nichts einfacher, wie “Linken” irgendwas unterzuschieben. Irgendwas anzünden oder warten bis was brennt und es “Linken” unterstellen. Vielleicht noch ein primitives Bekennerschreiben dazu und die Dummen springen drauf an. Wahrscheinlich waren das dieselben, die das Jagdschloss der Fürstin angezündet haben. Auch in der Chefredaktion der Mittelmäßigen werden schon die Hosen feucht.
Wie um alles in der Welt sollten solche bescheuerten Anschläge eigentlich zu dem passen, für das die als “links” gelesenen Parteien einstehen? Weil man ja immer wieder Rote, Grüne oder Linke bei solchen Anschlägen erwischt, oder?
Die Patridioten freuen sich über diejenigen, die in zwanghafter Weise keine Kritik an Faschisten ohne eine Erwähnung von irgendwelchen “Linken”, die angeblich ähnlich schlimm sein sollen, stehen lassen können.
Saskia
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an die AFD-leute die hier schreiben und lesen:
nicht daß ich selbst irgendwelche patriotischen gefühle jenseits der verteidigung unserer demokratischen und liberalen errungenschaften hätte-
aber wie lässt sich das agieren ihrer partei im sinne und im auftrag des russischen und chinesischen imperialismus mit “patriotismus” vereinbaren?
gloria wirkt auf mich seit jahren ähnlich verrückt wie euer anführer höcke, für den ich laut seines interviews mit roger köppel eine deutschsprachige amerikanerin bin.
dieter dehm ist herrn höcke übrigens sehr verbunden, wie sich auf youtube in einem gespräch zwischen beiden bewundern lässt. auch in eurem “compact” magazin macht sich dehm gerne breit, sowie er auch gern auf euren demonstrationen spricht.
Max Kreitmair
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Mr. T: Das sehen Sie richtig: Wenn man keinen Täter kennt, kann man ihn auch nicht politisch einordnen. Bei so Sachen wie beschmierte Stolpersteine oder verkratzte Mahnmale ist das übrigens nicht anders.