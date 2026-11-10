Verkauf der Kaiser Therme Bad Abbach: Zieht der Zweckverband die Reißleine?

Die schon sicher geglaubte Übernahme der Kaiser Therme Bad Abbach durch den Investor InterSpa steht auf der Kippe. Im Zweckverband gibt es ungeklärte offene Fragen und Befürchtungen.

Auslöser ist ein Bericht des Manager Magazins vom 27. Oktober, der der Stuttgarter Gruppe ein verheerendes Zeugnis ausstellt (unser Bericht). Vom „Schrecken des Hotelbusiness“ und einer „dubiosen Investorentruppe“ ist die Rede. Besonders betroffen sei die öffentliche Hand, so das Manager Magazin. „Mal geht es um Streitsummen in den Hunderttausenden, mal um deutlich mehr als eine Million Euro, etliche Fälle sind inzwischen vor Gericht gelandet. Nicht in allen gibt es bereits ein rechtskräftiges Urteil. Es gilt die Unschuldsvermutung.“

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Beim Zweckverband für die Therme – Bezirk Niederbayern, Landkreis Kelheim und Markt Bad Abbach – schlug die Recherche ein wie eine Bombe. Öffentlich äußerte man sich mit Verweis auf das laufende Vergabeverfahren jedoch nur allgemein.

Investor wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Freien Wähler Bad Abbach forderten in einem Offenen Brief an den Bezirkstagspräsidenten von Niederbayern und Vorsitzenden des Zweckverbands, Dr. Olaf Heinrich, „alternative Szenarien“ abseits eines Verkaufs. Ziel: den Erhalt der Kaiser-Therme sichern (unser Bericht).

Der Kelheimer Landrat Christian Nerb lehnte zwar einen Antrag der ÖDP auf eine Sondersitzung des Kreistags zum Thema Verkauf ab, ebenfalls mit Verweis auf das laufende Verfahren und Verschwiegenheitspflichten. Den Offenen Brief jedoch unterstützte er „ausdrücklich“.

InterSpa-Geschäftsführer Volker Kurz versuchte derweil, die Wogen zu glätten. Am Ziel, die Kaiser-Therme zu übernehmen und langfristig zu betreiben, habe sich nichts geändert, erklärte er der Mittelbayerischen Zeitung. Die vom Manager Magazin gezogenen „Schlussfolgerungen und Wertungen“ teile man „ausdrücklich nicht“, so Kurz.

An den Zusagen habe sich „nichts geändert.“

Und weiter: „Dass Projekte länger brauchen oder neu zugeschnitten werden müssen, ist das Ergebnis externer Faktoren und wirtschaftlicher Abwägung und kein Beleg für unlautere Absichten.“

Man halte sich an die Zusagen, die man dem Zweckverband und dem Markt Bad Abbach gegenüber gemacht habe; es habe sich „nichts geändert.“

Beim Zweckverband nahm man die Recherche zum Anlass, bereits vorhandenen Bedenken erneut nachzugehen. InterSpa sollte offene Fragen beantworten und Unterlagen nachreichen.

Befürchtungen wegen jährlichem Zuschuss

Auch der jährlich sechsstellige Zuschuss, den der Markt Bad Abbach in den nächsten 30 Jahren an InterSpa für den Betrieb der Therme zahlen sollte, sorgte offenbar für Diskussion.

Naheliegend ist die Sorge, in eine ähnliche Lage zu geraten wie die Stadt Marktheidenfeld. Laut dem Bericht des Manager Magazins hatte sich die Stadt dort verpflichtet, über 30 Jahre einen monatlichen Zuschuss an InterSpa für den Betrieb eines Freizeitbads zu zahlen.

„InterSpa verkaufte diese verbrieften Zahlungsansprüche gegen die Stadt sofort an eine Bank und erhielt dafür einen Einmalbetrag in Millionenhöhe“, so das Manager Magazin. Statt des Zuschusses an InterSpa zahlte die Stadt fortan monatliche Raten an die Bank.

Während der Corona-Pandemie geriet die Betreibergesellschaft von InterSpa in Schieflage und meldete Insolvenz an. Die Stadt sprang ein, betreibt das Bad nun auf eigene Rechnung mit einer eigenen GmbH. Trotzdem zahlt sie weiter Kreditraten an die Bank. Ein solches Szenario könnte man auch für Bad Abbach befürchten.

Abschied vom Investor InterSpa?

Laut einem Papier, das unserer Redaktion vorliegt, beliefe sich der Zuschuss an InterSpa für den Betrieb der Kaiser-Therme auf rund sieben Millionen Euro. Sechs Millionen davon müsste der Markt Bad Abbach leisten – im Rahmen jährlicher Vorauszahlungen über 30 Jahre.

Doch was, wenn auch hier die Zahlungsansprüche an eine Bank verkauft werden und der Betrieb der Kaiser-Therme durch InterSpa anschließend scheitert?

Aus dem Umfeld des Zweckverbands heißt es, man wolle sich angesichts all der ungeklärten Fragen nun offenbar von dem Verkauf an die Stuttgarter verabschieden. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.