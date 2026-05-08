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08 Mai202610:50
Regensburg Analog

Von Koalitionsträumen und dem Korruptionsprozess: Live-Sendung bei Ghost Town Radio am Sonntag

Von Redaktion in In eigener Sache, Meinung

Was ist von der neuen Koalition zu erwarten? Wo sind die Fallstricke, wo die Chancen? Und wie kam das Ganze überhaupt zustande? Was gibt es zum Korruptionsprozess gegen Joachim Wolbergs zu sagen? Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe, die Verteidigung Freispruch. Kommenden Mittwoch dürfte das Urteil fallen. 

Unter anderem darüber wollen wir am Sonntag reden. Live, um 18.30 Uhr bei Ghost Town Radio. An den Mikros: Robert Riedl, Stefan Aigner und Adam Lederway.

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Die Aufzeichnungen unserer Live-Sendungen gibt es ein bis zwei Tage später als Podcast hier bei Soundcloud.

Über Ghost Town Radio

Seit April 2020 geht Adam Lederway mit Ghost Town Radio live „On Air“ und fordert zum Applaus auf – für Discjockeys, Features, Gesprächspartner und jeden, der mitmachen will. Sendungen gibt es täglich ab 19, sonntags ab 18.30 Uhr mit Wiederholung ab 11 Uhr am nächsten Tag.

Radiomacher Adam Lederway in seinem ersten Studio in Stadtamhof. Foto: privat

Den Player zum Abspielen und Einbinden gibt es (neben dem täglichen Programm, Playlists, DJ-Porträts und, und, und) hier direkt bei Ghost Town Radio (ganz nach unten scrollen). Dort gibt es auch eine Übersicht aller Sendungen, Playlists, DJ-Porträts und, und, und.

Streaming URL:
https://ghosttownradio.out.airtime.pro/ghosttownradio_b

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