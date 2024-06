Angespannt, aber nicht katastrophal – die Hochwasserlage in Regensburg

Bislang halten die Hochwasserschutzelemente in Regensburg. Trotzdem gab es am Mittwochmorgen einen spektakulären Hubschraubereinsatz.

Beim Hochwasser in Regensburg wurde der Scheitelpunkt von 6,16 Meter (Messpunkt Eiserne Brücke) bereits gestern erreicht, die Spundwände halten bislang und der Pegel liegt der Pegel deutlich unter dem historischen Höchststand von 2013 (6,80 Meter).

WERBUNG









Weil es dieses Mal aber deutlich länger dauert, bis das Hochwasser absinkt – die Meldestufe 4 wird laut dem Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt erst in der Nacht zum Freitag unterschritten – bleibe die Lage „weiter angespannt“.

Werftstraße evakuiert und teilgeflutet

Die Stadt bleibt deshalb vorsichtig. Neuralgischer Punkt ist – wie schon 2013 – die Werftstraße, der niedrigste mit Wänden verstärkte Punkt entlang des Donauufers in Regensburg. Vor allem aufgrund des hohen Grundwasserstands weiche der Untergrund dort immer mehr auf. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer spricht von einem „Wackelpudding“.

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz fürchtet vor diesem Hintergrund um die Standsicherheit der Spundwände und dass Straße und Häuser schlagartig geflutet werden könnten. Am Montagabend wurden deshalb vorsorglich die rund 200 Bewohner dort evakuiert.

Am frühen Morgen des heutigen Mittwoch wurde die Straße dann kontrolliert teilgeflutet, um dem von unten kommenden Druck des Grundwassers entgegenzuwirken. Die Einsatzkräfte lassen das Wasser bis zu einem gewissen Grad an den Wänden vorbeifließen.

Hubsbschrauber brachte Besatzung zu den Museumsschiffen

Für einen spektakulären Hubschraubereinsatz sorgte am frühen Mittwochmorgen die notwendige Verlegung der Museumsschiffe Freudenau und Siebnerin von ihren als unsicher eingeschätzten Ankerplätzen. Die notwendige Besatzung wurde vom Helikopter aus auf die Schiffe hinuntergelassen, die diese dann zu sicheren Ankerplätzen brachten. Die Eiserne Brücke blieb als Heli-Landeplatz für mehrere Stunden gesperrt.

Vor dem Hintergrund all dessen bleibt die Evakuierung der Werftstraße vorerst in Kraft. Die Örtliche Einsatzleitung bereitet sich auf mögliche Straßen- und Brückensperrungen sowie die Überprüfung von Strom-, Trinkwasser-, Gasversorgung vor, sollten die Hochwasserschutzelemente tatsächlich versagen. 2013 musste die Werftstraße inklusive Gebäude kontrolliert geflutet werden, nachdem die Spundwände nach und nach überspült wurden und ebenfalls nachzugeben drohten. Heuer halten sie bislang noch und das Wasser steht derzeit nur auf der Straße.

Ministerpräsident Söder in Regensburg

Bereits am Dienstagnachmittag hatten Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) zur Hochwasser-Stippvisite beim Museum der Bayerischen Geschichte vorbeigeschaut. Neben Dank an die Einsatzkräfte und dem Versprechen von finanziellen Hilfen für Betroffene musste sich der von Schaulustigen belagerte Ministerpräsident aber auch mit Proteststimmen auseinandersetzen.

Aktivistinnen der Letzten Generation konfrontierten das Trio aus der Staatskanzlei mit Schildern wie „Wo bleibt der Dammbruch beim Klimaschutz?” oder Zurufen á la „Wann gibt es Präventivgewahrsam für diese kriminellen Wassermassen?“ Söders Kommentar, dass die Demonstranten doch „lieber mal anpacken“ sollten, konterte einer von ihnen mit der Antwort, dass er sich bereits als Freiwilliger eingetragen habe.

Realitätsverzerrung aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium

Nicht in Regensburg gesichtet wurde der ansonsten recht reisefreudige bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Er hatte in punkto Hochwasser zuletzt 2018 einen bemerkenswerten Wahlkampfauftritt bei der Herbstdult in Regensburg hingelegt. Damals polterte der Freie Wähler-Chef noch gegen einen „größenwahnsinnigen Flutpolder“ in Regensburg. So etwas werde es mit den Freien Wählern nicht geben – „klare Ansage“.

Am heutigen Mittwoch ließ Aiwanger gegenüber dem Bayerischen Rundfunk neben beiläufigem Grünen-Bashing nun wissen, dass es mehr dezentralen Hochwasserschutz und Rückhaltebecken brauche. Der schleppende Ausbau von Poldern liege auch nicht an ihm oder den Freien Wählern, sondern am Widerstand der Bevölkerung…