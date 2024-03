Auf den Küchentisch steigen, um die Sünde besser sehen zu können – Freigeistertanz in Regensburg

Am sogenannten Karfreitag findet ab 21 Uhr in fünf Regensburger Lokalen der sogenannte „Freigeistertanz“ unter dem Motto „Heidenspaß statt Höllenqual“ statt. Möglich macht das ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2016, für das der bfg München bis 2016 ein Jahrzehnt vor Gericht gestritten hatte.

Der Diskurs darüber, ob das Leben mit dem Tod vorbei ist, führt notwendigerweise zu Unstimmigkeiten darüber, in welcher Form die Zeit bis dahin angemessen zu verbringen sei, besonders an jenen Tagen, denen von der einen Fraktion metaphysische Bedeutung zugemessen wird, während sie für die andere beispielsweise nur ordinäre Freitage sind.

Nun steht gerade vor Ostern der für Christen am wenigsten ordinäre Freitag an, und seit Jahren entzündet sich der Streit darüber, wie er zu verbringen sei. Der respektvolle Umgang, den die Religion mit einem ihrer bedeutendsten Feiertage einfordert, beinhaltet nämlich nicht nur Bereiche, welche die Kirchen unmittelbar betreffen, sondern auch alle anderen.

Das sogenannte Tanzverbot, dessen Wurzeln bis in die Weimarer Republik zurückreichen, fordert eben nicht nur, während des Karfreitagsgottesdienstes das Tanzen in der Kirche zu unterlassen, sondern auch sonst überall, verbunden mit dem Untersagen lauter Musik, unabhängig davon, ob die denn von einem Gläubigen gehört werden kann oder nicht.

Wenn er meine Musik nicht hört, wenn er mein Tanzen nicht sieht, was stört es ihn?

Generell verlangt ja jede Religion nach Respekt, aber problematisch wird es zwangsläufig dann, wenn dieser Respekt auch den Nichtreligiösen abverlangt wird. Der amerikanische Journalist H. L. Mencken bringt es auf den Punkt: „Wir müssen die Religion dieses anderen Typen da akzeptieren, aber nur in dem Maße, in dem wir auch seine Theorie akzeptieren, dass seine Frau wunderschön ist und seine Kinder klug.“

Insofern sollte das mit dem Respekt ja ganz einfach sein: jeder darf ungestört seiner Passion (pun intended) nachgehen. Wenn ich seine Ungestörtheit dabei bewahre, was geht es ihn an, was ich in der Zwischenzeit dabei mache? Wenn er meine Musik nicht hört, wenn er mein Tanzen nicht sieht, was stört es ihn? Seine Sünde ist nicht meine Sünde. Was passiert, wenn ich an seinem Tag heimlich masturbiere?

Bekenntniszwang war schon, ist nicht gut ausgegangen

Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, allerdings, trotz gewisser Ähnlichkeiten, nicht mit der Narrenfreiheit zu verwechseln. Selbst der Södersche Kruzifixerlass bleibt immerhin auf die Amtsstuben beschränkt und nicht auf die privaten Wohnzimmer. Bekenntniszwang war schon, ist nicht gut ausgegangen, sollte man bleiben lassen. Wos is da los, wos wird da gspuit? Im ganzen Haus koa Hitlerbuid?

Der bayerische Bund für Geistesfreiheit hat vor einigen Jahren diesbezüglich eine Klage angestrengt, die letztlich vor dem Bundesverfassungsgericht 2016 in dem Sinne entschieden wurde, dass zwar die „stillen Tage“ einen besonderen Schutz genössen, dass damit aber nicht grundsätzlich und undifferenziert die Versammlungs- und Weltanschauungsfreiheit anderer eingeschränkt werden dürfe. Das bedeutet konkret, dass seither getanzt werden darf, aber nur, wenn dieses Tanzen nicht dem primitiven Amüsement und der ethisch wertlosen Selbstbespaßung dient, sondern gewissermaßen weltanschaulich bedingt ist.

Mehr als geisteswissenschaftlich verbrämtes Herumgesaufe

Auch wenn der weltanschauliche Tanz ästhetisch möglicherweise hinter Tango, Quickstep und Jumpstyle zurückbleibt, so ist für den Nichtchristen am Karfreitag eine Gelegenheit zu selbigem bestimmt besser als in die hohle Hand geschissen.

Es gibt also – und das nicht zum ersten Mal – in Regensburg die Möglichkeit, sich am Karfreitag weltanschaulich zu bewegen und dabei ein Getränk zu sich zu nehmen. Organisiert wird das Ganze wiederum vom Bund für Geistesfreiheit, dessen Initiative ja überhaupt erst die Chance eröffnet hat. Fünf Bars nehmen teil – Heimat, Tiki Beat, Vinyl, Mono und Alte Filmbühne – und bieten den Rahmen für den „Freigeistertanz“, der das „Tanzen gegen das Tanzverbot an stillen Feiertagen“ propagiert und traditionell unter dem Motto „Heidenspaß statt Höllenqual“ stattfindet.

Um den Eindruck vorzubeugen, dass es sich bei der Veranstaltung bloß um ein geisteswissenschaftlich verbrämtes Herumgesaufe handelt, finden an den ausgewählten Veranstaltungsorten auch künstlerische Einlagen und vereinzelte Lesungen statt. Theaterfreitag mit lauterer Musik und besserer Getränkeversorgung quasi.

Konfessionslosen stellen den größten Bevölkerungsanteil

Die Zeiten haben sich geändert. Nach den letzten Zählungen waren deutschlandweit letztens nur noch weniger als ein Viertel der Gesamtbevölkerung katholisch, noch weniger evangelisch, und zum ersten Mal stellen die Konfessionslosen den größten Bevölkerungsanteil (knapp 44 Prozent). In Bayern verfällt der absolutistische Anspruch der CSU synchron zum Katholizismus, und wehmütig erinnert man sich an die Zeiten, als man zusammen mit 138 Prozent Mehrheit das Land regieren durfte.

Allerdings haben die Kirchen nach wie vor strukturelle Vorteile: bei allen inneren Differenzen fängt der gemeinsame Ritus mit seinen Regeln die meisten Ausreißer doch wieder ein, während die Konfessionslosen schon vom Grundverständnis her Einzelgänger sind. Menschen, die der einen Gemeinschaft entronnen sind, aber nicht dringend nach einer neuen Gemeinschaft suchen. „Ihr seid alle Individuen,“ sprach Brian, und die Glaubensdürstenden antworten unisono.

Faktische Mehrheit in Deutschland ist nicht besonders lautstark

Die aktiven Katholiken gehen am Sonntag um zehn in die Kirche, die Atheisten können sich in der Regel nicht einmal darüber einigen, wie lange sie nicht aufstehen wollen. Der Unglaube an Gott verbindet weniger als das Gegenteil, weshalb diese faktische Mehrheit in Deutschland auch nicht besonders lautstark auftritt. Atheismus ist eben keine Religion, ebensowenig wie Schwarz eine Farbe ist.

Weltweit schützen Blasphemieparagraphen die Gefühle Gläubiger, die Strafen führen je nach Land und betroffener Religion bis hin zum Tod. Auch in Deutschland wird mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe belegt, wer in einer Weise lästert, „die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.“ So wird einerseits klargestellt, dass zwar nicht irgendein Gott vor Beleidigungen geschützt werden muss, andererseits wird aber die Strafwürdigkeit der Beleidigung letztlich dem Ausmaß an Aufruhr überlassen, den auch eine Minderheit an sich beleidigt Fühlenden entfesseln kann.

Es schadet nicht, auf den Atheisten aufmerksam zu machen

Der Schutz der Vernunft hingegen ist nicht geregelt.

Umso angebrachter ist es da für die Ungläubigen, hin und wieder auf sich aufmerksam zu machen, ebenso wie darauf, dass sie keine vernachlässigbare Minderheit mehr darstellen. Es scheint zwar so, als besitze der Atheist eine eher entspannt Mentalität, die ihn nicht permanent auf die Straße treibt, um über seine Benachteiligungen zu klagen.

Jedoch schadet es auch nicht, hin und wieder auf seine Existenz aufmerksam zu machen – diese irdische Existenz, die von den Gläubigen oft so misstrauisch beäugt wird, obwohl jene doch ganz entspannt die Konsequenzen abwarten könnten, die von der Ewigkeit für die Blasphemiker vorgesehen wird.

Im Gegenzug Gebete am Todestag von Giordano Bruno verbieten?

Wie eingehends erwähnt, ist eine Einschränkung der Restbürger eben besonders dort ärgerlich, wo sie keinerlei Auswirkungen auf die praktizierenden Gläubigen hat. Man könnte im Gegenzug ja auch am Todestag von Giordano Bruno verbieten, dass gebetet wird. Oder wenn, dann höchstens leise.

Es ist wie bei dem Witz, bei dem die alte Dame die Polizei holt, um sich über den exhibitionistischen Nachbarn zu beschweren – den man aber erst sehen kann, wenn man auf den Küchentisch steigt.

Gut, Gott sieht alles, der Mensch braucht manchmal ein Fernglas.

Disclaimer: auch der Verfasser dieser Zeilen ist aktiv an der Veranstaltung (Link zu Facebook) beteiligt.