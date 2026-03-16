Podcast vor der Stichwahl in Regensburg: Große Runde mit den „Kleinen“

Vor der Stichwahl am 22. März haben wir uns in einer ersten Runde mit Vertretern der unterlegenen Kandidatinnen und Kandidaten unterhalten. Am heutigen Montag kommen Astrid Freudenstein und Thomas Burger zum Live-Gespräch.

So voll war es im Studio von Ghost Town Radio vermutlich noch nie. Und noch nie haben so viele live zugehört. Im Vorfeld der Stichwahl am 22. März waren Vertreter der Linken, Freien Wähler, der Grünen, von ÖDP, FDP, Volt, Brücke und Ribisl bei uns zu Gast für eine kleine Wahlnachlese und einen Ausblick.

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Exklusiv mit der Wahlempfehlung ins Studio

Thomas Mayr kam frisch mit der Wahlempfehlung der Brücke für SPD-Kandidat Thomas Burger zu uns ins Studio. Michael Schien schlug sich als einziger Fürsprecher von CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein recht wacker. Benedikt Suttner sprach über die bitteren Verluste für die ÖDP. Sebastian Wanner (Linke) hat von seinem konstruktiven Gespräch mit Thomas Burger erzählt.

Daniel Gaittet (Grüne), dessen Partei mit neun Stadträtinnen und Stadträten die zweitgrößte Fraktion stellen wird, sieht es zwar so, dass eine Koalition von CSU, SPD und Grünen die stabilste Konstellation wäre. Aber wie soll das zusammengehen?

Schließen sich die Kleinen zusammen?

Gwydion Enbarr (Volt) kann sich nur schlecht vorstellen, dass man sich einer Koalition mit der CSU anschließen kann. Jakob Friedl (Ribisl) arbeitet daran, sich mit anderen Einzelkämpfern zu einer Ausschussgemeinschaft zusammenzuschließen, um mehr Mitsprachemöglichkeiten zu haben.

Ein potentieller Partner dafür wäre Horst Meierhofer (FDP), der unseren Hilferuf aus der Sendung hörte und dafür sorgte, dass uns am Sonntag die Getränke nicht ausgingen. Zumindest lässt sich feststellen, dass alle Beteiligten vernünftig miteinander reden können.

Reine Männerrunde – leider

Es war eine reine Männerrunde. Die OB-Kandidatinnen Lisa Brenner und Helene Sigloch hatten leider keine Zeit – und es ist auch den gesellschaftspolitischen Verhältnissen geschuldet: im neuen 50-köpfigenm Stadtrat werden voraussichtlich nur 19 Frauen sitzen.

Wir versuchen, so viele wie möglich von ihnen bei künftigen Sendungen einzuladen.

Montag, 18.30 Uhr: Freudenstein und Burger live

Am heutigen Montag unterhalten wir uns mit den Kontrahenten für die Stichwahl. Astrid Freudenstein und Thomas Burger sind ab 18.30 Uhr live bei uns im Studio.

An den beiden anderen Mikros sitzen Adam Lederway und Stefan Aigner. Im Chat könnt ihr Fragen stellen. Wir werden die eine oder andere sicher aufgreifen (hier geht es zum Chat).

Die Stichwahl findet am 22. März statt. Wir werden die beiden Gesprächsrunden möglichst schon am Dienstag auch als Podcast zur Verfügung stellen.

Alle Gespräche als Podcast gibt es hier bei Soundcloud.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio (mittlerweile täglich) live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:

https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b



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