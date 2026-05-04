Vogelparadies oder Industriegebiet? Verwaltungsgerichtshof stoppt weitere Bebauung der Schlämmteiche in Regensburg
Niederlage für die Stadt Regensburg. Der Bebauungsplan für das Gebiet der ehemaligen Schlämmteiche wurde nach einer Klage des Bund Naturschutz vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aufgehoben. Der Unternehmer Ferdinand Schmack wollte dort zwei große Industriehallen bauen.
Nach über zehn Jahren Streit ist vorerst Klarheit da: Auf den Schlämmteichen der ehemaligen Zuckerfabrik in Regensburg entstehen keine weiteren Industriehallen. Das entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 29. April.
Der Bund Naturschutz hatte gegen den Bebauungsplan der Stadt Regensburg geklagt – und bekam Recht.
Bebauungsplan vor einem Jahr beschlossen
Seit bald 14 Jahren schwelt der Konflikt: Vogelparadies oder Industriegebiet? Die LAGO A3 GmbH des Unternehmers Ferdinand Schmack erwarb die Flächen 2008 zusammen mit der früheren Zuckerfabrik – heute das Candis-Viertel.
Eine erste Industriehalle genehmigte Oberbürgermeister Hans Schaidinger, eine zweite Joachim Wolbergs – beide ohne Bebauungsplan. Der nun beklagte Plan war seit gut einem Jahr rechtskräftig. Er sollte den Weg für zwei weitere Hallen freimachen – jeweils 3,5 Hektar groß.
Damals stimmten Grüne, ÖDP, Jakob Friedl (Ribisl), Irmgard Freihoffer (BSW) und Ingo Frank (Die Partei) dagegen. Zuvor hatte der Bund Naturschutz knapp 4.000 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt.
Unternehmer wies Kritik stets zurück
Ferdinand Schmack wies die Kritik stets vehement zurück. Der Bund Naturschutz arbeite mit Halbwahrheiten und Fehlinformationen, sagte er.
Zugleich verwies Schmack auf seinen Ausgleich: Er habe entlang der Äußeren Wiener Straße am Donauufer eine Flutmulde hergestellt. Vier Millionen Euro habe er investiert. „Das ist eine der geilsten privaten Ausgleichsflächen, die es gibt.“
Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.
Stellungnahmen der Fachbehörden nicht berücksichtigt
In der mündlichen Verhandlung erklärte die Vorsitzende Richterin jedoch, dass sich sowohl die untere als auch die höhere Naturschutzbehörde – bei Stadt und Bezirksregierung angesiedelt – gegen die Bebauung in der geplanten Form ausgesprochen hatten. Diese Stellungnahmen seien im beschlossenen Bebauungsplan nicht hinreichend behandelt worden.
Der Stadt Regensburg bleibt nun allenfalls, ein neues Bebauungsplanverfahren zu starten, das die Kritikpunkte des Gerichts und der Fachbehörden ausreichend berücksichtigt. Unter den neuen Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat scheint das kaum realistisch.
„Großer Erfolg für den Artenschutz in Regensburg“
Raimund Schoberer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, spricht von einem „großen Erfolg für den Artenschutz in Regensburg“. Dadurch werde dieses „äußerst wertvolle Areal in seiner ökologischen Funktionsfähigkeit erhalten“.
Ferdinand Schmack war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.
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Kommentare (6)
Daniela
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Herzlichen Glückwunsch an den NABU.
Ihr seid so wichtig, um die Artenvielfalt zu erhalten, um bedrohte Arten vor dem Aussterben zu schützen.
Für Herrn Schmack tut es mir begrenzt leid, insofern, dass er nach bereits 14 Jahren wieder am Anfang steht und das alles, weil die Bürokratie irgendwie das eine oder andere verpennt hat. Dies sehe ich als großen Mangel. Wenn die Bürokratie versagt und Unternehmer müssen es letztendlich ausbaden. Das selbe sehe ich für die Steuerzahler, auch er kommt für unnötig entstandene Kosten auf.
Im Ergebnis gut für den Umweltschutz, schlecht für Unternehmen und Steuerzahler und das Ganze, weil irgendjemand mal wieder nicht richtig seinen Job in der Behörde gemacht hat.
Ich frage mich dann jedesmal, ob diese Behördenmitarbeiter privat auch so schlecht mit ihrem Besitz/ Eigentum umgehen? Aber ich mutmaße, wenn es ums Eigene geht, da wird mehr Augenmerk darauf gelegt.
Manfred van Hove
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Kommentar gelöscht. Kein Bullshit-Bingo.
HLe
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Hallo Daniela,
nicht der NABU (Naturschutzbund) hat geklagt, sondern der BUND Naturschutz, mit ca. 275.000 Mitgliedern der weitaus größte Naturschutzverband in Bayern.
Wenn die Stadt Regensburg bzw. deren Verwaltung ihren Job richtig gemacht hätte, wäre es nie zur Genehmigung des Bebauungsplans 195 „Südlich der Kremser Straße“ gekommen.
Sowohl die Regierung der Oberpfalz als auch das städtische Umweltamt hatten sich dezidiert gegen die geplante Bebauung ausgesprochen, weil hier ökologisch hochwertiges Areal zerstört würde.
Alternativen wurden nicht geprüft, obwohl in der Nähe riesige Industrieflächen zur Verfügung stehen, die in städtischer Hand sind.
Wintermute
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@Daniela: Ich glaube, Sie können davon ausgehen, dass der Unternehmer immer wieder versucht hat, Druck aufzubauen, damit das ganze Verfahren überhaupt läuft. Ich kann mir vorstellen, dass an manchen Stellen die Sorgfalt dann unzureichend war. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nur auf das Konto der Stadt geht. Er wollte halt seine 2 Hallen direkt im Anschluss auf seinem Gelände. Und die Ausgleichsfläche, die der Preis für die ersten 2 Hallen war, war halt im Weg. Da ist doch vermutlich nie ernsthaft überlegt worden, die zu behalten.
Wuzzi
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Bravo, wieder 100 neue Arbeitsplätze verhindert und einen belasteten Industrieschlammteich gerettet. Lieber BUND, vergesst bitte nicht, auch den Wohnungsbau im Gleisdreieck und in der Herrmann-Köhl-Str. zu verhindern, da wurden neulich zwei Kröten gesichtet.
Ramona
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@Wuzzi; Bitte informiere dich, bevor du kommentierst. Die von Herrn Schmack geplanten Hallen, wären lediglich Lagerflächen gewesen und hätten keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem hätten Sie ein wertvolles Biotop mit Frösche, Kröten, seltenen Vogelarten und Eidechsen für immer zerstört und die Fläche versiegelt.
Außerdem hat der Herr mit Sicherheit genug finanzielle Mittel, dass er die Hallen an geeigneteren Flächen bauen könnte.
Die Entscheidung, die ökologisch wertvollen Schlämmteiche zu erhalten, war längst überfällig. Es war immer geplant, diese zu erhalten, da diese als Ausgleichsfläche angegeben wurde, die für die Bebauung der ersten Halle zwingend nötig war. Bereits die Bebauung des Gebiets durch die zweite Halle, war eine große Umweltsünde und wurde meines Wissens nicht ausgeglichen.
Ich freue mich sehr, dass endlich ein Urteil gefällt ist, dass unsere wertvolle Natur erhält und nicht unüberlegt Milliardäre unterstützt. Regensburg ist eine der versiegeltsten Städte Deutschlands, mit einer der schlechtesten Klimabilanzen. Dabei sind Flächen wie die Schlämmteiche so wichtig für das Ökosystem und damit auch für uns Menschen.
Danke an alle Demonstranten, den Bund Naturschutz und alle Menschen, die für die Schlämmteiche unterschrieben und sich dafür jahrelang eingesetzt haben!