Video: „7 Fragen 7 Minuten“ – Bundestagskandidierende nehmen Stellung

Wie meistern wir den Klimawandel, Integration und Migration? Wie stabilisieren wir die europäische Sicherheit? Und wie fördern wir den sozialen Zusammenhalt – national und europäisch? Diese zentralen Fragen der Bundestagswahl 2025 standen im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion „Eine Bundestagswahl ist auch eine Europawahl“, veranstaltet vom Pro-Europa Netzwerk München & Oberbayern.

Im Vorgespräch bezogen die Müncher Kandidierenden Alexandra Lang (Volt), David Rausch (SPD), Wolfgang Stefinger (CSU) und Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) in einem Kurzinterview-Format Stellung. „7 Fragen 7 Minuten“ gibt einen prägnanten und vergleichbaren Überblick über die Positionen der Kandidierenden und deren Parteien zu den drängenden Themen unserer Zeit. In Kooperation mit den Macherinnen des Formats veröffentlichen wir hier, wie schon zur Landtagswahl, die Antworten der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten.

1. Schengen-Raum

Statt sich nachhaltig für eine Stärkung der EU-Außengrenzen einzusetzen, hat Deutschland Grenzkontrollen an den Binnengrenzen eingeführt. Dies beschränkt die Reisefreiheit und verursacht hohe wirtschaftliche Schäden. Wie wollen Sie die Einhaltung des Schengen-Abkommens gewährleisten?

 

     

2. Soziale Sicherheit

Das deutsche Rentensystem sorgt für Verunsicherung und viele Menschen halten es nicht für zukunftsfähig. Wie werden Sie das Rentensystem generationengerecht stärken? Haben Sie sich auch über Modelle anderer EU-Länder informiert?

       

3. Klima und Umwelt

Mit dem Green Deal soll die EU klimaneutral werden. Das sichert nicht nur unsere Zukunft, es schützt auch unser Leben und unser Vermögen. Wie stellen Sie mit Ihrer nationalen Politik sicher, dass die EU ihre Klimaziele erreicht?

 

     

4. Sicherheit

Um international bestehen zu können, muss Europa verteidigungsfähig werden. Sind Sie für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland für alle?

 

     

5. Integration

Erfolgreiche Integration wird durch bürokratische Hürden und ineffiziente Strukturen erheblich erschwert, obwohl Arbeitskräfte in vielen Bereichen dringend gebraucht werden. Welche neuen Schwerpunkte wollen Sie in der Integrationspolitik setzen?

 

     

6. Zusammenhalt national

Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist einer der größten Mechanismen für demokratische Stabilität und Sicherheit, wird in Deutschland jedoch in den letzten Jahren durch Krisen, Populismus und Polarisierung auf die Probe gestellt. Was ist Ihr konkretes Projekt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken?

 

     

7. Zusammenhalt europaweit

Das größte Bürgerbeteiligungsprojekt der EU, die „Konferenz zur Zukunft Europas“, hat nach ihrem Abschluss 2022 zu 49 konkreten Vorschlägen geführt. Diese können nur umgesetzt werden, wenn die Mitgliedstaaten mitwirken. Welchen dieser Vorschläge werden Sie konkret im Bundestag fördern?